Saturn attackiert Prime Day – Amazon kontert genial: So günstig war der Echo Dot noch nie

Bei Saturn ist seit Donnerstag ein Gerät im rabattiert, das selbst am kommenden Prime Day kaum günstiger sein dürfte – dachten wir zumindest. Ein weiterer Unterschied: Das Saturn-Angebot gilt für alle und nicht nur für extra zahlende Kunden. Aber wovon ist eigentlich die Rede?

Für 70 Euro warf Amazon seinerzeit den Smart Speaker Echo Dot 4 (mit Uhr) auf den Markt. Der Zusatz „mit Uhr“ bezieht sich auf eine in die Maschen eingelassene LED-Anzeige. Die verleiht dem Gerät noch ein wenig mehr Flair, Design und Funktion und hat uns im Test besonders überzeugt. Das Feature ist den Aufpreis gegenüber der Version ohne Anzeige wert.

Saturn schraubt den Preis nun ordentlich herunter und bietet den Echo Dot 4 bis Freitagvormittag um 9 Uhr für 29,99 Euro an. An diesen Preis kamen auch die regelmäßigen Amazon-Rabattaktionen der vergangenen Monate nicht heran. Günstiger als 39,99 Euro war der Smart Speaker noch nie – Saturn unterbietet das jetzt direkt um 10 Euro. Wer sein Zuhause mit smarten Lautsprechern in Tennisballoptik ausstaffieren will, kann sich während der Aktion jetzt günstig eindecken. Gerade beim Echo Dot lohnt sich auch der Mehrfachkauf.

Update zum Angebotsstart und Kommando zurück: Amazon fährt den sofortigen Gegenkonter und zieht vom Saturn-Preis weitere 5 Euro ab. Für 24,99 Euro gehört der Smart Speaker hier dir. Ultimativer Bestpreis. Aber die Einschränkung folgt auf dem Fuße: Der Spezial-Deal gilt nur für zahlende Prime-Kunden.

Update auch zum Saturn-Angebot: Der 29,99-Euro-Deal für alle Nicht-Prime-Kunde ist nicht wie erwartet am Freitag ausgelaufen, sondern bleibt vorerst weiter bestehen. Amazon selbst ist konkreter: Hier taucht der Hinweise auf, dass der nach wie vor bestehende Prime-Bestpreis noch 5 Tage bestehen bleibt – also bis zum Ende des Prime-Day-Marathons am Dienstag (13. Juli).

Für je 5 Euro weniger (24,99 Euro und 19,99 Euro) gibt es den Echo Dot 4 auch ohne LED. Das 25-Euro-Angebot gibt es im Tages-Deal von MediaMarkt; 5 Euro weniger zahlen Prime-Kunden bei Amazon.

Nicht nur Alexa im Wohnzimmer

Die Ur-Funktion des Smart Speakers von Amazon ist die integrierte Alexa-Sprachsteuerung, die auf Zuruf Befehle ausführt, Kalender synchronisiert oder simple Fragen beantwortet – und selbst für einen schlechten Witz zu haben ist.

Allerdings steckt noch ein wenig mehr in dem Lautsprecher. So fungiert er auch als Smart-Home-Zentrale und ersetzt bei kompatiblen Lampen etwa eine Philips Hue Bridge oder andere Smart-Home-Controller. Die integrierte LED-Anzeige ist ein kleines, aber nützliches Feature, wenn Alexa zwar Zeit-Auskunft, aber keine Mucks von sich geben soll. Standard-Feature der Amazon-Lautsprecher aus der Echo-Serie ist übrigens ein simpler Schalter, mit dem die Mikrofon-Funktion komplett abgeschaltet wird. Alexa hört also nicht immer zu, wenn du es nicht willst.

Saturn-Angebot im Check

Der Echo Dot ist bei Saturn also jetzt kurzzeitig stark reduziert, aber die Rechnung ist ohne Amazon selbst gemacht. Gingen wir zunächst davon aus, dass Saturn dem Konkurrenten ein Schnippchen schlägt, hat dieser sein eigenes Produkt nochmal reduziert. Für 24,99 Euro liegt es mit dem Konter-Rabatt im Regal – das ist der neue Bestpreis, der noch bis zum Ende der beiden Prime Days (12. & 13. Juli) Bestand haben soll.