Letzte Woche: Saturn Geschenke-Aktion mit diesen Top-Angeboten

Bei der immer noch laufenden Satun-Aktion „Zum Jubiläum geschenkt“ gibt es zu vielen Aktionsprodukten einen weiteren, passenden Artikel gratis. Bei weiteren gibt es statt eines Gratis-Produkts einfach einen Gutschein für weitere Einkäufe on top. Die Aktion feiert Bergfest. Ende ist bereits in gut einer Woche.

Geschenke bei Saturn: Das sind die 4 Top-Angebote

Wer sich durch das Prospekt – ob online oder real – blättert, findet zahlreiche Angebote, die ins Auge fallen.Selten genug reduziert, findet sich hier auch die Nintendo Switch wieder. Die Konsole kostet 330 Euro, der Deal wird jedoch nicht durch Spiele oder Gratis-Zubehör verbessert, sondern über die Dreingabe eines 10-Euro-Gutscheins. Erkennst du den Gutschein als Rabatt-Form an, landet Saturn hier den Spitzenplatz im Preiskampf. Generell werden die Schnäppchen bei Saturn erst zu solchen, wenn du die Gratis-Zugabe mit einrechnest. Dann lohnen sich die Angebote aber tatsächlich – zumindest bei Bedarf. Wir zeigen vier Beispiele, wo das zutrifft.

Ende der Geschenke-Aktion ist laut Saturn am 20. Juli, um 19:59 Uhr, die Angebote-Reihe gilt also genau 2 Wochen lang. Gerade online können sich in der Zwischenzeit aber die Preise kurzfristig ändern – oder einzelne Produkt-Kombis ausverkauft sein. Grundsätzlich funktioniert das Prinzip so, dass du ein Aktionsprodukt in den Warenkorb legst und das Zusatz-Produkt gleichzeitig drin landet.

Sony-Kamera mit Extra-Objektiv und Rundum-Sorglos-Paket

Das Sony-Kamera-Kit rund um die Sony Alpha 6000 ist im Angebot: Mit 100 Euro Rabatt und damit zu einem Preis von 699 Euro gibt es nicht nur die Systemkamera selbst, sondern noch einiges drumherum. So sind insgesamt gleich zwei Objektive im Lieferumfang enthalten (16-55 mm, 55-210 mm), außerdem gibt es für den Start eine 16-GB-Speicherkarte und eine praktische Tragetasche.

Durch die Geschenke-Aktion lohnt es sich zudem, direkt den passenden Ersatz-Akku in den Warenkorb zu legen. Der ist dann kostenlos mit dabei und sorgt dafür, dass du Ladepausen-los knipsen kannst. Einschränkung: Das Angebot ist beliebt; derzeit gibt Saturn eine Lieferzeit Anfang August an. Möglicherweise lohnt sich hier die Marktabholung-Option für einen schnelleren Erhalt des Foto-Sets. Hier findest du das Kombi-Angebot.

OLED-Fernseher mit passender Soundbar für 1.200 Euro

Das passt zusammen: Der 55 Zoll große LG-OLED-Fernseher A19LA ist schon für die aufgerufenen 1.199 Euro ein ganz ordentliches Angebot. Einzelne Händler sind allerdings immer mal wieder günstiger. Großer Nachteil von dünnen TV-Geräten zu hohen Preisen, ist, dass durch den fehlenden Klangkörper, der TV-Sound dem Preis meist nicht gerecht wird.

Abhilfe schafft eine Soundbar. Und die ist dank der Saturn-Aktion ohne Aufpreis dabei. Die Rede ist in diesem Fall von der LG DSN4, einer Mittelklasse-2.1-Soundbar mit Subwoofer, die alleine 169 Euro kostet.

Für den Fernseher selbst spricht allem voran die OLED-Technologie. Hier leuchtet jedes Pixel selbst anstelle einer großflächigen und groben LED-Hintergrundbeleuchtung, die gefiltert wird. Das sorgt für echte Schwarzwerte und tolle Kontraste. LG ist hier Marktführer. Das angebotene TV-Gerät bietet eine 4K-Auflösung und ist per webOS-Oberfläche als Smart TV zu gebrauchen. Die gängigsten Streaming-Apps (u. a. Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video) werden hier unterstützt.

Gemeinsam mit Soundbar im Angebot: Der LG OLED Fernseher mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale.

Außer diesem finden sich noch weitere TV-Angebote im Geschenke-Prospekt. Neben weiteren Soundbar-Kombis gibt es hier auch verknüpfte Deals mit Blu-ray-Playern oder Bluetooth-Boxen. Preislich wertvoller, von den Bestandteilen aber verwandt ist das Angebot aus einem 50 Zoll großen Neo QLED Fernseher von Samsung samt 239-Euro-Soundbar für zusammen 1.699 Euro.

Akku-Staubsauger im Duo: Das Praktiker-Set

Den Xiaomi Mi Vacuum G10, einen handlichen Akku-Staubsauger, gibt’s bei Saturn für 259 Euro. Bei Galaxus ist der Sauger solo noch einmal 20 Euro günstiger. Bei Saturn sollte zuschlagen, wer noch einen Extra-Sauger für Nischen und Oberflächen sucht. Mit im Geschenke-Paket ist hier nämlich der – ebenfalls von Xiaomi stammende – Mi Vacuum Cleaner Mini, der mit einem Wert von 45,99 Euro (UVP) angegeben wird. Zusammen lohnt sich das Bundle also preislich – und durch die verschiedenen Einsatzgebiete auch inhaltlich.

Samsung Galaxy Watch 3 mit Extra-Rabatt bei Saturn

Dieser Deal springt aus der Reihe. Das „Geschenk“ gibt es nämlich direkt im Warenkorb. Statt eines Zugabe-Produkts oder -Gutscheins wird beim Angebot zur Samsung Galaxy Watch 3 ein Sonderrabatt von 75 Euro im Warenkorb abgezogen. Dadurch fällt der Preis für die Samsung-Smartwatch von 297 Euro auf den Schnapszahlpreis von 222 Euro – günstiger war die Uhr bislang nur einmal – kürzlich beim Amazon Prime Day (209 Euro, aktueller Preisvergleich).

Angeboten wird die Uhr als WiFi-Variante, die du per Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden kannst. Allerdings bietet die Uhr auch viele Standalone-Funktionen. Am besten harmoniert die Uhr mit einem Samsung-Smartphone, allerdings ist sie auch mit allen anderen Handys, darunter auch iPhones, kompatibel.

Diese und weitere Angebote findest du im Angebote-Bereich bei Saturn. Hingucker sind etwa weitere Kameras mit Objektiv-Geschenken, Smartphones mit Fitnessbändern oder Kopfhörern, sowie diverse Haushaltsprodukte mit passendem Zubehör ohne Aufpreis.