Samsung-Tablet für 99 Euro: Dieser Deal ist unschlagbar gut

In den „Last Minute Angeboten“ listet Amazon ein wechselndes Angebot an Schnäppchen bis kurz vor Weihnachten. Ein Produkt sticht dabei aus der Vielzahl an Angeboten heraus und dürfte relativ schnell ausverkauft sein: Das Samsung-Tablet „Galaxy Tab A7 Lite“ für 99 Euro. Doch was kannst du von dem Tablet erwarten?

Amazon-Deal: Samsung-Tablet für 99 Euro

Mit einem Preis von 99 Euro wird das Samsung-Tablet erneut zum Allzeit-Bestpreis verkauft. Das letzte Mal gab es das Tablet am Prime Day zu diesem Kurs – damals jedoch exklusiv für Prime-Mitglieder. Jetzt kann jeder bei dem günstigen Tablet zuschlagen.

Beim Samsung Galaxy Tab A7 Lite handelt es sich um ein alltagstaugliches Tablet im handlichen 8,7 Zoll Format. Dieses kommt mit 32 Gigabyte internem Speicher daher und lässt sich mit einer microSD-Karte beliebig erweitern. Auch ein Update auf Android 12 steht bereits zum Download bereit und kann direkt nach Kauf eingespielt werden.

Mit Stereo-Lautsprechern eignen sich das Samsung Galaxy Tab A7 Lite perfekt für Netflix und Co.

Für wen eignet sich das Galaxy Tab A7 Lite?

Das Tab A7 Lite ist in Samsungs A-Reihe einzuordnen. Es gehört zur unteren Mittelklasse und ist daher nicht mit den deutlich teureren Tab-S Modellen vergleichbar. Doch nicht jeder möchte mit seinem Tablet produktiv arbeiten.

So eignet sich das 99 Euro Tablet ideal als Second Screen auf dem Sofa oder zum Streamen von Netflix, Disney+ und weiteren Video-on-Demand-Diensten. Durch seine kompakten Abmaße und ein Gewicht von lediglich 366 Gramm ist es auch ein idealer Reisebegleiter, um auch unterwegs Podcasts, Hörbücher, Filme und Serien zu genießen.

Auch für unterwegs geeignet: Das Samsung-Tablet für 99 Euro

Im Haushalt eignet sich das Tablet ebenfalls als digitales Nachschlagewerk für Rezepte in der Küche oder zum Surfen im Internet und Lesen von E-Books. Kurz zusammengefasst: Das Samsung-Tablet ist ein leichtes und kompaktes Gerät zum Konsumieren von Inhalten, egal ob in den eigenen vier Wänden oder unterwegs.

Möchtest du hingegen mit einem Stift Notizen machen, musst du deutlich mehr Geld ausgeben. Hier bietet sich das Galaxy Tab S6 Lite an, das gerade im Angebot für 249 Euro zu haben ist. Willst du sogar produktiv mit einem Tablet arbeiten, musst du mindestens rund 380 Euro für ein iPad (2021) einplanen.