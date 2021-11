Saturn Black-Week-Deals: Das sind die 7 besten Angebote

Neue Angebote: Zum Black Friday 2021 greift Saturn tief in die Schnäppchenkiste. Bestpreise, Top-Angebote aus verschiedenen Bereichen und attraktive Kombis finden hier zusammen. Mit dabei sind also Fernseher, Smartphones, Haushaltshelfer, Küchengeräte und vieles mehr. Darunter äußerst beliebte Bestseller, die wohl auch ohne drastische Rabatte weggingen wie warme Semmeln. Umso besser, wenn noch ein ordentlicher Zusatz-Rabatt drinsteckt.

Bei hunderten neuen Angeboten ist es schwierig, die Übersicht zu behalten. Wir klicken uns durch und zeigen die besten 5 Schnäppchen. Übrigens: Auch bei MediaMarkt ist eine Black-Friday-Aktion gestartet. Die Angebote stimmen zu großen Teilen überein, allerdings zu Beginn der Aktion noch nicht komplett. Hier haben wir den Top-Deal bei MediaMarkt unter die Lupe genommen. Generell sind die Angebote so aufgelegt, dass sie bis zum 28. November, also bis kurz vor dem Cyber Monday gelten. Zwischendurch sollen einige Deals nachfolgen. Die Top-Angebote dürften hingegen rasch ausverkauft sein.

Mehr als 1.000 Euro günstiger: OLED-Fernseher von LG im Preisrutsch

Nachdem MediaMarkt am Sonntag unter anderem die Nintendo Switch in die Black-Deals mit aufgenommen hatte, hat auch Saturn einige Nachzügler-Deals parat. So ist – neben den weiter unten aufgeführten Fernsehern – ein neuer OLED-TV von LG in die Angebote gerutscht. Der Premium-Fernseher LG OLED55CX9LA OLED TV mit 55 Zoll und besserem Bildprozessor ist um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Ursprungspreis reduziert. Will heißen: Der Preis sinkt von 2.299 auf 999 Euro, für das Modell bedeutet das den erstmaligen Preisrutsch auf unter 1.000 Euro. Dazu fallen für den großen Fernseher derzeit auch keine Versandkosten an.

OLED-Fernseher von LG gehören zu den besten TVs auf dem Markt.

Galaxy S20 FE zum Top-Preis – erstmals unter 400 Euro

Das Samsung Galaxy S20 FE rutscht zum Black Friday erstmals unter die 400-Euro-Marke. Die Rede ist vom Samsung-Smartphone in der 4G- und 128-GB-Variante, allerdings mit dem besseren Snapdragon-Prozessor. Für 399 Euro wird das Smartphone, das Samsung als „Fan Edition“ nach Vorlage des Galaxy S20 konzipiert hat, zum echten Handy-Tipp.

Der Herstellerpreis des Smartphones liegt bei 625 Euro. Das 400-Euro-Angebot gilt selbstredend ohne Vertrag und es stehen alle möglichen Farbvarianten – Schwarz, Orange, Grün, Weiß, Lavendel und Rot – zur Auswahl.

Dyson V12 rutscht unter 500 Euro – auch Alternative mit Rabatt

Der Akku-Staubsauger Dyson V12 Slim Absolute ist bei Saturn nun für 499,99 Euro erhältlich. Der Sprung unter die 500-Euro-Marke ist erstmalig für den neuen Akku-Sauger, der mit starker Saugkraft und Laser-unterstützter Stauberkennung arbeitet. Zuvor war der Sauger noch 60 Euro teurer.

Dyson gilt generell als eine Art Apple für alles, was mit starkem Luftzug zusammenhängt. Das Qualitätsversprechen ist nachhaltig und die Produkte sollen per Leistung und auch qua Design für sich sprechen. Das wirkt sich auf den Preis auf. Es gibt im Akku-Sauger-Bereich aber längst auch günstigere Alternativen. Und auch die sind teilweise jetzt im Angebot bei Saturn.

So ist beispielsweise der einst 455 Euro teure Akku-Staubsauger Rowenta X-Force 11.60 Animal Aqua mit diversen Aufsteck-Düsen jetzt für 279 Euro im Angebot. Durch die Aqua-Düse kannst du mit diesem Gerät sogar feucht wischen.

LG OLED TV unter 700 Euro: Fernseher wird bei Saturn zum Schnäppchen-Tipp

Bei OLED-Fernseher von LG reden wir eher von vier- bis sogar fünfstelligen Preisen. Mittlerweile sind aber auch die Edel-Fernseher mit selbstleuchtenden Pixeln immer mal wieder günstiger. Zum Black Friday gibt es nun einen LG OLED TV zum dreistelligen Preis. Und damit sind nicht etwa 999 Euro gemeint, sondern nur 699 Euro.

Für rund 700 Euro gibt es also den LG OLED48A19LA, der einst für fast 1.500 Euro auf den Markt kam. Zuletzt war der Fernseher bereits für unter 1.000 Euro zu haben. Jetzt zündet Saturn die nächste Preisstufe und senkt den Preis auf jene 699 Euro. Der „Kompromiss“: Bei dem Fernseher handelt es sich nicht um das größte Modell. Mit 48 Zoll ist der Fernseher stattlich, kann im Spiel der 55- bis 75-Zöller aber nicht mitreden. Je nach Einsatzgebiet macht sich das TV-Gerät mit 121 Zentimetern Bildschirmdiagonale allerdings auch im Wohnzimmer gut. Kaufargument ist ohnehin die Bildtechnologie OLED, die wie erwähnt sonst gerne viel teurer ist.

Die etwas größere Alternative: Bei MediaMarkt gibt es den LG-OLED-Fernseher in 55 Zoll für nur unwesentlich mehr Geld. Hier kostet der Fernseher mit 139 Zentimetern Bildschirmdiagonale 777 Euro.

Philips Airfryer und Bosch Mum: Küchenhelfer mit starken Rabatten

Für die Küche ist bei Saturn ebenfalls einiges in den Black-Friday-Deals zu finden. So gibt es Kaffeevollautomaten von Jura oder DeLonghi im Angebot und zahlreiche weitere kleine wie große Helfer. Beliebt sind seit jeher auch Heißluftfritteusen, insbesondere die der Airfryer-Reihe von Philips.

Die XXL-Heißluftfritteuse von Philips frittiert fettarm bis zu einem Fassungsvermögen von 1,4 Kilogramm, also auch eine ordentliche Familienportion, und rutscht zum Black Friday jetzt ordentlich im Preis. Der Philips HD9761/90 Airfryer XXL Avance kostet jetzt nur noch 199 Euro, das sind 100 Euro weniger als beim Hersteller und aktueller Bestpreis.

Philips Airfryer Heißluftfritteuse

Ebenfalls ein Tausendsassa im Haushalt, sind Küchenmaschinen. Die gibt es in verschiedenen Formaten und bei Bosch sind es insbesondere die MUM-Geräte, die sich hervortun. Ein besonders preisgünstiges Exemplar, die Bosch MUM S2, ist zum Black Friday nun extra reduziert. Will heißen: Das Küchenmaschinen-Set (3,8-Liter-Schüssel, 700 Watt, Zubehör-Set) kostet nur noch 139 Euro.

Die Black-Friday-Angebote von Saturn dauern wie angekündigt noch bis zum 18. November. Teilweise werden noch Nachzügler angekündigt und einige Super-Schnäppchen könnten schneller ausverkauft sein.

Die hier genannten Preise basieren auf Vorab-Informationen von Saturn. Bei Bedarf wird der Artikel aktualisiert. Hier findest du den Angebote-Check von MediaMarkt.