Top-Bundle: Beliebtestes Handy zum Bestpreis & 10-GB-Tarif für 2,33 Euro

In den Tarifwelten von Saturn und MediaMarkt finden sich inmitten unzähliger 0815-Angebote immer wieder auch echte Schnäppchen. Dieses Mal geht es um ein Bundle-Deal, bestehend aus einem Xiaomi Mi 10 (128 GB) und einen LTE-Tarif mit 10 GB Datenvolumen im Netz von Vodafone. Interessant ist das Angebot dabei aus zwei unterschiedlichen Gründen: Zunächst einmal erhalten Käufer das derzeit auf inside digital beliebteste Smartphone, das Xiaomi Mi 10, zum aktuellen Bestpreis. Darüber enthält das Angebot auch noch den Tarif Green LTE 10 GB Spezial. Und das zu einem ansonsten kaum erreichbaren Preis von nur 2,33 Euro pro Monat. Doch alles der Reihe nach.

Tarif: Green LTE 10 GB Spezial

Der Mobilcom-Debitel Tarif wird in LTE-Netzen realisiert, enthält ein monatliches Datenvolumen in Höhe von 10 GB (Übertragungsgeschwindigkeit: 50 Mbit/s) sowie eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze (Mobilfunk und Festnetz). Lediglich SMS sind kostenpflichtig und kosten 0,19 Euro das Stück. Doch dank WhatsApp und ähnlichen Diensten dürfte dies kein Problem darstellen.

Nun zu den Kosten: Der Monatliche Grundpreis des Bundles beträgt 21,99 Euro. Hinzu kommen ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro, einmalige Gerätekosten in Höhe von 1 Euro und 3,85 Euro Versandkosten. Der Gesamtbetrag beläuft sich entsprechend auf 572,6 Euro. Das Xiaomi Mi 10 mit 128 GB kostet bei namhaften Händlern indes bestenfalls 509 Euro zuzüglich 7,79 Euro Versandkosten. Wenn man den Gerätepreis nun von der Gesamtsumme abzieht, ergeben sich reine Tarifkosten von 2,33 Euro pro Monat; und das für einen 10-GB-Tarif. Ein waschechtes Schnäppchen. Zudem gibt es denselben Deal aktuell sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt. Du hast also die Qual der Wahl.

Beliebtestes Smartphone: Xiaomi Mi 10

Das Xiaomi Mi 10 ist ein im März 2020 erschienenes High-End-Smartphone, das mit einem von Qualcomms Top-Prozessoren, dem Snapdragon 865, ausgestattet ist. Hinzu kommen 8 GB Arbeitsspeicher, ein 6,67 Zoll großes Display, eine Quad-Kamera mit bis zu 108 Megapixeln und eine Akkukapazität von 4.780 mAh. Besonders interessant ist zudem, dass das Handy 5G-Netze unterstützt und somit auch für die Zukunft bestens gerüstet ist.

Xiaomi Mi 10 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032x9024 (108,6 Megapixel) Akku 4.780 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 208 g Farbe Türkis, Grau Einführungspreis Xiaomi MI 10 (128 GB): 799 €, Xiaomi Mi 10 (256 GB): 899 € Marktstart März 2020