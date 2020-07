Das neue Galaxy S20 von Samsung startete in den besseren Ausführungen – dem Galaxy S20+ und dem S20 Ultra 5G – bei knapp unter und deutlich über 1.000 Euro. Jetzt, nur wenige Monate nach Marktstart, sind die Preise gefallen. Bei den neuen Angeboten kann sich der Kauf also lohnen.

Galaxy S20+ und S20 Ultra im Angebot mit exklusivem Extra

Bei Amazon sind zwei Smartphones der S20-Serie von Samsung im Angebot. Das Galaxy S20+, also die aufgepumpte Basis-Version, kostet nunmehr 729,99 Euro. Der Einführungspreis der 128-GB-Version lag einst bei 999 Euro. Das Handy kommt mit 8 GB Arbeitsspeicher, Hybrid-SIM-Slot und einer Kamera, die ein 64-Megapixel-Objektiv bietet und Videos in 8K-Qualität festhält. Besonderer Vorteil beim Kauf über Amazon: Du erhältst 3 Jahre Herstellergarantie – sonst sind es deren zwei Jahre. Für 100 Euro mehr gibt es das S20 Plus auch mit 5G.

→ Galaxy S20+ für 729,99 Euro

→ Galaxy S20+ 5G für 829,99 Euro

Das noch etwas bessere Galaxy S20 Ultra 5G bietet einerseits die namensgebende 5G-Kompatibilität und hat auch sonst noch etwas mehr auf dem Kasten: Die Top-Kamera bietet sogar 108 Megapixel – wenngleich Megapixel in der Kameratechnik nicht alles sind. Dazu ist das S20 Ultra mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und somit als echtes Arbeitstier zu gebrauchen. Der interne Speicher liegt bei 128 GB, ist aber erweiterbar.

Bei Amazon ist das Galaxy S20 Ultra 5G jetzt für 999,99 Euro und damit hauchzart für unter 1.000 Euro zu haben. So günstig wie der Zeit nirgendwo sonst in dieser Ausführung. Der Ursprungspreis liegt hier übrigens bei 1.349 Euro. Auch hier gibt es beim Amazon-Kauf exklusiv die dreijährige Herstellergarantie obendrauf. Bei einem so teuren Smartphone durchaus ein Faktor.

→ Galaxy S20 Ultra 5G für 999,99 Euro

Darfs ein bisschen günstiger sein? Auch Galaxy A41 noch im Angebot

Nicht bei Amazon, aber bei mobilcom-debitel läuft noch bis Mittwoch ein Angebot mit dem neuen Galaxy A41 ohne Vertrag. Der Nachfolger des überaus beliebten Galaxy A40 kostet im „Preiskracher“-Deal 234,72 Euro. Knapper Bestpreis für das Mittelklasse-Smartphone, das beim Marktstart Ende Mai 2020 – also erst vor rund 2 Monaten – noch 299 Euro kostete.

→ Zum A41-Angebot

Das Handy ist mit aktuellem Android 10 ausgestattet, bietet 64 GB Speicherplatz, hat eine 48-Megapixel-Kamera und einen 3.500 mAh großen Akku.

