„Samsung Week“ bei O₂: Mit diesem Kniff senkst du die monatliche Grundgebühr zusätzlich

Derzeit sind viele Samsung-Smartphones bei O₂ im Angebot. Der Netzbetreiber bietet in seinen Verträgen die Vorteile, dass du sofort und uneingeschränkt auf das 5G-Netz zugreifen kannst, schnellste Downloadgeschwindigkeiten genießt und weiterhin immer wieder von einzelnen Vorteilen profitieren kannst. Derzeit – Stand Anfang April – sind das etwa:

100 Euro Wechselbonus: Gutschrift in 20 5-Euro-Rabatten auf der Monatsrechnung bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme zu Beginn des Vertrags.

Netflix-Option bei O₂ TV: Buchst du zusätzlich die IPTV-Option O₂ TV L kannst du dich für die Netflix-Kombi entscheiden und erhältst einen Gutschein mit dem Gegenwert von 12 Monaten Netflix Standard (155,88 Euro). Wer ohnehin Netflix nutzt, zahlt somit ein Jahr lang weniger als sonst (O₂ TV L kostet 9,99 Euro, Netflix 12,99 Euro). O₂ TV ist dazu monatlich kündbar.

Nun aber zu den Samsung-Angeboten. Zum noch recht neuen und schon sehr beliebten Galaxy S21 FE hat O₂ zwei interessante Angebote zusammengestellt, wobei du die Zusatzgeräte – Smartwatch oder Kopfhörer – ohne einmalige Zuzahlung dazu erhältst.

Mega-Bundle zum Galaxy S21 FE mit Smartwatch

Im größeren Paket gibt es das S21 FE mit einer Smartwatch, der Galaxy Watch4 Classic (Testbericht lesen), zum Bundle-Preis. Im Tarif O₂ Free M Boost (40 GB 5G, Allnet-Flat, mehrere SIM-Karten, alle oben genannten Vorteile möglich) zum Preis von monatlich regulär 51,99 Euro. Nun gibt es einen Kniff. Verlängerst du die Vertragslaufzeit von 24 auf 36 Monate, zahlst du nur noch 41,99 Euro pro Monat. Also 10 Euro weniger, dafür allerdings über einen längeren Zeitraum. Nette Zusatz-Aktion bei diesem Angebot: Hier entfällt außerdem die Anschlussgebühr in Höhe von sonst 39,99 Euro. Einmalig zahlst du also nur symbolisch für die Hardware (1 Euro) und für den Versand (4,99 Euro).

→ Hier geht’s zum Angebot mit der Watch4 Classic

S21 FE mit In-Ears

Günstiger ist derweil die Kombi aus dem S21 FE mit dem normalen O₂ Free M (20 GB, Allnet-Flat, alle oben genannten Vorteile). Hier sind außerdem noch die Kopfhörer Galaxy Buds2 mit dabei. Kosten im 36-Monats-Vertrag: Monatlich 29,99 Euro, einmalig 1 Euro für die Hardware, 39,99 Euro Anschlusspreis und 4,99 Euro Versandkosten.

Der Tarif kostet regulär bei O₂ – also ohne Smartphone – auch schon 29,99 Euro, sodass du hier effektiv nur den Tarif bezahlst. Verrechnet wird es in den meisten Monaten noch ein Stück günstiger.

→ Hier geht’s zum Angebot mit den Galaxy Buds2

Samsung Galaxy S21 FE 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 177 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S21 FE 5G (128 GB): 749 €, Galaxy S21 FE 5G (256 GB): 819 € Marktstart Januar 2022

Zur Auswahl steht das Samsung S21 FE bei O₂ in den Farben Graphit, Lavendel, Olive und Weiß. Teil des Angebots ist jeweils die 128-GB-Speicherversion. 5G ist seit dieser Generation in allen Geräten mit dabei, sodass der Modell-Zusatz „5G“ obsolet ist. Wenngleich Samsung ihn sicherheitshalber weiter bemüht.