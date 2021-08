Saturn Card Days: 15 Prozent Rabatt auf Smartphones, Fernseher & Co.

Immer mal wieder bewirbt Saturn seine Kundenkarte, die Saturn Card, im Rahmen der Card Days. So will der Handelsriese seinen Kunden die kostenlose Kundenkarte schmackhaft machen. Ab sofort kannst du online mit der Karte bis zu 15 Prozent Rabatt für bestimmte Produktgruppen bekommen. Bei anderen Produktgruppen gibt es je nach Gruppe 5 oder 10 Prozent Rabatt. Ab morgen gelten die Rabatte auch in den Saturn-Märkten, am Sonntag ist alles wieder vorbei.

15 Prozent Rabatt auf diese Produkte

Bei den Saturn Card Days gibt es leider nicht bei allen Produkten den gleichen Rabatt. Die meiste Ersparnis gibt es bei diesen Produkten: Tablets, Waschmaschinen und Trockner, Kühl- und Gefriergeräte, Spülmaschinen, Herde und Öfen, Staubsauger (außer Roborock S7+ Vacuum Cleaner), Kaffeevollautomaten, Toaster, Wasserkocher, Rasierer, Epilierer, elektrische Zahnbürsten, Festnetztelefone und Lebensmittel.

Außerdem gibt es 15 Prozent Rabatt auf alle Fernseher, Smartphones, Soundbars und Wearables der Marke Samsung und auf Produkte aus dem Bereich Zubehör für Tablets, Fernseher, SAT, Mobilfunk, Computer (ausgenommen sind PC- Gaming- und Konsolen-Zubehör sowie Grafikkarten).

Immerhin noch zehn Prozent Rabatt bekommst du beim Kauf aus den Bereichen PCs, Notebooks, Computer-Bildschirme, Smartphones, Mobiltelefone, Smartwatches, Wearables, Fernseher, Soundbars, TV-Receiver, Blu-ray-, DVD- und Videoplayer, Hi-Fi-Komponenten, Multiroom- und Bluetooth-Lautsprecher, Car-Hi-Fi, Navigation, Games und Anwender-Software. Außerdem gibt es Nachlässe bei Kopfhörer, Foto- und Videokameras, Beamer, Beamer-Leinwände, Klimageräte, Luftreiniger, Ventilatoren, Smart Home, Hi-Fi-Lautsprecher, E- Scooter, Hoverboards, Spielwaren, Merchandise, CDs, DVDs, Blu-rays, Vinyl-Schallplatten und auf Produkte der Marke Tonies.

Und letztlich gibt es noch 5 Prozent Rabatt auf alle Spielekonsolen (außer PS5 und Xbox Series S & X), Drucker, Drohnen und E-Bikes.

So bekommst du den Saturn-Rabatt

Wenn du online einkaufen willst, brauchst du dich als Card-Nutzer lediglich bei Saturn einzuloggen. Der jeweilige Rabatt wird dann automatisch im Warenkorb abgezogen. Im Geschäft erfolgt der Abzug erst an der Kasse.

Leider sind zahlreiche namhafte Hersteller nicht bei der Aktion dabei, sodass du auf Produkte von Apple, AVM, Dyson und Sonos keinen Rabatt bekommst. Das gilt auch für die PS5 und Xbox Series S & X, Bücher, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming- Cards, digitale Guthabenkarten, Tchibo Caffissimo und Nespresso Kapseln, außerdem den Roborock S7+ Vacuum Cleaner, PC-Gaming- und Konsolen-Zubehör sowie Grafikkarten.

Wenn du noch keine Saturn Card besitzt, kannst du dich direkt online für die Karte registrieren. Du kannst dann auch unmittelbar von den Rabatten profitieren. Es gibt aber noch mehr Vorteile, wenn du mit der Saturn Card einkaufst. So kannst du Artikel 28 Tage lang zurückgeben und hast somit ein verlängertes Umtauschrecht. Du bekommst einen digitalen Kassenbon sowie personalisierte News.

Außerdem sammelst du mit jedem Einkauf Punkte, sogenannte Bits. Wenn du mit deinen Einkäufen 5.000 und mehr Bits gesammelt hast, gibt es weitere Vorteile. Als Beispiele nennt Saturn einen Gutschein oder die kostenlose Standardlieferung.