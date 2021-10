Saturn Gutscheinheft gestartet: Bei diesen 4 Deals kannst du richtig sparen

Insgesamt wirbt Saturn mit 18.000 Euro Gegenwert, die es beim diesjährigen Gutscheinheft gratis dazu oder als summiertes Sparpotenzial gibt. Einige der Bundles lohnen sich mehr – andere weniger. Wir haben uns durch die Listen geklickt und zeigen die Top-Deals der Aktion. Mit dabei ist ein brandneues Smartphone und die eine oder andere Überraschung. Generell dauert die Saturn-Aktion noch bis zum 31. Oktober. Es kann aber sein, dass einige der Top-Angebote schon früher ausverkauft sind. Ein Blick wer ist auch die aktuelle Mehrwertsteuer-Rabattaktion mit tausenden teilnehmenden Produkten bei MediaMarkt.

Nintendo Switch + Spiel deutlich unter 300 Euro

An sich sind Switch-Angebote unter 300 Euro schon bemerkenswert. Die Nintendo-Konsole ist äußerst preisstabil. Saturn senkt den Preis für das beliebte Zocker-Handheld jetzt auf 299 Euro – sowohl für die graue als auch die rot-blaue Variante. Dazu gibt es ein Spiel gratis.

Bei den Gratis-Games hast du die Wahl zwischen fünf Titeln: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury und Metroid Dread. Sonst kosten die Bundels mindetens 330 Euro. Das Angebot, das Saturn hier schnürt, sucht im Netz seinesgleichen.

Google Pixel 6 und Gratis Bose-Kopfhörer im Saturn Gutscheinheft

Vorbesteller-Aktion ab dem 19. Oktober: Das Google Pixel 6 kommt auf den Markt – und im Saturn-Gutscheinheft ist die Vorbesteller-Aktion rund um das neue Google-Phone schon aufgenommen. Das neue Top-Smartphone mit originalem Android ist ohnehin schon überraschend günstig – es kostet 649 Euro. Gratis dazu gibt es für Vorbesteller jetzt aber noch die Bose Headphones 700, echte High-End Kopfhörer mit Noise-Cancelling. Hierdurch wird der Kombi-Deal zu einem echten Schnäppchen. Solo musst du für die Bose-Kopfhörer mindestens 260 Euro auf den Tisch legen.

Ein weiteres, nicht zu verachtendes Handy-Angebot besticht nicht durch eine Gratis-Zugabe, sondern durch einen ordentlichen Rabatt. Das Xiaomi Mi 11 Lite 5G „New Edition“ – also die bessere Variante des Lite-Smartphones, nicht nur bei der Frage des Mobilfunkempfangs – wird von 399 Euro um 50 Euro reduziert. Damit kostet das Handy während der Saturn-Aktion nur noch 349.

LG- und Philips-Fernseher mit Cashback und Rabatt

Auf LG-Fernseher gibt es einerseits Cashback-Vorteile und andererseits Rabatte. Top-Angebot ist in der Kombination ein OLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale. Kenner der Technik werden jedoch erkennen – die Kombination aus Größe und OLED wird per se nicht billig. Der Rabatt macht das Angebot aber zu einem Edel-TV-Schnäppchen: Statt ursprünglich 2.800 Euro, kostet der LG OLED65C17LB nur noch 1.699 Euro stehen bei Saturn noch auf der Rechnung. Vom Hersteller bekommst du dann noch 200 Euro Cashback, wenn du den Fernseher-Kauf auf dieser Seite registrierst. Allerdings: Die Cashback-Aktion von LG endet bereits am 20. Oktober, die Saturn-Angebote gelten länger.

Dieser LG-OLED-Fernseher aus dem Modelljahr 2021 ist im Angebot.

Weitere Fernseher sind im Saturn-Gutscheinheft im Angebot. Darunter Modelle von Philips – ebenfalls mit einigen OLED-Kandidaten und Direktabzügen – und außerdem von Samsung, Panasonic, Sony, Grundig oder der Saturn-Eigenmarke OK. Top-Deal der Samsung-Armada ist der QLED-TV Samsung GQ55Q60, dessen Preis auf 888 Euro sinkt.

Ebenfalls einen Blick wert sind die Bravia-Fernseher von Sony. Konsolen-Fans können sich durch den Kauf nämlich eine Gratis-PS5 on top sichern. Jeder Dritte Käufer eines 65-Zöllers oder größer gewinnt eine PlayStation 5. bei den 55-Zöllern und kleiner, nimmt immerhin jeder zehnte Käufer eine der begehrten Sony-Konsolen mit. Übrigens: In unserem PS5-Ticker-Artikel halten wir dich über die Verfügbarkeit der Sony-Konsole an sich auf dem Laufenden.

Neben den Fernsehern ist auch allerhand Zubehör zum TV-Sortiment reduziert oder in Bundles erhältlich. Darunter einige Soundbars oder auch der neue Roku Express 4K Streaming-Stick, der zwar wie zu Marktstart noch 39,99 Euro kostet, dem aber ein 10-Euro-Gutschein für weitere Einkäufe beiliegt (hier geht’s zum Angebot).

Smarte Zahnbürste: Oral-B iO8 radikal günstiger

Auf dem Gebiet der elektrischen und teilweise smarten Zahnbürsten ist die Braun-Marke Oral-B marktführend. Die Premium-Serie hört auf die Bezeichnung iO und ist beim Saturn Gutscheinheft mit der Oral-B iO8 vertreten. Die Zahnbürste ist einst für 330 Euro auf den Markt gekommen. Nun senkt Saturn den Preis für die schwarze „Limited Edition“ der iO8 auf 149 Euro.

Alle hier genannten Preise basieren auf Vorab-Informationen. Teilweise werden die endgültigen Angebotspreise durch Direktabzüge erreicht, die erst im Warenkorb Anwendung finden.