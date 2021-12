Saturn Weihnachts-Finale: Das sind die 11 besten Last-Minute-Schnäppchen

Von Sonntagabend bis kurz vors Fest gelten die neuen Angebote von Saturn, die unter dem Motto „Das Beste zum Feste“ stehen. Mit dabei sind verschiedene Produkte aus diversen Preisklassen. Darunter Smartphones, Spielekonsolen, Spiele und Zubehör dafür sowie Hobby- und Haushalts-Geräte. Ende ist pünktlich am 24.12., um 20:00 Uhr. Wir haben die besten Angebote unter die Lupe genommen.

Auch einige Angebots-Kombis sind wieder mit dabei. So gibt es ein Samsung-Handy mit Vertrag und Kopfhörern günstiger und auch die Nintendo Switch ist wieder im Angebot. Die Spielekonsole gibt es mit dem Spiel „Big Brain Academy: Kopf an Kopf“ zum Angebotspreis von 299 Euro – ein ähnliches Angebot gab es auch schon am Black Friday.

Samsung-Fernseher (65 Zoll) für 799 Euro

Für den großflächigen Weihnachstfilmgenuss ideal: Zum reduzierten Preis von 799 Euro gibt es bei Saturn jetzt den Smart-TV Samsung GUU65AU8079 im Angebot. Der Fernseher bietet 65 Zoll Bildschirmdiagonale und gehört damit zu den größeren Vertretern seiner Zunft.

Die Größe ist hierbei auch das Kaufargument im Kontext zum Preis. Es handelt sich dabei um einen Fernseher der Crystal-Serie, was bei Samsung die normale LED-TV-Reihe bezeichnet. Einige teurere Modelle, auch aus Samsungs QLED-Serie und von weiteren Herstellern in der Übersicht:

Passendes und hochwertiges Zubehör gefällig? Im Angebot befindet sich auch die Soundbar Bose Smart 900. Die kostet 949 Euro und verspricht satten Sound dank Dolby Atmos.

Samsung-Fernseher aus der GU-Serie. Bei Saturn ist der Smart TV mit 65 Zoll im Angebot.

Xiaomi 11T 5G mit gratis Smart Speaker

Ein Schnäppchen für Smartphone-Freunde: Das Xiaomi 11T 5G ist eines der besten Handys auf dem Markt, wenn 500 Euro die gewählte Preisklasse sind. Im Saturn-Weihnachts-Angebot sinkt der Preis für das Teilzeit-Oberklasse-Handy (Testbericht zum Xiaomi 11T lesen) jetzt auf unter 500 Euro. 469 Euro stehen beim Xiaomi-Schnäppchen noch auf der Rechnung. Das ist allerdings noch nicht alles. Geschenkt dazu bekommst du den Mi Smart Speaker (Gegenwert: circa 30 Euro), der den Deal insgesamt ein Stückchen aufwertet.

Apple Watch bei Saturn für unter 200 Euro

Die beliebteste aller Smartwatches ist die Apple Watch. Wie bei allen Produkten mit dem Apfel-Label, ist hier aber auch der Preis gemeinhin hoch. Ein Blick auf die Vorgänger-Versionen ist stets lohnenswert. Denn auch die smarten Uhren aus den Vorjahren werden von Apple noch nachhaltig gepflegt und mit Updates versorgt.

Und so gibt es interessante Deals, wie diesen bei Saturn: Die Apple Watch 3 ist in der GPS-Version nun für 189 Euro im Weihnachts-Schnäppchen zu haben. Das Angebot beinhaltet die Uhr mit Aluminium-Gehäuse und Kunststoffarmband.

Im Angebot: Die Apple Watch Series 3.

KitchenAid unter 400 Euro, Tefal-Kontaktgrill XL für 139 Euro

Haushaltsgeräte sind ein Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken. Und auch für das festliche Mahl an sich ist der eine oder andere Küchenhelfer sicherlich hilfreich. Und zwei dieser Geräte sind bei Saturn im Weihnachts-Finale deutlich reduziert.

Zum einen reden wir hier von der nimmermüden KitchenAid-Küchenmaschine mit Schwenkarm. Der amerikanische Klassiker rührt, knetet und schlägt den Inhalt seiner 4,8-Liter-Schüssel. Dazu gibt es mannigfaltige Aufsatzmöglichkeiten. Merkmal bei KitchenAid: Fast alle Bauteile sind aus Stahl und Edelstahl gefertigt und ermöglichen so eine langfristige und verschleißarme Nutzung. Das schlägt sich im Preis gerne wieder. Den Anfang kannst du bei Saturn jetzt aber recht günstig machen. Die graue KitchenAid 5KSM125EQG Artisan kostet im Angebot 389 Euro.

Nummer zwei unserer Haushalts-Weihnachts-Tipps kommt von Tefal: Der Kontaktgrill Optigrill XL rutscht auf einen Preis von 139 Euro. Zum Vergleich: Beim Hersteller steht noch eine Preisempfehlung von 320 Euro. Der Kontaktgrill, der dir sagt, wann dein Steak Medium gebraten ist und dich davor bewahrt, dass Grillgemüse verbrennt, ist also um mehr als die Hälfte reduziert und macht sich nicht nur neben Raclette und Fondue gut auf dem Festmahltisch.