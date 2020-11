Wer ein neues Samsung–Smartphone sucht, muss sich zunächst die Frage stellen, in welche Leistungs- und Preisklasse es gehen soll. Soll es in die Oberklasse, die S-Serie gehen oder fällt die Wahl auf eines der beliebten A-Klassen-Modelle? In den aktuellen Angeboten finden wir Deals aus beiden Riegen.

Das nagelneue Samsung Galaxy S20 FE ist schon kurz nach seiner Veröffentlichung im Angebot. Mit Vertrag gibt es diverse Modelle, die wir etwa bei Sparhandy oder auch bei MediaMarkt und Saturn gefunden haben.

Der Top-Deal von Sparhandy gilt nur noch solange der Vorrat reicht und soll am 11.11. spätestens enden. Für einmalig 9 Euro und monatlich 23,99 Euro gibt es das Galaxy S20 FE im Tarif O2 Free M samt Allnet-Flat und 20 GB LTE (225 MBit/s).

Bei Saturn gibt es das S20 FE für einmalig 97 Cent und monatlich 24,99 Euro, also in einer leicht anderen Kostenaufstellung. Der Tarif – O2 All-In M – bietet 18 GB Datenvolumen (50 Mbit/s). Dieses Angebot ist unter dem Strich um einige Euro teurer und bietet dafür noch weniger Datenvolumen. Der Vorteil liegt in der langen Frist. Während sich bei dem Sparhandy-Angebot die Grundgebühr nach 24 Monaten bei Nicht-Kündigung auf 29,99 Euro erhöht, bleibt der Preis im Saturn-Angebot gleich. Der Unterschied bei den Download-Raten (225 zu 50 MBit/s) besteht auf dem Papier, fällt mit alltäglichen Nutzungsszenarien aber weniger ins Gewicht. Beide Verträge sind Netzbetreiber-Tarife.

Die Netzalternative bietet der Tarif „green LTE“ im Vodafone-Netz, der mit einmalig 67,26 Euro und monatlich 29,99 Euro eine Telefon-Flat und 10 GB Vodafone-LTE (50 Mbit/s) bereithält.

S20 Plus im Angebot mit Vodafone-Netz

Das Galaxy S20+, also ein Modell aus der Frühjahrs-Serie, allerdings mit dem Plus-Zusatz, ist für eine Grundgebühr von 31,99 Euro pro Monat im Angebot. Das Smartphone kostet hier einmalig rund 50 Euro. Der Tarif – green LTE – beinhaltet 10 GB Datenvolumen mit LTE (50 MBit/s) im Vodafone-Netz.

Das S20 Plus unterscheidet sich vom normalen S20 und dem S20 FE durch ein größeres Display, mehr Arbeitsspeicher und erweiterte Kamera-Funktionen. So bietet das Galaxy S20 Plus eine Quad-Kamera, das S20 oder S20 FE „nur“ eine Triple-Kamera.

Galaxy A51 und A71 mit Unter-20-Euro-Tarifen

Die beliebten Geräte der Mittelklasse, Samsungs A-Serie sind ebenfalls zu attraktiven Konditionen im Angebot. Hier fokussieren wir uns auf Unter-20-Euro-Deals, also Offerten, bei denen die monatliche Grundgebühr unter dieser Marke liegt.

Zum Galaxy A51 – aktuell das zweitbeliebteste Smartphone auf unserer Seite – gibt es ein Angebot, das rein über den Preis kommt. Bei MediaMarkt kostet das Handy einmalig 28,27 Euro und monatlich 14,99 Euro. Ein gutes Schnäppchen, das dich beim Tarif mit Allnet-Flat und 3 GB LTE (50 MBit/s) ins Vodafone-Netz bringt.

Für 5 Euro mehr pro Monat – dann 19,99 Euro – gibt es das A51 auch mit O2-Vertrag und sogar 12 GB Datenvolumen, dann aber eben im teilweise schlechter bewerteten Telefónica-Netz.

Ebenfalls für 19,99 Euro ist das etwas bessere Samsung Galaxy A71 im Angebot. Das Gerät kostet hier einmalig 18,52 Euro, der Tarif – Vodafone-Netz mit 6 GB LTE (50 MBit/s) – schlägt mit 19,99 Euro monatlich zu Buche.

Kein Samsung-Fan? Die Alternative im 15-Euro-Tarif

Wer sich nach einem günstigen Smartphone-Angebot umsieht, aber um Samsung einen Bogen machen möchte, dem könnte folgendes zusagen: Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro – aktuell auf Rang 15 unseres Beliebtheits-Ranking – gibt es im 14,99-Euro-Vertrag bei Saturn. Der Tarif, ein Super Select M, beinhaltet eine Allnet-Flat (SMS und Telefon) sowie dank Aktions-Special 9 GB LTE-Datenvolumen im O2-Netz (50 MBit/s). Einmalig kostet das Xiaomi-Smartphone dabei 18,52 Euro.

Bei allen genannten Smartphone-Angeboten kommt noch die einmalige und obligatorische Anschlussgebühr von 39,99 Euro hinzu. Rufnummernmitnahme ist generell möglich, Versandkosten fallen noch vereinzelt an, übersteigen die Marke von 4 Euro aber nicht.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.