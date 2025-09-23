Samsung-Smartphone mit Telekom-Tarif für nur 20 Euro im Monat

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Das Samsung Galaxy A56 ist für die meisten Nutzer eine ideale Wahl. Starke Technik für den Alltag, ein Top-Akku und mehr sorgten dafür, dass wir im Test vollkommen überzeugt waren. Und jetzt gibt's das Samsung-Gerät mit einem Telekom-Tarif erstaunlich günstig.
Samsung Galaxy A56
Galaxy A56 mit Telekom-Tarif schon für nur 19,99 EuroBildquelle: inside digital
  • Teilen

Bereits ein 40 GB starker 5G-Tarif im Telekom-Netz allein kann – je nach Anbieter – gut und gerne über 20 Euro kosten. Hier bekommst du genau das jetzt aber schon für nur 19,99 Euro pro Monat – und für einmalig 19 Euro bekommst du mit dem Samsung Galaxy A56 ein Top-Smartphone preiswert dazu.

Dieser Händler hat den Hammer-Preis fürs Galaxy A56

Es mag überraschend sein, doch über ein Tarif-Bundle kommst du jetzt richtig günstig an das Galaxy A56. Der Händler Gomibo packt zum Samsung-Handy hierbei noch einen 40 GB starken 5G-Tarif im Telekom-Netz. Dafür stehen monatlich 19,99 Euro auf der Rechnung, sowie einmalig 19 Euro als Gerätepreis für das Galaxy A56 in der 256-GB-Variante.

So rechnet sich das Angebot im Detail

Für alle, die es eilig haben, gibt es zunächst eine kompakte Auflistung der Kosten und Ersparnisse. Hier kannst du direkt erkennen, warum der Deal so genial ist.

  • Galaxy A56 (256 GB): 19 Euro + 4,95 Euro Versandkosten
  • 40 GB Tarif im Telekom-Netz: 19,99 Euro pro Monat
  • Anschlusspreis kann erstattet werden
  • Bei Rufnummernmitnahme: 150 Euro Wechselbonus
  • Gesamtkosten nach 24 Monaten: 353,71 Euro
  • Einzelpreis für das Galaxy A56: 339
    Effektivkosten von 14,71 Euro = ca. 60 Cent pro Monat
Jetzt zuschlagen!

Jetzt gehen wir das Ganze aber mal der Reihe nach durch. Neben den monatlichen Kosten (19,99 Euro) sowie dem 19-Euro-Gerätepreis für das Galaxy A56 musst du bei dem Gomibo-Bundle noch weitere 39,99 Euro als Anschlussgebühr sowie 4,95 Euro Versandkosten einberechnen. Zumindest die Anschlusskosten kannst du dir nachträglich aber wiederholen, indem du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 sendest.

Das ist aber erst der erste Spar-Trick. Wer jetzt noch seine aktuelle Rufnummer mitnimmt, bekommt einen Bonus in Höhe von 150 Euro gutgeschrieben. Auch hierfür schickst du einfach innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung eine SMS mit „Bonus“ an die 22234. Und dadurch rauschen die Kosten runter und es entsteht ein echtes Schnäppchen.

Nutzt du beide Boni aus, landest du nach Ablauf der 24 Monaten Mindestlaufzeit bei Gesamtkosten in Höhe von 353,71 Euro – wohlgemerkt für den 40-GB-Tarif plus das Galaxy A56. Gleichzeitig kostet dich das Samsung-Handy in der 256-GB-Variante bereits einzeln im Netz bei bekannten Händlern derzeit aber mindestens 339 Euro. Du zahlst also nur einen knappen 10er mehr – für das Smartphone mit Tarif! Gomibo liefert dir in dem Bundle also wirklich einen echt guten Preis.

Das bieten Tarif und Galaxy A56

Abschließend nehmen wir auch noch mal den Tarif und das Smartphone etwas genauer unter die Lupe. Die 40 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz haben wir ja bereits erwähnt. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s unterwegs, was für Social Media, YouTube und Co. vollkommen ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Samsung Galaxy A56 5G in rosa hinten
Samsung Galaxy A56 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Octa Core
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen
Farbe
  • Grau
  • Grün
  • Pink
  • Weiß
Marktstart März 2025
Gewicht 198 g

Mit dem Galaxy A56 holst du dir hingegen ein Top-Smartphone von Samsung. Nicht umsonst schnitt dieses bei uns im Test hervorragend ab und sammelte für Display, Akkulaufzeit und vieles mehr reichlich Pluspunkte. Wenn du mehr über das Samsung-Gerät erfahren möchtest, klick dich am besten in unseren ausführlichen Testbericht und schau dir die technischen Daten im Datenblatt hier drüber genauer an.

Jetzt zuschlagen!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Gomibo. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

iPhone 17 Serie bei O2
iPhone
iPhone 17 Serie für 1 Euro bei O2 zum Handyvertrag
Samsung-Tablet bei Amazon
Tablet
Zuletzt schon 5.000 Mal gekauft: Beliebtes Samsung-Tablet ist jetzt noch günstiger!
Das iPhone 17 in allen Farben
iPhone
iPhone 17 für unter 38 Euro im Monat – und für das Geld ist sogar dieser starke Tarif dabei!
iPhone
iPhone 16 mit großem Telekom-Tarif für 29 Euro pro Monat
Media Markt
Handyvertrag mit Samsung-Smartphone kostet nur 10 Euro im Monat!
iPhone
Ab sofort erhältlich: Warum du das iPhone 17 Pro Max nicht im Apple Store kaufen solltest
Tarife
Von 25 auf 100 GB bei Vodafone: So zahlst du nur noch die Hälfte!
Samsung
Irrer Samsung-Deal: Smartphone + Telekom-Tarif kosten hier einfach weniger als 9 Euro pro Monat
Smartphone
MediaMarkt verkauft Smartphone-Tipp für unter 300 Euro