Saturn Geschenke-Aktion startet: Das sind die Top-Angebote mit Gratis-Zugabe

Mit dem neuen Prospekt starten ab Mittwoch neue Angebote bei Saturn. Bei der „Geschenke-Aktion“ gibt es zu vielen Aktionsprodukten einen weiteren, passenden Artikel gratis dazu. Bei weiteren gibt es statt eines Gratis-Produkts einfach einen Gutschein für weitere Einkäufe on top. Online startet die Aktion schon am Dienstagabend – also ab sofort. Wir haben die Aktion unter die Lupe genommen und zeigen die Top-Angebote der Aktion.

Geschenke bei Saturn: Das sind die Top-Angebote

Wer sich durch das neue Prospekt – ob online oder real – blättert, findet zahlreiche Angebote, die ins Auge fallen. Oftmals werden die Schnäppchen erst zu solchen, wenn du die Gratis-Zugabe mit einrechnest. Dann lohnen sich die Angebote aber tatsächlich – zumindest bei Bedarf. Wir zeigen drei Beispiele, wo das zutrifft.

Ende der Geschenke-Aktion ist laut Saturn am 20. Juli, um 19:59 Uhr, die Angebote-Reihe gilt also genau 2 Wochen lang. Gerade online können sich in der Zwischenzeit aber die Preise kurzfristig ändern – oder einzelne Produkt-Kombis ausverkauft sein. Grundsätzlich funktioniert das Prinzip so, dass du ein Aktionsprodukt in den Warenkorb legst und das Zusatz-Produkt gleichzeitig drin landet.

OLED-Fernseher mit passender Soundbar für 1.200 Euro

Das passt zusammen: Der 55 Zoll große LG-OLED-Fernseher A19LA ist schon für die aufgerufenen 1.199 Euro ein ganz ordentliches Angebot. Einzelne Händler sind allerdings immer mal wieder günstiger. Großer Nachteil von dünnen TV-Geräten zu hohen Preisen, ist, dass durch den fehlenden Klangkörper, der TV-Sound dem Preis meist nicht gerecht wird.

Abhilfe schafft eine Soundbar. Und die ist dank der Saturn-Aktion ohne Aufpreis dabei. Die Rede ist in diesem Fall von der LG DSN4, einer Mittelklasse-2.1-Soundbar mit Subwoofer, die alleine 169 Euro kostet.

Für den Fernseher selbst spricht allem voran die OLED-Technologie. Hier leuchtet jedes Pixel selbst anstelle einer großflächigen und groben LED-Hintergrundbeleuchtung, die gefiltert wird. Das sorgt für echte Schwarzwerte und tolle Kontraste. LG ist hier Marktführer. Das angebotene TV-Gerät bietet eine 4K-Auflösung und ist per webOS-Oberfläche als Smart TV zu gebrauchen. Die gängigsten Streaming-Apps (u. a. Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video) werden hier unterstützt.

Gemeinsam mit Soundbar im Angebot: Der LG OLED Fernseher mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale.

Außer diesem finden sich noch weitere TV-Angebote im Geschenke-Prospekt. Neben weiteren Soundbar-Kombis gibt es hier auch verknüpfte Deals mit Blu-ray-Playern oder Bluetooth-Boxen. Preislich wertvoller, von den Bestandteilen aber verwandt ist das Angebot aus einem 50 Zoll großen Neo QLED Fernseher von Samsung samt 239-Euro-Soundbar für zusammen 1.699 Euro.

Samsung-Smartwatch mit Direktabzug bei Saturn

Dieser Deal springt aus der Reihe. Das „Geschenk“ gibt es nämlich direkt im Warenkorb. Statt eines Zugabe-Produkts oder -Gutscheins wird beim Angebot zur Samsung Galaxy Watch 3 ein Sonderrabatt von 75 Euro im Warenkorb abgezogen. Dadurch fällt der Preis für die Samsung-Smartwatch von 297 Euro auf den Schnapszahlpreis von 222 Euro – günstiger war die Uhr bislang nur einmal – kürzlich beim Amazon Prime Day (209 Euro, aktueller Preisvergleich).

Angeboten wird die Uhr als WiFi-Variante, die du per Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden kannst. Allerdings bietet die Uhr auch viele Standalone-Funktionen. Am besten harmoniert die Uhr mit einem Samsung-Smartphone, allerdings ist sie auch mit allen anderen Handys, darunter auch iPhones, kompatibel.

Akku-Staubsauger fürs Grobe und Feine

Den Xiaomi Mi Vacuum G10, einen handlichen Akku-Staubsauger, gibt’s bei Saturn für 259 Euro. Bei Galaxus ist der Sauger solo noch einmal 20 Euro günstiger. Bei Saturn sollte zuschlagen, wer noch einen Extra-Sauger für Nischen und Oberflächen sucht. Mit im Geschenke-Paket ist hier nämlich der – ebenfalls von Xiaomi stammende – Mi Vacuum Cleaner Mini, der mit einem Wert von 45,99 Euro (UVP) angegeben wird. Zusammen lohnt sich das Bundle also preislich – und durch die verschiedenen Einsatzgebiete auch inhaltlich.

Diese und weitere Angebote findest du im Angebote-Bereich bei Saturn. Hingucker sind etwa Kameras mit Objektiv-Geschenken, Smartphones mit Fitnessbändern oder Kopfhörern, sowie diverse Haushaltsprodukte mit passendem Zubehör ohne Aufpreis.