Samsung-Tablet für jedermann im Preissturz

Ein gutes Tablet muss nicht teuer sein – zumindest nicht, wenn sich dieses gerade im Preissturz befindet! Aktuell kannst du dir das Galaxy Tab A9 von Samsung in der LTE-Variante schon für lediglich 239 Euro bei Coolblue sichern. Wie gut dieses Angebot wirklich ist und was das Gerät alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Galaxy Tab A9 LTE – Mit 8,7-Zoll-Display, 128 GB Speicher und Co.

Direkt auf den ersten Blick strahlt dir beim Galaxy Tab A9 das großzügige 8,7-Zoll-Display entgegen. Dieses bietet nämlich eine ordentliche Größe und dank einer Bildwiederholrate von 60 Hz zudem auch stets flüssige Bilder. Besonders cool: Trotz des großen Bildschirms ist das Tablet mit einem Gewicht von lediglich 329 Gramm ein echtes Leichtgewicht. Du kannst es dadurch problemlos mit nur einer Hand halten und so beispielsweise während einer langen Bahnfahrt deine Lieblingsshows und –filme genießen. Zuhause ist es ein flottes digitales Nachschlagewerk, die Mini–Streaming-Zentrale oder ein digitales Rezeptbuch in der Küche.

Das 8,7-Zoll große Display bietet dir eine Auflösung von 1340 x 800

Währenddessen sorgt der MediaTek Helio G99 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine ordentliche Leistung. Mobile Games sowie flüssiges Surfen und Streamen packt das Tablet dadurch locker. Besonders anspruchsvolle Aufgaben, wie etwa das professionelle Bearbeiten von Videos, kannst du von einem Gerät dieser Preisklasse allerdings nicht erwarten. Für den Alltag bist du dennoch gut ausgestattet – auch was den Akku angeht. Damit dir vor allem unterwegs nicht allzu schnell der Saft ausgeht, setzt Samsung bei dem Tablet nämlich auf einen 5.100 mAh starken Akku. Diesen kannst du dank der Schnellladefunktion ebenfalls schnell wieder vollladen.

Im Angebot für 239 Euro ist dabei das Galaxy Tab A9 mit 128 GB Speicherplatz. Wer mehr Speicher für Bilder, Videos und Co. benötigt, kann diesen problemlos über eine microSD-Karte erweitern. Apropos Bilder: An der Vorderseite wurde eine 8-MP-Kamera verbaut, während die Frontkamera über 2 MP verfügt. Das Gerät ist somit kein Kamerawunder, für Videotelefonate mit der Familie reicht dies aber allemal. Besonders cool: Du sicherst dir hiermit die LTE-Variante des Tablets. Du kannst also eine SIM-Karte einlegen und auch unterwegs surfen, telefonieren und Co.

Top-Deal: Hier ist das Tablet am günstigsten

Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis lohnt sich das Samsung Galaxy Tab A9 auf jeden Fall. Der Händler Coolblue haut das LTE-Tablet jetzt nämlich schon für 239 Euro raus und liefert zudem völlig kostenfrei. Wer hingegen auf die LTE-Funktionen verzichten kann, greift zum Wi-Fi-Modell für rund 219 Euro. Bei beiden Angeboten handelt es sich um tolle Deals – doch es geht sogar noch minimal günstiger, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt.