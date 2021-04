Auch am Montag gelten die Saturn-Wochenend-Angebote der „Weekend Deals XXL“ liegt der Fokus auf Haushaltsware und Entertainment-Zubehör. Sogar einzelne Smartphone-Angebote sind auch nach dem Wochenende noch erhältlich – obwohl die Aktion „Smartphone-Purzel-Preise“ schon am frühen Montagmorgen abgelaufen ist. Wir haben drei Angebote genauer unter die Lupe genommen.

Die Angebote enden erst am Montag. Die Smartphone-Angebote dauern bis 9 Uhr in der Früh, die Weekend Deals enden erst am späten Montagabend.

Smart Home: Philips Hue Leuchte mit Dimmschalter unter 20 Euro

Ein klassisches Mitnahme-Angebot für Smart-Home-Freunde: Bei Saturn kostet die smarte Philips Hue Leuchte E27 White mit Bluetooth zusammen mit einem Dimmschalter nur 18,49 Euro. Wer Philips Hue bereits zu Hause installiert hat, kann sein Smart Home hiermit einfach erweitern. Wer nur einmal in das Prinzip reinschnuppern will, kann hiermit günstig einsteigen. Denn auch wenn die Steuereinheit, die Hue Bridge, hier nicht mit dabei ist, lässt sich die Lampe auch einzeln via Bluetooth ansteuern.

Google Pixel 4a 5G bei Saturn unter 400 Euro

Das Pixel 4a 5G ist bei Saturn derzeit zum absoluten Bestpreis von 399 Euro erhältlich (Preisvergleich). Das Gerät ist der oberen Mittelklasse zuzuordnen und verfügt neben moderner Ausstattung bis hin zur namensgebenden 5G-Kompatibilität vor allem über den Google-eigenen Anstrich. Wie sonst nur bei einem iPhone sind hier Hard- und Software bis zum Äußersten aufeinander abgestimmt. Netter Nebeneffekt: Google bietet mit die stringenteste und nachhaltigste Update-Politik im Android-Universum. Pixel-Smartphones erhalten Versions-Updates stets zuerst und monatliche Sicherheits-Updates sind in der Mittelklasse nicht selbstverständlich (Testbericht lesen).

Ebenfalls am Wochenende im Angebot: Der Samsung-Bestseller Galaxy A71 für 299 Euro oder das günstige Samsung Galaxy A21s, das für 129 Euro angeboten wird.

Zahnputz-Deal: Philips Sonicare 9000

Neben Oral-B ist Philips mit seiner Sonicare-Serie Martführer bei den elektrischen Zahnbürsten. Die Schallzahnbürste Sonicare DiamondClean 9000 – das Flaggschiff der Serie – ist in der Version HX9911 jetzt für 199 Euro im Saturn-Shop gelistet. Philips gewährt noch eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Die 20 Euro Extra-Rabatt, die noch am Wochenende galten, sind am Montag aber nicht mehr aktuell.

Im Lieferumfang der Zahnbürste, die mit bis zu 62.000 Bewegungen pro Minute putzt, stecken neben dem Handteil und dem USB-Ladegerät noch ein Etui und ein passendes Zahnputzglas. Mit einer Akkuladung soll die Zahnbürste rund 2 Wochen auskommen. Auf Kurztrips musst du das Ladegerät also nicht immer mitschleppen.

Daneben gibt es in der Saturn-Aktion noch zahlreiche Angebote mit Fernsehern, PC-Equipment, wie SSD-Festplatten sowie Haushalts-Zubehör von der Kaffeemaschine bis zum Pizzaofen.