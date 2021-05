Muttertag-Schnäppchen bei Saturn: Das sind die Top-Angebote der Aktion

Neue Angebotsaktion bei Saturn und MediaMarkt: Die Elektrohändler starten ihre Sonderangebote zum anstehenden Muttertag. Und sie verlängern sie praktischerweise direkt zum anschließenden als Vatertag begangenen Donnerstags-Feiertag Christi Himmelfahrt. Die Online-Angebote decken ein breites Spektrum ab. Vom Smartphone bis zur Kaffeemaschine. Wir haben unsere Schnäppchen-Favoriten gefunden.

Saturn-Angebote zu Muttertag und Vatertag

Die Angebote gelten bis zum 14. Mai, also fast zwei Wochen. Es ist aber damit zu rechnen, dass sehr gefragte Produkte bei Ausverkauf aus den Angeboten fliegen und dass dann immer wieder neue Angebote aufschlagen. Versand zahlst du zudem nur bei Produkten ab 59 Euro. Parallel läuft unter anderem noch die Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion auf Samsung-Großgeräte, die sich für alle lohnt, die einen neuen Kühlschrank oder eine neue Waschmaschine ins Auge gefasst haben.

Samsung-Tablets zu Spitzenpreisen

Gleich zwei Samsung-Tablets sind uns bei der Muttertags-Aktion ins Auge gesprungen. Zum richtigen Schnäppchen wird dabei das immer noch relativ neue Galaxy Tab A7. Das Mittelklasse-Tablet eignet sich insbesondere als Haushalts-Allrounder zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch. Es kostet im Angebot 159 Euro – günstiger war es noch nie (Preisvergleich). Käufer können sich unter anderem auf ein gutes 10,4-Zoll-Display und vier Stereo-Lautsprecher freuen, müssen aber auch mit knapp bemessenen 32 GB Speicherplatz auskommen. Der Speicher ist jedoch erweiterbar.

Etwas mehr Power und Vielseitigkeit gibt es indes mit dem Galaxy Tab S6 Lite. Das kostet im Angebot jetzt 249 Euro – ebenfalls aktueller Bestpreis – und bietet unter anderem mehr Speicher und einen besseren Prozessor. Beides sind Android-Tablets und im Angebot nur in der reinen WLAN-Version zu ergattern.

Philips Hue: Lampe und Dimmschalter unter 20 Euro

Deine smarte Beleuchtung braucht Zuwachs? Bei Saturn kostet die smarte Philips Hue Leuchte E27 White mit Bluetooth zusammen mit einem Dimmschalter nur 18,49 Euro. Wer Philips Hue bereits zu Hause installiert hat, kann sein Smart Home hiermit einfach erweitern. Wer nur einmal in das Prinzip reinschnuppern will, kann hiermit günstig einsteigen. Denn auch wenn die Steuereinheit, die Hue Bridge, hier nicht mit dabei ist, lässt sich die Lampe auch einzeln via Bluetooth ansteuern.

iRobot Roomba 966 deutlich unter 300 Euro

Einer der komplettesten Saugroboter wird hier zum Preis-Tipp. Der Roomba 966, einst auch als „Volks-Saugroboter“ vertrieben, kostet im Angebot jetzt 279 Euro. Wir hatten den Saugroboter bereits im Test – mit überzeugendem Ergebnis. Der smarte Sauger verfügt über eine Laser-Navigation, 75 Minuten Akkulaufzeit und ist recht flach gebaut, sodass er unter die meisten Möbel tauchen und dort saugen kann.

Weitere Saugroboter von Roborock, Ecovacs und auch zusätzliche Modelle von iRobot sind in der Saturn-Aktion zu Muttertag und Vatertag günstiger. Die Preisspanne reicht hier von rund 200 bis 550 Euro.

Lego-Technic-Schnäppchen: Ferrari wird schnell günstiger

An diesem Lego-Modell scheiden sich die Geister: Einige Ferrari-Fans sind begeistert, andere Bau-Tüftler kritisieren Lego für Auswahl und mangelnde Detailtreue. Bei Saturn wird der Bausatz Lego 42125 Ferrari 488 GTE „AF Corse#51“ jetzt für 129,99 Euro verkauft. Der Bausatz ist eines der Sets, die für 2021 neu vorgestellt wurden und trägt eine Preisempfehlung von 180 Euro. Saturn bietet mit den 27 Prozent Rabatt den aktuellen Bestpreis für den Ferrari-Bausatz.

Ferrari 488 GTE „AF CORSE #51“

Kaffeevollautomat von DeLonghi

Während der Saturn-Aktion sind zahlreiche Kaffeemaschinen, insbesondere Kaffeevollautomaten im Angebot. Unter anderem ein Modell mit dem sperrigen Namen DeLonghi ECAM 352.57.SB Dinamica. Die Maschine kostet 569,99 Euro, liegt damit um rund 130 Euro unter der Hersteller-Preisempfehlung.

Kaufargumente sind die herausnehmbare Brühgruppe zur besseren und hygienischeren Reinigung. Die Kaffeemaschine verfügt über vorprogrammierte Getränkemodi für Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato. Außerdem eine reine Heißwasser-Funktion für Tee. Für die Milchspezialitäten ist ein Milch-Aufschäumsystem integriert. Empfängst du mehrere Gäste, bietet der Vollautomat auch eine praktische Kaffeekannen-Funktion für bis zu 6 Tassen auf Knopfdruck.

Weitere Top-Schnäppchen-Der Saturn-Aktion sind beispielsweise die mobile Spielekonsole Nintendo Switch Lite, die 199,99 Euro kostet oder das Microsoft Surface Book 3, ein Detachable-Notebook, dessen Bildschirm sich auch als Tablet verwenden lässt. Mit i5-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher kostet es noch 1.396,97 Euro. Ansonsten sind die Angebote sehr Haushalt-lastig, wenn man von den wenigen Smartphones in der Aktion absieht. Hier geht’s direkt zu den Aktionsseiten.