Saturn verschleudert 4K-TV mit 50 Zoll: LG NanoCell TV fast zum halben Preis

Bei Saturn bekommst du heute für nur 429 Euro – und damit um fast 50 Prozent günstiger (zum UVP) – den LG NanoCell TV mit der Bezeichnung 50NANO796PC. Was der 4K-TV kann und warum es so ein gutes Angebot ist, zeigen wir dir hier.

4K-TV von LG fällt im Preis: Von 829 auf 429 Euro

Ursprünglich kostete der Smart-TV von LG 829 Euro (UVP). Zuletzt war er bereits auf 449 Euro heruntergesetzt und jetzt senkt Saturn den Preis noch einmal weiter auf 429 Euro. Das Wochenend-Angebot gilt wie üblich von 9 Uhr (30. Juli) bis 9 Uhr am Folgetag (31. Juli). Dazu wird er gratis geliefert. Das kann der 4K-TV von LG.

Der 4K-TV hat einen 50 Zoll großen Bildschirm – in Zentimetern sind das 127 – und bietet somit eine große Fläche für Filme, Sportsendungen oder Videospiele. Seine Displayränder sind dabei angenehm schmal und fallen kaum auf. Er löst in 4K auf und zeigt dadurch alle Inhalte gestochen scharf an. Darüber hinaus kommt die moderne NanoCell-Technologie zum Einsatz, die für besonders brillante und lebendige Farben sorgt. Weiterhin sieht das Bild dank ihr aus jedem Blickwinkel gut aus. Verbessert wird die Darstellung zusätzlich durch die gezielte LED-Hintergrundbeleuchtung. Denn hierdurch sind noch stärkere Kontraste und tiefere Schwarzwerte möglich.

HDR, AI-Optimierung und Smart-TV-Oberfläche

Außerdem am Start: Ein Quad Core 4K-Prozessor der mit AI-Funktionen das Bild und den Sound verbessert. Auch HDR10 Pro und HLG sind mit an Bord. Und dank seiner sehr niedrigen Eingabeverzögerung und HDMI 2.0 mit eArc bist du auch für Gaming-Spaß via Konsole bestens gerüstet.

Weiterhin läuft der 4K-TV von LG mit dem Betriebssystem webOS 6.0 mit LG ThinQ und bietet dadurch sämtliche smarte Funktionen. So lassen sich die bekanntesten TV- und Streaming-Apps nutzen und du benötigst kein Zusatzgerät. Der TV unterstützt eine Bildwiederholrate von maximal 60 Hertz, ein üblicher Wert. Luft nach oben gibt es hier zwar – insbesondere mit Blick aufs Gaming – aber im Alltag reicht das völlig aus.

Das Angebot für den Smart-TV bei Saturn endet am Sonntagmorgen (31. Juli) um 9 Uhr. Du möchtest den 4K-TV doch eine Nummer größer? Dann kannst du dir den Fernseher auch mit einer 55-Zoll-Bildschirmdiagonale sichern. In der Ausführung bekommst du ihn gerade auch noch 47 Prozent günstiger und somit für 499 Euro. Mehr Deals findest du tagesaktuell auf unserer Deal-Seite.