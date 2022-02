Letzte Chance: Diese Saturn-Aktion für Groß- und Haushaltsgeräte endet jetzt

Bei Angeboten zu Haushaltsgeräten ist immer ein wenig Vorsicht geboten. Da die Produkte lange Lebenszyklen und hohe Startpreise haben, lässt sich hier schon nach recht kurzer Zeit hübsch mit großen Rabatten werben. Das nutzt auch Saturn in der Haushalts-Aktion und preist beispielsweise einen dicken Samsung-Kühlschrank mit mehr als 700 Euro Rabatt an. Endpreis: 919 statt vermeintlich 1.649 Euro. Dieser im Vergleich mit anderen Händlern gar nicht mehr so üppige Rabatt ist eine Sache. Zum Deal wird das Saturn-Angebot aber durch die weiteren Aktions-Extras.

Am 8. Februar, endet die Haushalts-Aktion, die sich dank verschiedener Aktionsdetails vor allem für größere Anschaffungen lohnen kann (mehr dazu weiter unten im Artikel). Brauchst du also einen neuen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder sonstiges, kann sich ein Blick auf die Aktion jetzt noch lohnen.

3-Fach-Bonus bei Saturn: Haushaltsgeräte mit Direktabzug, Lieferversprechen und Finanzierung

Neben den ausgewiesenen und teilweise schon guten Rabatt-Angeboten – hierzu zählt nominell übrigens auch der erwähnte Samsung-Kühlschrank – gibt es bis zum 8. Februar noch einiges mehr bei Saturn. Am plakativsten sind die 100 Euro Direktabzug im Warenkorb. Der Rabatt gilt für alle Haushaltsgeräte, die noch mehr als 499 Euro auf dem Preisschild stehen haben. Dazu zählen hunderte Artikel aus den Kategorien „Kühlen & Gefrieren“, „Kochen & Backen“, „Waschen & Trocknen“, „Kaffee & Küche“, „Wohnen & Reinigen“, „Beauty & Wellness“ sowie „Geschirrspüler“. Kurzum: Vom Waschtrockner bis zum Kaffeevollautomat kannst du den Rabatt anwenden.

Vorteil Nummer zwei lohnt sich insbesondere bei Großgeräten. Ab einer bestimmten Dimension wird nämlich nicht mehr per Paket geliefert, sondern per Spedition. Das kostet. In der Regel 30 bis 40 Euro. Und diese Position stellt Saturn bei den Aktionsprodukten jetzt auf Kostenlos um. Zumindest im Falle der Standard-Lieferung. Wählst du Zusatzoptionen wie Installation oder Altgerätemitnahme können noch Extra-Kosten entstehen.

Der dritte beworbene Bonus fällt etwas hinten über, da er an sich keine Option à la „das nehm ich einfach mal automatisch mit“ ist. Im Aktionszeitraum bietet Saturn nämlich eine 0-Prozent-Finanzierung an. So kannst du die Kosten für eine Neuanschaffung über mehrere Monate (maximal 20 Monate) strecken ohne dabei via Zinsen draufzuzahlen. Das lohnt sich insbesondere bei Anschaffungen von größerem Wert – was bei Großgeräten für Küche und Haushalt gerne mal der Fall ist. Kombiniert gibt es somit Rabatt, teilweise sogar doppelten Nachlass, kostenlose Lieferung und die Möglichkeit, die Kosten auch noch zu stückeln.

Samsung-Tipp: Cashback kombinieren

Tipp: Bei einigen Samsung-Produkten kannst du aktuell auch mehrfach und durch die Hintertür sparen: Auf die Reinigungs-Produkte der Jet-Serie gibt es nämlich von Samsung selbst noch eine laufende Cashback-Aktion, die mit der Saturn-Angebotsserie nichts zu tun hast. Hier kannst du dir bis zu 100 Euro Rückerstattung nach Kauf sichern. Einige der teilnehmenden Produkte sind auch ins Saturn-Prospekt aufgenommen.

Beispiel gefällig? Für den Samsung VS20R9046T3/EN Jet 90 complete (529 Euro) gibt es bei Saturn 100 Euro Direktabzug (429 Euro). Nach dem Kauf kannst du dir hierfür von Samsung noch mal 100 Euro erstatten lassen und landest so verrechnet bei 329 Euro für den sonst über 500 Euro teuren Akku-Staubsauger. Zum Vergleich: Der nächstbeste Preis liegt bei jenen 529 Euro Startpreis, Samsung selbst verlangt im eigenen Shop gar 617 Euro für den Sauger.

Haushalts-Geräte im Sale: Die 5 Top-Produkte der Saturn-Aktion

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und zeigen unsere fünf Schnäppchen-Favoriten im Schnelldurchlauf. Bei den Preisen über 499 Euro haben wir die 100 Euro Direktabzug schon eingerechnet:

Der Dyson Saugroboter wird durch die Aktion so günstig wie selten zuvor, außerdem sind auch die Markengeräte von Jura und Miele so zu attraktiven Preisen erhältlich. Beim Kaffeevollautomat von Jura fällt zwar die Gratis-Lieferung nicht sehr ins Gewicht, aber schon durch den Direktabzug landet Saturn auf dem Bestpreis.

Auch unter der 499-Euro-Grenze für den Direktabzug gibt es bei der Saturn-Aktion einige gute Angebote, die kleinere Küchengeräte betreffen. Der Tefal-Kontaktgrill OptiGrill Plus XL kostet aktuell 145 Euro und auch KitchenAid Artisan Küchenmaschine mit stärkerem Motor (175er-Reihe) ist mit 479 Euro gut dabei – wenngleich auch nur knapp unter der Extra-Rabatt-Qualifikation.