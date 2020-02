Während der Saturn-Aktion werden die Spiele und ein „Gaming Seat“ deutlich günstiger angeboten. Im Vergleich zu den Urpsrungspreisen der Spiele ist der Rabatt sogar ziemlich deutlich: So kostet das Spiel WWE 2K20 statt rund 63 Euro in der Aktion nur noch 10 Euro. Wenn du dein Gaming-Cockpit so richtig aufmöbeln willst: Der Snakebyte Gaming-Seat SB910265 kostet statt 250 Euro für kurze Zeit nur noch 140 Euro.

Saturn Late Night Shopping: Das sind die Gaming-Deals der Nacht

Diese Angebote schnürt Saturn heute Abend:

Es handelt sich also um wahrhafte Spiele-Blockbuster diverser Genres. GTA V ist schon einige Jahre auf dem Markt und längst ein absoluter Kult-Titel. NBA 2K20 ist die beliebteste Basketball-Simulation. Die 2K-Serie hat vor einigen Jahren die NBA-Live-Titel von EA Sports abgelöst und macht dabei eine gute Figur. Zusätzlich ist NBA nicht nur für Xbox und PS4, sondern auch für die Nintendo Switch im Angebot. Mit WWE 2K20 kommen Wrestling-Fans voll auf ihre Kosten.

Grand Theft Auto V Premium Edition – das ist der Unterschied

GTA V ist bereits seit 2013 (damals für die PlayStation 3) auf dem Markt. 2018 schob Rockstar mit „GTA V – Premium Edition“ eine Spezial-Version nach, die die Wartezeit auf GTA 6 überbrücken soll. Neu an der Premium-Version ist, dass neben dem Hauptspiel auch schon die zwischenzeitlich erschienen DLC-Erweiterungen mit drinstecken. Die sind sonst über den PlayStation-Store kostenpflichtig nachrüstbar. Im Detail sind dies die DLC „Criminal Enterprise Starter Pack“ und Online-Erweiterungen wie „Doomsday Heist“, „Gunrunning“ oder „Smuggler’s Run“.

Details zur Saturn-Aktion

Die Aktion ist wirklich nur etwas für ganz spontane. Dafür sind die Preise immerhin auch gut und zur Zeit die besten am Markt. Start ist am Donnerstagabend (27.2.) um 20:00 Uhr. Nach 12 Stunden, am Freitagmorgen um 9:00 Uhr ist Schicht im Schacht und die Preise werden wieder angehoben.

Zusätzliche Versandkosten dürften während der Aktion nicht anfallen.

Alle Infos basieren auf Vorabinformationen von Saturn. Preisvergleiche zu allen Produkten findest du bei guenstiger.de.

Anders als zunächst im Artikel beschrieben findet die Aktion bei Saturn und nicht bei Media Markt statt. Wir bitten den (jetzt behobenen) Fehler zu entschuldigen.

