Vorab: Bei namhaften Händlern kostet das Samsung Galaxy S20 aktuell bestenfalls rund 686 Euro (inklusive Versand). Im Saturn-Bundle ist das Smartphone hingegen für etwa 717 Euro zu haben. Und das mit einem 10-GB-Tarif im Netz von Vodafone. Ein absolutes Schnäppchen also, dessen weitere Details auch überzeugen können.

Samsung Galaxy S20 im Saturn-Bundle

Aktuell gibt es bei Saturn den Mobilcom-Debitel-Tarif Green LTE 10GB Promo in Kombination mit dem Samsung Galaxy S20 für 24,99 Euro im Monat. Hinzu kommen eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro sowie 77 Euro Gerätekosten. Über die übliche Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ergeben sich somit Kosten in Höhe von knapp 717 Euro. Der aktuelle Bestpreis des Samsung Galaxy S20 bei namhaften Händlern beläuft sich derweil auf 686 Euro. Unterm Strich erhalten Käufer das Samsung Galaxy S20 somit zum Bestpreis und als Dreingabe einen 10-GB-Tarif für insgesamt 31 Euro (circa 1,30 Euro pro Monat). Versandkosten müssen dabei nicht gezahlt werden.

Abseits des monatlichen Datenvolumens, das mit bis zu 50 Mbit/s (LTE) verbraucht werden kann, ist natürlich auch eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze mit an Bord. Wer oft SMS-Verschickt, sollte hingegen lieber zu einem anderen Tarif greifen, da diese bei Versand innerhalb der deutschen Netze 0,19 Euro kosten. Dafür ist der Tarif eine gute Wahl für Vielsurfer, da im Leistungsumfang auch die Freenet–Hotspot-Flat enthalten ist, mit der Kunden zahlreiche Hotspots kostenlos nutzen können.

Details zum Samsung-Flaggschiff

Mit dem Galaxy S20 hat Samsung im Frühjahr ein ausgereiftes Flaggschiff auf den Markt gebracht. Lange blieb es aber im Schatten des beliebten Vorgängers Galaxy S10. Durch den erneuten Preisrutsch mit Vertrag, kann es nun erneut heraustreten.

Das Samsung Galaxy S20 mit aktivem Display. Die Rückseite des Samsung Galaxy S20 samt Triple-Kamera. Die Rückseite ist zum Rahmen hin abgerundet. Der Power-Button und die Lautstärkewippe sitzen am rechten Gehäuserand. Das Samsung Galaxy S20 bietet einen USB-C-Anschluss. Am unteren Rahmen sind außerdem der Lautsprecher. Die Frontkamera ist von der rechten Seite in die Mitte gewandert. Das Samsung Galaxy S20 ist durch sein schmales Gehäuse sehr handlich. Das Samsung Galaxy S20 in einer Hand von hinten.

Das Galaxy S20 verfügt über 128 GB Speicherplatz, 8 GB RAM und den High-End-Prozessor Exynos 990, mit dem das Handy der Flaggschiff-Klasse gewachsen ist; auch wenn es hier und da immer wieder Kritik am Exynos-Prozessor im Vergleich zum Snapdragon-Chip gibt. In Europa ist die Exynos-Version aber alternativlos. Weiterhin bietet das südkoreanische Smartphone einen 64-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera. Insgesamt stehen für Fotos aber drei Objektive zur Verfügung – neben dem Hauptsensor noch je einer für Tele-Zoom und einer für Weitwinkel (je 12 Megapixel). Alle Details kannst du in unserem Datenblatt nachlesen.

