Saturn reduziert Samsung-Tablets stark: Tolle Preise für Tab S8 & S6 Lite Cedric Litzki 3 Minuten

Die 7 Days of Samsung bei Saturn liefern dir viele tolle Angebote rund um den beliebten Hersteller. Dabei sind uns vor allem die Tablet-Deals ins Auge gesprungen. So kommst du etwa zum absoluten Bestpreis an das Galaxy Tab S6Lite. Alle Infos zu den Tablet-Angeboten gibt es hier.