Saturn feiert den Super Sale: Diese 4 Angebote lohnen sich richtig

Als Deal-Highlights der neuen Aktion präsentiert Saturn selbst ein Notebook, einen Kühlschrank, eine Kaffeemaschine und einen Herd von Siemens sowie einen LG-OLED-Fernseher. Grundsätzlich alles ordentliche Angebote – zwei davon stechen unserer Meinung nach aber heraus. Außerdem lohnt sich ein tieferer Blick in die Aktions-Angebote.

OLED-Fernseher unter 700 Euro: Bestpreis für dieses LG-Modell

Der OLED-Fernseher aus den Angebote-Highlights wird diesem Anspruch gerecht. Der Deal richtet sich an Fernseher-Suchende ohne Riesen-Anspruch, wobei die Riesenhaftigkeit hier auf die Größe und nicht die Qualität bezogen ist.

Für 758 Euro gibt es den LG OLED48A19LA, einen 48 Zoll großen OLED-Fernseher von LG. Legst du ihn in den Warenkorb, greift ein Direktabzug in Höhe von 70 Euro, wodurch schlussendlich 688 Euro auf der Rechnung stehen. Mit der Bildschirmdiagonale von 121 Zentimetern hält der Fernseher größenmäßig nicht mit verbreiteten 55- oder sogar 65-Zoll-Fernsehern mit. Die OLED-Bildtechnologie ist aber ein absolutes Kaufargument. In Einklang gebracht und zu diesem Preis bietet Saturn hier ein wirkliches Schnäppchen; im Vergleich zum Ursprungspreis von 1.449 Euro entsprechen die 688 Euro einem Rabatt von über 50 Prozent.

OLED-Fernseher aus der grünen Serie: Das 48-Zoll-Modell ist bei Saturn jetzt günstiger.

Der Fernseher bietet 4K-Auflösung auf den angesprochenen 48 Zoll Spielfläche. Dazu gesellen sich Datenblatt-Standards wie 60 Hertz Bildfrequenz, HDR10 Pro, ein Triple Tuner und HDMI-Slots mit eARC-Audio-Unterstützung.

Saturn bietet mit dem Preis ein wirklich gutes Angebot, das durch den Warenkorb-Direktabzug zudem nicht verlässlich von Preisvergleichen gefunden wird. Und selbst diese filtern den Vor-Abzug-Preis noch als führenden Kurs heraus.

Neben dem günstigen LG-OLED-Modell sind bei den Saturn-Angeboten auch einige Schirme von Samsung, Philips, Sony und Co. reduziert. Je nach Preisstufe sogar mit bis zu 300 Euro Direktabzug im Warenkorb. Hier findest du die volle Fernseher-Angebote-Auswahl.

Durch Direktabzug zum Top-Preis: KitchenAid, Dyson-Akkusauger und Siemens-Kaffeevollautomat

Einen weiteren Preisknaller landet Saturn beim Kaffeevollautomat Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100. Der ist mit 649 Euro im Online-Shop geführt. Im Warenkorb greift ein 50-Euro-Rabatt, der den Preis auf knapp unter 600 Euro fallen lässt. Das Gerät bereitet auf Knopfdruck verschiedene Kaffeespezialitäten zu, arbeitet mit 15 bar Pumpendruck, einem Keramikmahlwerk und einem integrierten Milchschaumsystem. Die Brühgruppe – ein empfindliches und schimmelanfälliges Bauteil – ist zur hygienischeren Reinigung einfach entnehmbar.

Zwei weitere interessante Haushalts-Deals gibt es bei Saturn unterdessen mit Direktabzug. Die 50 Euro Sonderrabatt im Warenkorb gelten übrigens auf eine Vielzahl von teilnehmenden Artikeln ab 399 Euro. Diese Beispiele haben uns überzeugt:

Diese und weitere Deals findest du auf der Aktionsseite zum Super Sale bei Saturn. Die Angebote gelten vorerst bis zum 12. April. Viele weitere Haushalts-Angebote findest du außerdem bei der verwandten 3-Fach-Aktion von MediaMarkt, die allerdings schon am 5. April wieder endet.