Saturn Jahresfinale: Angebote-Endspurt mit diesen 11 Schnäppchen-Tipps

Saturn begeht die Zeit „zwischen den Jahren“ mit einer Aktion zum Jahresende, die – wie sollte es anders sein – vollmundig tolle Kracher-Schnäppchen verspricht. Auch einige Zubehör-Tipps für beliebte Weihnachtsgeschenke sind hier mit dabei. Wir schauen genau hin und zeigen, welche Angebote sich zum Jahresende tatsächlich lohnen und zum „noch 2021 Geld ausgeben“ taugen. Je nach Verwendung merkst du es dann bei der Steuererklärung für das abgelaufene Jahr. Bei unserem ersten Deal ist genau das aber wohl in den wenigsten Fällen verargumentierbar.

Nintendo Switch für 279 Euro

Nintendos Bestseller-Konsole ist in den Angeboten vertreten. Die Switch wird bei Saturn zum guten Preis von 279 Euro verkauft. Der Kurs liegt deutlich unter der 300-Euro-Marke, ist von Amazon allerdings auch prompt gekontert worden. Hier hast du also die Qual der Wahl.

Beim Zubehör wirst du hingegen wieder bei der Saturn-Aktion günstig fündig: Fehlt dir noch ein Satz Joy-Con-Controller, gibt es diesen bei Saturn mit fast 10 Euro Rabatt für nun 65,99 Euro. Ebenfalls interessant für Switch-User: Die SanDisk Switch-Speichererweiterung (400 GB) für 59,99 Euro statt 224 Euro – das sind satte 73 Prozent Rabatt.

Wendiger Dyson-Staubsauger deutlich unter 400 Euro

Den Dyson omni-glide, einen äußerst wendigen Akku-Staubsauger mit flexibler Bodendüse, gibt es im Angebot bei Saturn für 379 Euro. Damit ist der kleine Dyson-Staubsauger für deutlich unter 400 Euro erhältlich, der Deal befindet sich jedoch preislich in bester Gesellschaft. Und so kannst du dir den Dyson-Staubsauger bei Galaxus auch für 2 Euro weniger sichern – dann musst du allerdings eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen in Kauf nehmen. Bei Saturn ist der Akku-Sauger sofort verfügbar.

Im Test konnte uns der Dyson omni-glide überzeugen und gilt unter gewissen Umständen als einer der besten Akku-Staubsauger. Insbesondere die flexible Ein-Hand-Bedienung und das für Dyson-Verhältnisse gute Preis-Leistungs-Verhältnis lassen den Sauger zum Tipp werden.

Saugt in alle Richtungen: Der neue Dyson omni-glide.

Weihnachten neidisch geworden? Tefal Kontaktgrill zum Knüllerpreis sichern

Bei den verwandten stand dieses Teil auf dem Tisch und nun willst du es auch haben? Womöglich handelte es sich um einen Tefal OptGrill, einem praktischen Kontaktgrill, der sowohl als Küchenhelfer als auch in Tischgrill-Manier eine gute Figur macht. Die Version GC705D OptiGrill kostet beim Hersteller normalerweise rund 250 Euro. Bei Saturn wird das Gerät drastisch reduziert und du kannst es für schlappe 89,99 Euro einstecken.

Geschenke ergänzen: Weitere Schnäppchen im Schnelldruchlauf, Sonys Edel-Smartphone mit Rabatt

Weitere gute Schnäppchen der Saturn-Jahresfinale-Aktion listen wir hier auf. Darunter auch gute Ergänzungen zu üblichen Geschenken. Lag etwa eine Kamera unterm Baum, lohnt sich für Hobby-Fotografen vielleicht eine passende Bildbearbeitungssoftware, um aus den handwerklich guten Aufnahmen nachhaltig schöne Fotos zu entwickeln.

Und last but not least ist noch ein echtes Edel-Smartphone im Angebot – allerdings erst auf den zweiten Blick: Das Sony Xperia PRO-I (Test lesen), eines der exquisitesten Kamera-Smartphones auf dem Markt, ist derzeit mit Direktabzug erhältlich. Zum Preiskracher im engeren Sinne wird das Super-Smartphone von Sony dadurch jedoch nicht: Von den 1.769 Euro Startpreis werden im Warenkorb 200 Euro abgezogen, du zahlst also immer noch mehr als 1.500 Euro für das extravagante Smartphone. Soll es aber genau dieses Handy sein, bietet Saturn durch den Direktabzug den derzeitigen Bestpreis. Sonst ist noch kein Händler von der Hersteller-Preisempfehlung – eben jenen 1.769 Euro – abgewichen.

Auf der Rückseite des Sony Xperia Pro-I stehen insgesamt drei Kameras zur Verfügung – der Fokus liegt hier aber mehr auf der qualitativen Entwicklung, denn auf der quantitativen Ausgestaltung.

Die gesamte Saturn-Aktion gilt noch bis Jahresende. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Ende der Schnäppchen-Aktion ist in der Tat am 31. Dezember um 23:59 Uhr. Wer also am Silvesterabend noch nichts vorhat, kann selbst dann noch auf gepflegte Online-Shopping-Tour gehen. Bei der Handelsschwester MediaMarkt gibt es derweil eine ähnliche, nahezu identische Aktion.