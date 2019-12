Saturn / Amazon: Samsung-Smartphones zum (Allzeit-) Bestpreis

Seit gestern läuft bei Saturn eine besondere Aktion zum Jahresende mit der Bezeichnung: „7 Tage, 7 Kracher“. Dabei werden zahlreiche technische Produkte aus allen Warenbereichen vergünstigt angeboten – unter anderem das kleinere Flaggschiff-Modell Samsung Galaxy S10e und das Mittelklasse-Handy Samsung Galaxy A80.

Galaxy S10e zum aktuellen Bestpreis

Zum deutschen Marktstart kostete das günstigere Flaggschiff-Smartphone aus dem Hause Samsung rund 750 Euro. Das war am 8. März 2019. Seither ist der Preis gesunken. Im Rahmen der 7 Tage, 7 Kracher-Aktion von Saturn kann das High-End-Gerät nun für 444 Euro erworben werden (versandkostenfrei). Das ist der aktuelle Bestpreis und ein ausgezeichnetes Angebot – wäre da nicht der Konkurrent Amazon.

Infos zum Smartphone: Samsung Galaxy S10e im Test

Bei Amazon kann das Gerät aktuell ebenfalls ab 444 Euro erworben werden, allerdings erhalten Kunden hier einige Vorzüge. So kommt das Samsung Galaxy S10e bei Amazon mit 36 Monaten Garantie und dem Armband Samsung Galaxy Fit e (Wert: etwas über 30 Euro). Du musst allerdings beide Produkte in den Warenkorb legen, um den Rabatt an der Kasse zu erhalten. Nähere Infos dazu findest du im Abschnitt „Werbeaktion“ auf der Amazon-Seite des Samsung Galaxy S10e. Allerdings ist das Gerät hier lediglich in der schwarzen Variante erhältlich. Bei anderen Anbietern liegt der Preis aktuell übrigens bei mindestens 500 Euro (inklusive Versandkosten). Bekanntere Händler bieten das Gerät hingegen bestenfalls ab 530 Euro an.

Zusammen mit dem Samsung Galaxy S10 erscheint auch das Galaxy S10e... Quelle: Michael Buettner / inside handy ... dem kleinen Bruder des Galaxy S10 Quelle: Michael Buettner / inside handy Das Galaxy S10e wird in den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Gelb erhältlich sein... Quelle: Michael Buettner / inside handy ... eine recht große Farbenvielfalt für Samsungs Standards Quelle: Michael Buettner / inside handy Das AMOLED Display misst 5,8 Zoll in der Diagonale... Quelle: Michael Buettner / inside handy Quelle: Michael Buettner / inside handy Auf dem Gerät läuft Android 9.0 Pie Quelle: Michael Buettner / inside handy Das S10e ist schlanke 7,9 mm dünn Quelle: Michael Buettner / inside handy Quelle: Michael Buettner / inside handy Auf der Rückseite sitzt eine 16 + 12 Megapixel Dual-Kamera Quelle: Michael Buettner / inside handy Auf der Vorderseite befindet sich eine 10 Megapixel Selfiekamera Quelle: Michael Buettner / inside handy Neben 6 bzw. 8 GB RAM ist ein Qualcomm Snapdragon 845 verbaut Quelle: Michael Buettner / inside handy ... der durch einen USB 3.1 Typ-C Anschluss geladen wird Quelle: Michael Buettner / inside handy

Galaxy A80 zum Allzeit-Bestpreis

Bei seinem zweiten Smartphone-Angebot ist Saturn nicht nur konkurrenzlos, sondern der Händler bietet das Samsung-Handy auch zum bisherigen Allzeit-Bestpreis an. Die Rede ist hier von dem Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A80, das derzeit für 299 Euro verkauft wird (versandkostenfrei). So günstig war das Handy noch nie, obgleich der nächstbeste Preis mit 319 Euro nicht allzu weit von dem Saturn-Angebot entfernt ist.

Infos zum Smartphone: Samsung Galaxy A80 im Test

Das Samsung Galaxy A80 besitzt ein 6,7-Zoll-Display. Das Galaxy A80 ist mit der ersten rotierenden Triple-Kamera ausgestattet. Das integrierte Kameramodul fährt automatisch auf der Rückseite des Smartphones aus... ...und dreht sich um 180° nach vorne, wenn der Nutzer den Selfie-Modus in der Kamera-App auswählt. Das Galaxy A80 bietet stets das gleiche Dreifach- Kameravergnügen mit dem gleichen hochauflösenden Objektiv. Mit dem 48-Megapixel-Weitwinkelobjektiv kann man Tag und Nacht lebendige Bilder aufnehmen. Die Time of Flight-Kamera ermöglicht 3D-Effekte in Videoaufnahmen. Zusätzlich ist das Galaxy A80 mit einem Ultra-Weitwinkelobjektiv ausgerüstet, Galaxy A80 sendet Klangschwingungen durch das Display und verwandelt es in einen Lautsprecher. Annäherungssensor, Helligkeitssensor und Fingerabdrucksensor befinden sich unter dem Display. Das Galaxy A80 ist schlicht und elegant... ... und steht in drei angesagten Farben zur Auswahl: Gold, Silber und Schwarz.

Bei seinem Marktstart im Juli 2019 legte das Galaxy A80 noch stolze 649 Euro auf die Preiswaage. „Für ein Mittelklasse-Smartphone zu teuer“ hieß es damals in unserem Test. Nun wurde auch diese Hürde erfolgreich überwunden.

Jetzt weiterlesen Weihnachten bei Hoppenstedts: Im Fernsehen anschauen oder streamen

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.