Sonderaktion bei O2: Denn bis zum 10. Januar kannst du hier die Versandkosten einsparen. Und es kommt sogar noch besser: Bei allen Verträgen fällt dazu auch noch der Anschlusspreis von regulär knapp 40 Euro weg. Ausgenommen von der Befreiung des Anschlusspreises sind Flex- und reine Datentarife.

Neben dem Sparen von Versandkosten und Anschlusspreisen gibt es bei O2 auch spezielle Samsung-Bundles. Neben Smartphones gibt es weitere Geräte – Tablets oder Smartwatches – dazu. Der Einmalpreis liegt jeweils bei 1 Euro für jegliche Hardware. Samsung ist nichts für dich? Angebote zu den neuen iPhones findest du hier.

Samsung Galaxy S20 FE im Angebot bei O2

Das neue Samsung Galaxy S20 FE kannst du in drei verschiedenen Bundle-Optionen kaufen. Die einmaligen Geräte Kosten belaufen sich dabei auf einen Euro. Eines der Highlights des S20 FE ist die Triple Kamera, mit der du die schönsten Momente festhalten kannst. Die Hauptkamera löst dabei mit 12 Megapixeln, das Teleobjektiv mit 8 Megapixeln und das Ultra-Weitwinkel-Modul mit weiteren 12 Megapixeln aus. Das Gerät hat ein 6,5 Zoll großes Amoled Display und verfügt über den hauseigenen Samsung Exynos 990 Prozessor. In er 5G-Version ist es ein Snapdragon 865. Bei allen Kombinationen entfallen dabei die Anschluss- und die Versandkosten.

Mit O2 Free M Tarif

Das Smartphone plus O2 Free M Tarif wird monatlich mit Kosten von 31,99 Euro berechnet. Versandkosten sowie der Anschlusspreis entfallen hierbei komplett, das Gerät kostet einen Euro. Der M-Tarif von O2 beinhaltet 20 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flatrate. Wahlweise kannst du Tarif und Smartphone auch in Kombination mit dem Galaxy Tab A8.0 LTE haben. Die monatlichen Kosten belaufen sich bei diesem Kombi Paket auf 35,99 Euro. Vorteil: Dank Multi-SIM (bei O2 inklusive) kannst du das Tablet mit demselben Vertrag betreiben und so etwa unterwegs im Internet surfen, streamen und mehr. Das Datenvolumen kommt aus deinem Vertrag, Mehrkosten für die zusätzliche SIM-Karte fallen nicht an.

Galaxy S20 FE mit Free M Tarif für monatliche 31,99 Euro

Galaxy S20 FE + Galaxy Tab A8.0 LTE + Free M Tarif für monatliche 35,99 Euro

Der Neupreis für das Galaxy 20 FE liegt aktuell bei 529,90 Euro für das Tablet bei 179 Euro. Das Bundle bestehend aus Smartphone, Tablat und dem O2 Free M Tarif, kostet über zwei Jahre 864,76 Euro. Damit ist das Bundle mit Vertrag insgesamt günstiger als die Geräte ohne.

Mit der Galaxy Watch 3 LTE und Free L Boost Tarif

Bei diesem Bundle bekommst du nicht nur das Samsung Galaxy S20 FE, sondern auch die Galaxy Watch 3 LTE. Die Uhr bietet dir verschiedene Fitnessfunktionen, sowie eine Schlafanalyse und ist dank LTE-Modem autark nutzbar. Du musst beim Sport also nicht dein Smartphone mitnehmen. Abgerundet wird das Angebot mit dem O2 Free L Boost. Der Tarif bietet dir 120 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flatrate. Monatlich kostet dich das Paket 46,99 Euro.

Galaxy S20 Fe + Galaxy Watch 3 LTE + O2 Free L Boost Tarif für monatliche 46,99 Euro

Insgesamt belaufen sich die Kosten über die ganze Vertragszeit hinweg auf 1.128,76 Euro. Die Galaxy Watch 3 LTE kostet neu 409 Euro. Zusammen mit dem Smartphone (529,90 Euro) ergibt das einen Gesamtwert von 938,90 Euro. Bleiben noch knapp 200 Euro für den Vertrag. Effektiv also weniger als 10 Euro für 120 GB Datenvolumen pro Monat.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Bundle

Das Galaxy S20 Ultra 5G kommt mit einer 5G Konnektivität und einer langen Akkulaufzeit. Im angebotenen Bundle gibt es obendrauf noch das Galaxy Tab A8.0 LTE, sowie den O2 Free M Tarif. Monatlich kostet dich dieses Bundle 61,99 Euro. Auch hier entfallen wieder die Versandkosten und der Anschlusspreis. Ebenso liegt hier der einmalige Gerätepreis bei einem Euro. Der Tarif ist zudem 5G-fähig, sodass das Smartphone seine Stärken direkt ausspielen kann.

