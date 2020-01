Saturn-Rabatte: Das steckt hinter der Schnäppchenaktion 4 Tage mehr

Saturn möchte seinem Treue-Programm Saturn Card auf die Sprünge helfen und bietet die Rabattrubbelaktion exklusiv für Kunden an, die sich für die kostenlose Kundenkarte des planetarischen Elektronik-Discounters anmelden. Das geht ganz schnell und ist, sofern man bereits Online-Kunde bei Saturn ist, mit zwei Klicks erledigt.

Eine Anmeldung im Saturn-Markt vor Ort ist ebenso möglich, denn die Rubbel-Coupons sind keine reine Online-Aktion, sondern lassen sich auch Offline nutzen – Ausnahme, der Versand-Coupon am Sonntag. Die Rabatt-Coupons sind an vier Tagen gültig: Mittwoch, 1. Januar ab 16:00 Uhr (nur online), Donnerstag bis Samstag, vom 2. bis 4. stationär und online und am Sonntag, den 6. Januar, bis 8:00 Uhr wieder nur online.

5 %, 10 %, 15 % – diese Produkte werden günstiger

Wer auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank ist, kann bei Saturn dank Saturn Card und Rubbelcoupon 15 Prozent sparen. Neben einem Kühlschrank kann dies auch ein Herd, Waschmaschine oder einen anderes Produkt aus dem Sortiment Haushaltsgroß- und Einbaugeräte sein. Außerdem rabattiert: Staubsauger, Kaffeevollautomaten, Haushaltskleingeräte und Haushaltswaren, Körperpflegeprodukte, CDs, DVDs, Blu-rays, Vinyl, Games oder Bürokommunikations-Produkte wie DECT-Telefone oder Drucker.

Der Gutschein gilt allerdings nur für ein Produkt, nicht auf einen ganzen Warenkorb. So kostet die neue Waschmaschine mit Saturn-Rabatt zum Beispiel statt 400 Euro plötzlich nur noch 340 Euro.

Auch für Produkte aus dem Zubehör-Bereich gibt es einen Coupon, mit dem sich 15 Prozent sparen lassen. Ausgenommen sind hier Apple-Produkte. Denn für die gibt es einen separaten Coupon. Doch Premium bleibt Premium, der Preisnachlass auf ein Apple-Produkt beträgt nur 5 Prozent.

Smartphones, Unterhaltungselektronik und Computer kommen da schon etwas besser weg, Apple-Produkte auch hier ausgenommen. Doch Produkte anderer Hersteller lassen sich 10 Prozent günstiger kaufen, wenn der Rubbelcoupon angewendet wird. Bei einem neuen Fernseher für 500 Euro zum Beispiel lassen sich hier immerhin 50 Euro sparen, sodass der Fernseher nur noch 450 Euro kostet.

So rubbelt man sich einen Saturn-Rabatt

Auf der Aktionsseite von Saturn findet man hinter dem Rubbelfeldern entsprechende Rabatte. Die zugehörigen Rabattcodes müssen im Warenkorb des Online-Shops von Saturn eingegeben werden und finden sich ebenda.

Voraussetzung ist, dass man sich die kostenlose Saturn Card besorgt, so man diese noch nicht besitzt. Du kannst mit ihr auch sogenannte Bits sammeln und dir exklusive Vorteile verschaffen. So kann man sich kostenlose Lieferungen genauso verdienen wie einen 12-monatigen extra Technikschutz, ein verlängertes Umtauschrecht und weitere Sonderangebote und Coupons.

Saturn-Fans und alle, die es werden wollen, kommen hier also voll auf ihre Kosten. Gesammelt werden kann Online wie im Markt. Dort wahlweise via Plastik-Karte oder digital und umweltfreundlich über die hinterlegte Karte in der Saturn-App.

