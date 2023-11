Saturn zündet großes Rabatt-Feuerwerk zum Singles Day: Diese 11 Deals sind wirklich gut

Am Samstag (11.11) ist der sogenannte Singles Day. Der Feiertag für Alleinstehende kommt ursprünglich aus China, ist aber in den vergangenen Jahren auch nach Europa herübergeschwappt. Zur Feier gibt’s bei Saturn eine Menge cooler Produkte aus den Bereichen Entertainment, Smartphone, Haushalt und mehr günstiger. Die Aktion läuft das ganze Wochenende und endet am Montagmorgen (13.11. um 8:59 Uhr). Jedoch können die Angebote auch schon früher vergriffen sein.

4K-TV von LG für 399 Euro bei Saturn

In den Singles Day Angeboten bei Saturn dürfte so ziemlich jeder fündig werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, kommt jetzt etwa für 399 Euro an einen NanoCell TV von LG. Das TV-Gerät löst in 4K auf und bietet eine Bildschirmfläche von 43 Zoll, die nicht erschlagend groß im Wohn- oder Schlafzimmer ist.

Möchtest du jedoch einen deutlich größeren Bildschirm zu Hause stehen haben, kommst du mit dem Hisense 75A6K LED-TV gerade ziemlich preiswert an einen riesigen 75-Zöller mit 4K-Auflösung. Der kostet nun nur noch 699 statt 1.199 Euro. Und bestellst du dir den Smart-TV bis zum 12. November, erhältst du noch einmal 100 Euro Cashback.

Küchenmaschine, Akkusauger und Saugroboter

Und auch für deinen Haushalt gibt es bei Saturn dieses Wochenende einige coole Deals. So kommst du etwa für deutlich weniger als die Hälfte an einen top Akkusauger von Rowenta. Der kostet jetzt nur noch 179 statt 499,99 Euro – du machst also ein echtes Schnäppchen für den kabellosen Haushaltshelfer mit einer 4,5/5-Sterne-Bewertung. Möchtest du dir den Hausputz jedoch von einem Roboter abnehmen lassen, lohnt sich auch ein Blick auf den Dreame D9 Max Saugroboter. Denn den gibt’s jetzt für 199 statt 249,99 Euro. Cool: Der Haushaltsroboter saugt nicht nur losen Schmutz ein, sondern wischt auch mit einem Mikrofasertuch feucht deine Wohnung.

Weiterhin stark ist das Angebot zur Küchenmaschine „MUMS2EW01“ von Bosch. Denn hierfür zahlst du jetzt nur noch 111 statt knapp 240 Euro und kommst so ebenfalls für weniger als die Hälfte an den Küchenhelfer und bist so bestens vorbereitet fürs Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit. Die Küchenmaschine verfügt über vier Arbeitsstufen und wird mit einem Patisserie-Set aus Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken geliefert. Aber auch entsprechende Aufsätze zum Schneiden oder Raspeln sind mit dabei.

Die Bosch MUM Küchenmaschine ist bei Saturn im Angebot

Geschenk-Tipp für Weihnachten: Canon Systemkamera

Unser Geschenk-Tipp für Hobbyfotografen ist außerdem das Canon EOS R100 Kit. Dieses besteht aus der EOS R100 Systemkamera mit zwei Objektiven. Eins bietet eine Brennweite von 18-45 mm für Landschaften, Porträts und Co. Und ein zweites Tele-Objektiv mit einer Brennweite von 55-200 mm ist ebenfalls dabei, um weit entfernte Motive nah heranzuzoomen. Das Set gibt’s jetzt für 699 statt 839,99 Euro und somit ebenfalls deutlich günstiger. 30 Euro Cashback kannst du dir zudem sichern, wenn du dich unter dieser Seite registrierst.

Aber auch ein Blick auf die folgenden Deals kann sich lohnen: