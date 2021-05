Beim Saturn Gutscheinheft gibt es zahlreiche Rabatte und Extra-Abzüge auf viele beliebte Produkte. Einige Deals sind Schnäppchen auf den zweiten Blick, andere sind bei näherem Hinsehen verlängerte Angebote aus kürzlich geendeten Aktionen. Aber es gibt auch neue Bestpreise und richtig gute Sonderangebote, die im neuen Saturn-Gutscheinheft stecken.

Gutscheinheft bei Saturn: Das musst du bei der Schnäppchenjagd beachten

Neben reinen Rabatten gibt es bei der Aktion auch Sparpotenzial durch Kombi-Aktionen – etwa der 3-für-49-Euro-Aktion, bei der du drei Videospiele in den Warenkorb legst und am Ende pauschal 49 Euro zahlst. Außerdem entstehen manche Angebotspreise durch einen Extra-Rabatt im Warenkorb. Das hat unter anderem den Effekt, dass Preissuchmaschinen den echten Preis nicht erkennen. Auch auf der Shop-Seite ist der finale Preis noch nicht sichtbar. Extra-Aktionen mit Sofortrabatt gibt es etwa zu Samsung-Fernsehern oder Smart-TVs anderer Marken. Zum Beispiel ein 82-Zoll-Riese für 1.333 Euro.

Die Gutscheinheft-Aktion bei Saturn startet am Dienstagabend (4. Mai) und endet am 18. Mai. Zwei Wochen dauert die Schnäppchenjagd demnach. Ein Blick lohnt sich auch in der Zwischenzeit immer wieder mal, da Saturn gerne sogenannte „Nachzügler“ einbindet.

Parallel gibt es außerdem weitere Aktionen, wie die Muttertags-Angebote oder die Mehrwertsteuer-Aktion mit Rabatt auf viele Samsung-Großgeräte.

iPad Pro 12,9: Günstiger war das Apple-Tablet nie

Aus den kürzlich geendeten Apple-Days konserviert, hat es dieses Angebot ins Gutscheinheft geschafft: Das Apple iPad Pro (2020) mit 12,9 Zoll Displaydiagonale kostet 899 Euro. Wer genau hinsieht, sieht aber, dass es sich bei dem neuen Angebot sogar um einen besseren Deal handelt. Im Angebot ist das iPad Pro nämlich in der größeren 256-GB-Variante.

Der Speicher-Boost macht das Schnäppchen besonders. Günstiger gab es das iPad noch nie. Saturn bietet hier den neuen und aktuellen Bestpreis. Wem die 12,9 Zoll etwas zu groß sind, der kann auch das kleinere iPad Pro 11 (2020) im Angebot erwerben; Kostenpunkt der 128-GB-Version: 689 Euro.

→ Zum iPad-Deal (12,9 Zoll) bei Saturn

Pixel 4a 5G bei Saturn für unter 400 Euro

Das Pixel 4a 5G ist bei Saturn jetzt zum absoluten Bestpreis von 389 Euro erhältlich (Preisvergleich). Das Gerät ist der oberen Mittelklasse zuzuordnen und verfügt neben moderner Ausstattung bis hin zur namensgebenden 5G-Kompatibilität vor allem über den Google-eigenen Anstrich. Wie sonst nur bei einem iPhone sind hier Hard- und Software bis zum Äußersten aufeinander abgestimmt. Netter Nebeneffekt: Google bietet mit die stringenteste und nachhaltigste Update-Politik im Android-Universum. Pixel-Smartphones erhalten Versions-Updates stets zuerst und monatliche Sicherheits-Updates sind in der Mittelklasse sonst auch nicht selbstverständlich (Testbericht lesen).

→ Google Pixel 4a 5G bei saturn.de

Noch ein Smartphone-Bestseller hat es ins Gutscheinheft geschafft: Das derzeit beliebteste Gerät auf unsere Seite, das Galaxy A52 wird im Rahmen der Aktion für 315 Euro verkauft.

iRobot i7+: Saugroboter mit Absaugstation fällt im Preis

Der iRobot i7+, der Top-Saugroboter der Roomba-Serie, kostet mit dem Extra-Rabatt 666 Euro. Immer noch eine Stange Geld. Der Saugroboter hat aber auch einiges auf dem Kasten. In unserem Test überzeugte er mit leichter Bedienbarkeit und guter Saugleistung. Dazu kommt die Besonderheit der Plus-Modelle: Die Basisstation des Saugroboters leert den Staubsaugbehälter selbstständig aus. Du musst also nicht nach jedem Saugvorgang selbst den Staub ausschütten, sondern nur alle paar Wochen – je nach Einsatzfrequenz – den Behälter in der Absaugstation leeren.

Noch ein Blick auf den Preis. Das angebotene Modell Roomba i7+ (i7558) war noch nie so günstig wie aktuell. Die 666 Euro sind neuer Bestpreis. Überhaupt war der Sauger bislang nur ganz selten unter 700 Euro zu haben.

Haushalts-Deals und viele Angebote unter 200 Euro

Weitere Angebote aus dem Saturn-Gutscheinheft im Schnell-Check:

Die nimmermüde Küchenmaschine KitchenAid 5KSM125EQG Artisan mit 300 Watt Leistung, wird im Angebot auf 429 Euro heruntergesetzt. Hier bietet Saturn den besten Preis.

Der teil-smarte Kontaktgrill von Tefal, der OptiGrill GC705D, rutscht im Gutschein-Angebot auf unter 100 Euro. Bei einem Herstellerpreis von 230 Euro sind das deutlich über 50 Prozent Rabatt bei Saturn. Im Netz kann hier aktuell kein Händler mithalten.

Freunde von kabellosem Saugen können mit dem Rowenta RH9639 X-Force 8.60 Allergy+ einen Helfer für den Wohnungsputz ergattern. Ohnehin von 450 auf unter 200 Euro reduziert, kostet der Akku-Sauger im Gutscheinheft jetzt nur noch 166 Euro. Bestpreis.

Der SodaStream Crystal, ein Wassersprudler für Glasflaschen mit Kohlensäurezylinder und drei Karaffen kostet im Angebot 94 Euro. Im Preisvergleich gibt es hin und wieder günstigere Anbieter, teilweise wird die Differenz aber über entstehende Versandkosten wieder eingeholt.

Auch einige „Mitnahmeartikel“ sind in den Angeboten mit dabei. Stylisch ist beispielsweise der mobile Bluetooth-Lautsprecher Marshall Emberton, der im Angebot jetzt 119 Euro kostet. Bei dem Preis halten viele Händler mit. Unterboten wird der Deal aber nicht.

Last but not least ein Streaming-Angebot: Der Google Chromecast 3, das HDMI-Dongle, das Fernseher smart macht, ist zum Schnäppchen-Preis von 29 Euro erhältlich. Günstiger geht’s auch hier aktuell nicht. Weitere Deals der Aktion findest du auf der passenden Saturn-Seite zur Gutscheinheft-Aktion.