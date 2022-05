Saturn Gutscheinheft: Jetzt schon die besten Schnäppchen des Jahres?

Wonnemonat Mai, Muttertag, frühlingshafte Temperaturen. Die Anlässe sind vielfältig, Saturn nutzt sie im Online-Shop, um die bekannten und beliebten „Gutscheinheft“-Angebote zu starten. Der Händler wirbt mit Spar-Potenzial in Höhe von 14.000 Euro, das über Rabatte und Kombi-Deals an dich und andere Käufer ausgeschüttet wird. Sparen durch Kaufen also? Genau. Wir haben uns das angeschaut und prüfen, welche Deals sich wirklich lohnen.

Smartphones mit und ohne Tarif: Diese Angebote stechen heraus

Eines der Top-Angebote gibt es zum Google Pixel 6. Das aktuelle Google Phone sinkt auf einen Preis von 555 Euro. Wir haben das Angebot, das zeitgleich auch bei MediaMarkt zu finden ist, auch in einem separaten Artikel schon unter die Lupe genommen. Ein ebenfalls noch recht neues Smartphone im Angebot ist das Xiaomi 12X. Mit 256 GB Speicher ist es von 699 Euro um satte 100 Euro auf nun 599 Euro reduziert.

Ein Blick in den Tarifeshop von Saturn offenbart allerdings auch einige interessante Gutscheinheft-Deals mit Tarif-Bindung. Hier sind unsere Top-Tipps mit Kurzinfos und Preisen:

Samsung Galaxy A53: Einmalig 29 Euro, monatlich 14,99 Euro (Tarif: Super Select S mit 6 GB LTE)

Galaxy Z Flip 3: Einmalig 29 Euro, monatlich 29,99 Euro + Galaxy Buds Pro gratis (Tarif: Vodafone green LTE mit 15 GB)

Google Pixel 6: Einmalig 9 Euro, monatlich 29,99 Euro (Tarif: O2 Grow mit 40 GB, Tendenz steigend)

Der Grow-Tarif, mit dem unter anderem das Pixel 6 gekoppelt wird, ist ein limitierter neuer O2-Tarif, den wir hier genauer erklären. Mit dem Galaxy Z Flip 3 erhältst du zum fairen Preis ein echtes Hingucker-Handy – es ist eines aus Samsung Foldable-Serie, deren Modelle sich zusammenfalten lassen.

LG OLED: Top-Fernseher mit doppeltem Rabatt

Ein großer 65-Zoll-Fernseher aus LGs edler OLED-C-Serie, der LG OLED 65 C17 LB, ist im Gutscheinheft von Saturn um 40 Prozent reduziert. In nackten Zahlen: Von der Hersteller-Preisempfehlung (2.799 Euro) nimmt Saturn mehr als 1.000 Euro weg und listet den OLED-TV für 1.666 Euro im Shop. Legst du ihn in den Warenkorb, greift ein weiterer Nachlass in Höhe von 10 Prozent, sodass du nur noch 1.499,40 Euro zahlst. Lieferkosten entstehen dabei keine.

→ Hier geht’s zum OLED-Angebot

Dieser LG-OLED-Fernseher aus dem Modelljahr 2021 ist im Angebot.

Übrigens: Auch auf weitere LG-Fernseher gibt es die 10 Prozent Extra-Rabatt im Warenkorb. Hier gibt es die vollständige Auswahl der teilnehmenden Modelle.

Weitere Fernseher von Samsung, Philips und Co. gibt es ebenfalls im Angebot. Mit dabei sind nebst Rabatten gerne auch mal gekoppelte Soundbars. Dazu gibt es diverse kombinierbare Cashback-Aktionen zu Fernsehern. Eine verrückt-kreative: Bei neuen LG-OLED-Fernsehern gibt es nach dem Kauf die Möglichkeit, den Rundfunkbeitrag rechnerisch zurückerstattet zu bekommen. Mehr als 2.000 Euro Cashback-Bonus sind dabei drin. Das allerdings nur, wenn der gekaufte Fernseher auch einen entsprechenden Wert hat. Gewinn machst du dabei nicht. Auch auf Samsung-Fernseher gibt es Cashback. Und auch hier vorwiegend für die teuren Serien mit 8K oder Neo-QLED-Label. Bis zu 2.400 Euro Erstattung sind hier möglich.

Preis-Tipp bei Saturn: Beliebte JBL-Bluetooth-Box zum Sonderpreis, weitere Deals im Schnelldurchlauf

Die tragbare und wuchtige Bluetooth-Box JBL Charge 4 hat es ebenfalls in die Saturn-Angebote geschafft. Der wasserfeste Lautsprecher im „White Camouflage“-Look ist nun für 122 Euro zu haben und wird dadurch zum echten Preistipp. Günstiger gibt’s die Charge 4 im Netz derzeit sonst nirgends.

Weitere gute Angebote aus dem Saturn-Gutscheinheft im Schnell-Check:

Nichts dabei? Hier kannst du selbst nach Angeboten von Saturn stöbern. Täglich gibt es unterdessen die sogenannten 24-Stunden-Deals. Immer von 9 Uhr bis 9 Uhr findest du zeitlich begrenzte, aber in der Regel Bestpreis-bietende Sonderangebote bei MediaMarkt und bei Saturn. Die Gutscheinheft-Deals gelten vorerst noch bis zum 17. Mai 2022. Einige der Top-Deals können aber zwischenzeitlich ausverkauft sein.