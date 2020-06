Dass Mobilfunk-Tarife oftmals zusammen mit unterschiedlichen Smartphones angeboten werden, sollte inzwischen jedermann bekannt sein. Manche solcher Tarif-Bundles sind – geradeaus gesagt – schlecht. Einige sind akzeptabel oder gar durchaus interessant. Doch ab und zu sind auch waschechte Schnäppchen mit von der Partie – und heute ist so ein Tag.

Samsung Galaxy Note 10 und 10 GB Tarif (Telekom-Netz)

Das erste der drei Bundles enthält ein Samsung Galaxy Note 10 (256 GB) mitsamt des Mobilcom-Debitel-Tarifs green LTE 10 GB. Hier ist der Name Programm, und so erhalten Käufer neben dem Smartphone einen 10-GB-Tarif mit einer Telefonie-Flat in alle deutschen Netze und einer Freenet–Hotspot-Flat.

green LTE 10 GB in der Übersicht

Datenvolumen: 10 GB

Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 21,6 Mbit/s

Telefonie: Flat in alle deutschen Netze

SMS: 0,19 Euro in alle deutschen Netze

Freenet-Hotspot-Flat: ja

Monatsgrundpreis: 26,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro (einmalig)

Gerätekosten: 1 Euro (einmalig) + 3,95 Euro Versandkosten

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Verfügbarkeit: Nur noch heute

Rechnet man alle Kosten zusammen, ergibt sich ein Gesamtpreis von knapp 693 Euro. Wer das High-End-Smartphone Samsung Galaxy Note 10 derzeit ohne Tarif erwerben möchte, muss derweil allein für die Hardware bestenfalls satte 649 Euro ausgeben (ausgehend von namhaften Händlern). Entsprechend betragen die reinen Tarifkosten lediglich 44 Euro – ein absolutes Schnäppchen für einen 10-GB-Tarif im Telekom-Netz.

Samsung Galaxy Note 10 Software Android 9.0 Prozessor Exynos 9825 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.280 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Einführungspreis 949 € Marktstart 23. August 2019

Samsung Galaxy S10 und ein 6 GB Tarif (Vodafone-Netz)

Um bei Samsung-Smartphones zu bleiben: Das Galaxy S10 (126 GB) war vor etwas über einem Jahr das Flaggschiff-Smartphone des koreanischen Herstellers. Nun kann es bei Saturn zusammen mit dem Mobilcom-Debitel-Tarif green LTE 6 GB ergattert werden. Die dazugehörige maximale Bandbreite beträgt 50 Mbit/s – ansonsten gibt es wieder eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze.

green LTE 6 GB in der Übersicht

Datenvolumen: 6 GB

Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

Telefonie: Flat in alle deutschen Netze

SMS: 0,19 Euro in alle deutschen Netze

Freenet-Hotspot-Flat: ja

Monatsgrundpreis: 19,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro (einmalig)

Gerätekosten: 49 Euro (einmalig)

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Nun zur Kostenrechnung: Da die monatliche Grundgebühr hier deutlich geringer ausfällt, beträgt der Gesamtpreis trotz der höheren Gerätekosten knapp 569 Euro. Das Samsung Galaxy S10 in der 128-GB-Version kann bei namhaften Händlern seinerseits erst ab rund 600 Euro erworben werden. Damit ist das Smartphone zusammen mit dem Tarif günstiger als allein.

Samsung Galaxy S10 Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,1 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 157 g Farbe Einführungspreis 8 GB / 128 GB: 899 €, 8 / 512 GB: 1149 € Marktstart 8. März 2019

Huawei P30 Pro und ein 10 GB Tarif (Telekom-Netz)

Zum Tarif muss wohl nicht mehr viel gesagt werden, denn es handelt sich dabei um den Green LTE 10 GB, also denselben Tarif, wie im ersten Bundle. Dafür sollten an dieser Stelle ein paar Worte zum Huawei P30 Pro (128 GB) verloren werden. Denn das Flaggschiff-Smartphone des vergangenen Jahres verfügt über alle Google-Dienste und ist somit ein vollwertiges Android-Smartphone – anders als die beiden Nachfolger Huawei Mate 30 Pro und Huawei P40 Pro.

green LTE 10 GB in der Übersicht

Datenvolumen: 10 GB

Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 21,6 Mbit/s

Telefonie: Flat in alle deutschen Netze

SMS: 0,19 Euro in alle deutschen Netze

Freenet-Hotspot-Flat: ja

Monatsgrundpreis: 26,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro (einmalig)

Gerätekosten: 49 Euro (einmalig)

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Verfügbarkeit: bis zum 17. Juni

Die monatlichen Kosten sind hier dieselben wie im ersten Bundle. Allerdings fallen zusätzlich noch Gerätekosten in Höhe von 49 Euro an. Zusammengerechnet ergibt sich ein Wert von rund 737 Euro. Das Huawei P30 Pro legt hingegen selbst bei namhaften Händlern knapp 550 Euro auf die Preiswaage. Rein rechnerisch würde sich das Bundle lohnen, da ein solcher Tarif in der Regel deutlich mehr als 187 Euro beziehungsweise rund 7,80 Euro im Monat kostet. Im Vergleich zum ersten Bundle, kann das Angebot allerdings nicht mithalten. Das Bundle lohnt sich also nur dann, wenn du dir sowieso das Huawei P30 Pro kaufen wolltest.

Huawei P30 Pro Software Android 9.0 Pie Prozessor Huawei Kirin 980 Display 6,47 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB Hauptkamera 7728x5368 (41,5 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 192 g Farbe Einführungspreis 128 GB: 999 €, 256 GB: 1099 € Marktstart 5. April 2019