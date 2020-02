Ein buntes Potpourri bietet Saturn im Rahmen seiner „Weekend-Deals“ ab Samstagabend an. Mit dabei sind ein Fitnesstracker zum kleinen Preis, Zubehör für das moderne, smarte Zuhause oder auch ein 4K-Fernseher von Samsung.

Wir haben die Angebote bei Saturn durchforstet und fünf Favoriten ausgeschaut. Die Bandbreite reicht vom Mitnahme-Artikel bis zum Bedarfs-Produkt, das nur für einige Kunden infrage kommt.

Saturn Weekend-Deals: 5 Angebote im Check

Unsere Deal-Favoriten in der Saturn-Aktion sind diese:

Der Samsung-Fernseher ist für den gebotenen Preis ein absoluter Tipp, wenn ein neues Gerät ohnehin auf der Liste steht. Klassischer Mitnahme-Artikel ist der Fitnesstracker von Xiaomi. Das Mi Band 3 ist idealer Sport- und Alltagsbegleiter im passenden Design.

Der Kaffeevollautomat kostet mit 499 Euro immer noch eine Stange Geld. Allerdings ist die Siemens-Maschine auch mit den allermeisten Features ausgestattet, auf die Vollautomaten-Freunde Wert legen und die sonst auch gerne deutlich mehr kosten. Zu nennen ist hier der integrierte Milchschäumer, sechs voreingestellte Kaffeespezialitäten und auf technisch-mechanischer Seite die herausnehmbare Brüheinheit und das Keramik-Scheibenmahlwerk.

Die weiteren Smart-Home-Deals richten sich natürlich auch nur an den Bedarf. Philips Hue ist als Beleuchtungssystem überaus beliebt – aber nicht ganz billig. Hier kommt die angebotene Go-Version im Angebot vielleicht gerade recht. Bleibt noch der Wischroboter von iRobot, der einiges an Haushaltsarbeit abnimmt und insbesondere in Kombination mit einem Saugroboter Sinn ergibt.

Über die Weekend-Deals

Die Aktionsangebote starten am Samstagabend um 20:00 Uhr und enden am Montagmorgen um 8:00 Uhr. So überbrückt Saturn traditionell die Zeit, in der die Filialen zubleiben. Entsprechend handelt es sich um eine Online-Exklusiv-Aktion. Während der Rabattaktion fallen zudem keine zusätzlichen Versandkosten auf die Produkte an.

Alle Preise basieren auf Vorab-Informationen von Saturn. Preisvergleiche zu allen Produkten gibt’s bei guenstiger.de.

