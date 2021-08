Galaxy S20 FE durchbricht Preisgrenze – Samsung verändert wichtiges Detail

Bei MediaMarkt und Saturn durchbricht das Galaxy S20 FE als „New Edition“ die Preisgrenze von 500 Euro nach unten. Bei 499 Euro ist Halt und zu diesem Kurs, gleichzeitig Bestpreis, bieten die Händler das Samsung-Smartphone aus dem Herbst 2020 an. Der Herstellerpreis des Geräts liegt noch bei 625 Euro. Aber eine Sache ist trotzdem anders.

New Edition? Samsung verändert ein wichtiges Detail

Bei MediaMarkt und Saturn wird das Handy zusätzlich zum FE, was für „Fan Edition“ steht, auch noch als „New Edition“ angepriesen. Der Teufel steckt im Detail, aber Samsung hat in der Tat noch einmal weiter getüftelt und das Galaxy S20 FE an kleiner Stelle verändert. Ebenfalls im Sinne vieler Fans.

Diese neue Edition der FE-Version ist nämlich das LTE-Modell der eigentlich Variante. Allerdings mit Snapdragon- statt Exynos-Prozessor. Zum Einsatz kommt ein Snapdragon 865. Ursprünglich war der Snapdragon-Prozessor – den viele als den besseren Prozessor ansehen – nur der 5G-Version vorbehalten. Nun setzt Samsung ihn auch in der Basis-Variante ein. Der Handel dankt es prompt mit richtig guten Angeboten.

Die 499 Euro sind derzeitiger Bestpreis für das Galaxy S20 FE, insbesondere für die neue Snapdragon-Version, die sonst kaum angeboten wird. Einziger Konter: auch bei Amazon werden die 499 Euro aufgerufen und auch hier ist im Datenblatt der Snapdragon-Prozessor vermerkt. Zusätzlich gibt es bei Amazon sogar 36 statt sonst 24 Monate Garantie.

Beliebtes Galaxy S20 FE

Im Test konnte das Galaxy S20 FE überzeugen. Und das Samsung-Handy ist auch sonst beliebt und gefragt. In unserer Datenbank liegt es derzeit auf Rang 5 der beliebtesten Handys. Mit der Snapdragon-Variante dürften noch mal mehr Fans angesprochen werden, wenngleich der Prozessor nicht taufrisch ist. Die Ersteinführung des Oberklasse-Prozessors erfolgte Ende 2019.

Verfügbar ist die Snapdrgon-Version des Galaxy S20 FE sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt in mehreren Farben. Darunter Rot, Weiß, „Lavender“ und Blau. Der Standardspeicher misst 128 GB, es gibt auch eine Snapdragon-Variante mit 256 GB – die ist jedoch deutlich teurer.