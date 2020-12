Bei Saturn ist der Weihnachts-Schlussverkauf gestartet. In diesem Jahr sind die Bestellfristen etwas früher – am 18. Dezember, 18 Uhr, ist der letzte Zeitpunkt mit Liefergarantie bis Weihnachten. Danach gibt es in einigen Städten noch die Möglichkeit, online bestellte Ware an den Pickup-Stationen der Märkte abzuholen.

Auf einige Marken hat Saturn im Endspurt noch einen Extra-Rabatt parat. Bis zum 20.12. gibt es auf Marken wie Tefal, Krups, Rowenta oder Moulinex die Mehrwertsteuer geschenkt – also nochmal knapp 14 Prozent Rabatt auf die geführten Angebotspreise.

Es sind 14 statt 16 Prozent, weil Saturn die Artikel um den Betrag reduziert, der sonst als Mehrwertsteuer anfällt. Rechnerisch sind das 13,793 Prozent. Küchenartikel stehen auf vielen Wunschzetteln und sind auch ein guter Last-Minute-Tipp. Wir haben die Top-3-Deals der Aktion zusammengestellt.

Tefal Optigrill unter 100 Euro

Durch den Extra-Rabatt profitierst du beim Kauf des Tefal Optigrills GC705D doppelt. Neben dem ohnehin um 50 Prozent von 230 auf 115 Euro reduzierten Preis greift bei Saturn noch der Mehrwertsteuer-Rabatt, der den Kontaktgrill von Tefal auf unter 100 Euro rutschen lässt. Nicht verunsichern lassen. Der Sonder-Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Hier stehen dann noch 99,02 Euro auf der Rechnung.

Der Tefal Optigrill ist eine Institution unter den Kontaktgrills. Das Küchengerät verfügt über zahlreiche Funktionen, die dein Grillgut – vom Grillgemüse bis zum Steak – optimal gar werden lassen. Kaufargument des vielfältigen Grills: die mühsam zu reinigenden Grillplatten sind spülmaschinenfest.

Krups-Kaffeevollautomat: Alles-Drin-Maschine mehr als 300 Euro günstiger

Gute Kaffeevollautomaten sind auch ordentlich teuer. Das gilt insbesondere für die sonst 1.140 Euro teure Krups EA 875E Intuition Preference+. Langer Name, aber ein langes Qualitätsversprechen. Die robuste Maschine verfügt über einen integrierten Milchschäumer, wodurch auf Knopfdruck (Touch-Display) insgesamt 15 verschiedene einstellbare Getränke zubereitet werden können. Vom kleinen Ristretto bis hin zum großen Latte Macchiato. Der Vollautomat arbeitet mit 1.450 Watt Leistung, der Wassertank fasst großzügige 2,3 Liter. Damit ist er fast für kleinere Bürobetriebe geeignet.

Und das Angebot? Auch die Kaffeemaschine von Krups ist doppelt reduziert. Bei Saturn sind von den über 1.100 Euro (UVP) nur noch 950 Euro übrig. Im Warenkorb sind es dank Mehrwertsteuer-Nachlass dann noch 819,73 Euro.

Akkustaubsauger bei Saturn mit Doppel-Rabatt

Und wenn es in der Weihnachtsbäckerei mal zu sehr krümelt, muss ein schneller Sauger her. Akku-Staubsauger sind dafür voll im Trend. Ohne Kabelsalat sind die schnellen Helfer gerade beim kurzfristigen Saugen unverzichtbar für viele Nutzer geworden. Die Angebotsaktion von Saturn hat hier beispielsweise den Akkusauger Rowenta RH9679 X-Force 8.60 Animal Care im Programm. Der Sauger mit Stiel kostet im Saturn-Online-Shop 301 Euro (UVP: 499,99 Euro). Durch den Zusatz-Rabatt werden daraus im Warenkorb noch 259,76 Euro.

Der Akku-Staubsauger wird mit verschiedenen Aufsätzen geliefert, ist dank Gelenk im Stiel flexibel in der Handhabung und richtet sich dem Namen nach insbesondere an Haustierbesitzer, die nur allzu gerne Haare lassen.

Die Aktion mit dem Mehrwertsteuer-Rabatt gilt noch bis zum 20. Dezember. Wer sein bestelltes Produkt noch bis Weihnachten erhalten möchte, muss sich beeilen. Wie Media Markt, gibt auch Saturn eine Weihnachts-Garantie für Bestellungen bis 18.12., 18 Uhr. Danach kann es eng werden – oder du schaust, ob bei dem Markt in deiner Nähe noch Marktabholung möglich ist.

