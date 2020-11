Nur heute bei Saturn: AirPods Pro zum Hammerpreis

Nur heute sind bei Saturn die Apple AirPods Pro im Angebot. Für 176,99 Euro sind die Kopfhörer, die einst fast 300 Euro kosteten, jetzt zu haben. So günstig waren die kleinen Ohrstecker mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und nützlichen Spielereien wie dem Transparenzmodus noch nie. Wichtig zu wissen: Der Preis kommt nur durch den 11-Prozent-Sofortabzug zustande, den Saturn seinen Card-Kunden im Warenkorb gewährt. Die Mitgliedschaft ist hier kostenlos.

Saturn bietet also keine Nebelkerze, sondern ein echt gutes Singles Day Angebot. Aber Vorsicht: Das Angebot läuft Gefahr, rasch ausverkauft zu sein – obwohl es mit der Einschränkung „nur für Card-Kunden“ versehen ist. In puncto Soundqualität, ANC und Funktionalität suchen die „True Wireless“ Kopfhörer ihresgleichen und sind nicht nur bei iPhone-Nutzern beliebt. In Verbindung mit einem Apple-Smartphone spielen sie aber ihre komplette Stärke aus.

Samsung Galaxy A51 zum Bestpreis

Das derzeit zweitbeliebteste Handy auf inside digital, Samsungs Galaxy A51, wird am Singles Day zum neuen Bestpreis verkauft. Saturn nimmt den Beststeller am heutigen Tag mit 15 Prozent Extra-Rabatt für Card-Kunden ins Angebot auf. Im Endeffekt kostet das Smartphone somit 233,74 Euro.

Günstiger war es laut Preisverlauf bisher ein einziges Mal. Seinerzeit kostete es 229 Euro. Dieser Ausreißer nach unten war offenbar tatsächlich ein einmaliges und auch nur kurzlebiges Angebot. Die rund 234 Euro, die Saturn jetzt anbietet, sind für den Moment ein echtes Schnäppchen, andere Händler verlangen oft noch rund 260 Euro aufwärts.

Noch mehr Singles Day Deals bei Saturn

Saturn bietet den ganzen Tag über besondere Angebote für Premium-Kunden. Wer sich also jetzt noch registriert, kann online sofort losshoppen und sich 11 bis 15 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte sichern. Einige der Top-Deals fassen wir hier mit kurzen Einschätzungen zusammen. Generelle Informationen zur Singles-Day-Aktion von Saturn und MediaMarkt findest du hier.

Microsoft Surface Pro 7 für 815,28 Euro (mit Type Cover: 899,80 Euro): Das Top-Tablet mit Tastatur-Cover, Windows-Betriebssystem und i5-Prozessor (10. Generation), 8 GB Arbeits- und 128 GB SSD-Speicher, kostet normalerweise 960 Euro, das Type Cover kostet sonst 100 Euro, im Angebots-Bundle wird es für 84,52 Euro zum Tablet angeboten. Auch im Preisvergleich hält die Kombi stand. Aktueller Bestpreis für das Microsoft-Tablet, das sich insbesondere für teils mobiles und teils stationäres Arbeiten eignet.

Noch etwas mehr für die mobile Nutzung ausgelegt und ein absoluter Erstes-Tablet-Tipp für Schüler ist das Microsoft Surface Go 2. In der Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD-Festplatte ist das leichte Tablet mit seinem 10,5-Zoll-Display für 499,63 Euro erhältlich. Ohne den Rabatt kostet es 592 Euro. Du sparst also fast 100 Euro.

Switch und Galaxy S20 FE im Angebot

Die Nintendo Switch Lite für 179,78 Euro. Die Nintendo-Konsole ist wie die Vollversion erstaunlich preisstabil und selten für weit unter 200 Euro zu sehen. Der Singles-Day-Preis von Saturn drückt die mobile Spielekonsole auf knapp 180 Euro und kann mit diesem Angebot überzeugen.

Samsung Galaxy S20 FE für 517,65 Euro: Das brandneue Samsung-Handy ist gewissermaßen ein Upgrade des S20 aus dem Frühjahr. Die neue Version hat beispielsweise einen größeren Akku – im Basis-S20 noch einer der Schwachpunkte. Erst im Oktober war das Galaxy S20 FE für über 600 Euro auf den Markt gekommen. Im Singles Day Angebot von Saturn ist es für Card-Kunden dank 15-Prozent-Rabatt deutlich günstiger.

Das ist nur eine Auswahl der verschiedenen Singles-Day-Deals von Saturn. Alle Angebote findest du auf der Angebote-Seite. Hier kannst du auch kurzfristig noch Saturn-Card-Kunde werden und den Rabatt einheimsen. Weitere handverlesene Singles-Day-Deals findest du bei uns im Schnäppchen-Bereich.

