Mit Telekom-Tarif: Samsung-Handy für nur 15 Euro pro Monat – dieses Angebot ist noch besser

Seit einigen Jahren hat Samsung eine Art „Schatten-Flaggschiff“-Serie. Die Galaxy-Smartphones mit dem Zusatz „FE“ sind ihren Verwandten optisch sehr nahe und bieten auch einige Funktionen ihrer Vorbilder. Allerdings sind sie deutlich günstiger. Etwa, weil sie bei einigen Features auf das ganz große Konzert verzichten und damit kosteneffizient sind. Derzeit gibt es spannende Deals zum Galaxy S20 FE und S21 FE.

Galaxy S20 FE mit Telekom-LTE: Das ist das Top-Angebot

Das preislich beste Angebot gibt es zum Galaxy S20 FE. Das Handy in der Version aus dem Jahr 2021 wird in der Saturn-Tarifwelt für 14,99 Euro pro Monat verkauft. Einmalig zahlst du dabei auch keinen großen Batzen, sondern nur 29 Euro für die Hardware sowie die üblichen 39,99 Euro für den Tarifanschluss. Zusätzliche Versandkosten gibt es nicht.

Der Tarif ist dabei bemerkenswert, bringt er dich doch ins preisgekrönte Telekom-Netz. Anbieter ist in dem Fall Freenet mit dem „Green LTE Telekom“ samt Allnet-Flat und 3 GB Datenvolumen. Der Deal kommt vor allem über den Preis und richtet sich an moderate User, die ihren Online-Konsum vor allem im WLAN ausleben. Alternativ: Im O2-Netz gibt es ein preislich identisches Angebot mit 6 GB Datenvolumen.

S21 FE: Alles eine Stufe besser – aber auch 5 Euro teurer

Für 5 Euro mehr im Monat, dann also 19,99 Euro, gibt es bei Saturn auch ein Angebot zum Anfang 2022 vorgestellten Galaxy S21 FE, also dem Nachfolger des S20 FE. Das ist im Tarif „Green LTE Telekom“ mit sogar 10 GB im Angebot, wobei du für das Handy einmalig nur 9 Euro zahlst und noch Kopfhörer – Galaxy Buds Live im Wert von rund 60 Euro – geschenkt dazu erhältst. Das Angebot scheint äußerst gefragt zu sein, das Handy steht nur noch in Weiß und Pink zur Auswahl. Für nur einen Euro Einmalzahlung und mit 12 GB Datenvolumen gibt’s das S21 FE auch im Tarif O2 Blue All-In M – dann entsprechend im Telefónica-Netz. Die geschenkten Buds Live sind auch hier mit dabei.

In jeder Hinsicht – beim Tarifinhalt, beim Smartphone und beim Geschenk, jedoch auch bei den Kosten – ist dieser Deal eine Nummer größer. Hier findest du den technischen Vergleich von S21 FE und S20 FE.

Wichtig: Kündigung nicht vergessen

Alle Tarifangebote haben gemein, dass nach den 2 Jahren Mindestvertragslaufzeit die Grundgebühr steigt, obwohl das inkludierte Handy dann abbezahlt ist. Außerdem entfallen die Aktions-Extras mit dem zusätzlichen Datenvolumen in den Telekom-Netz-Angeboten.

Was dagegen hilft? Rechtzeitig beim Vertragspartner Freenet – ehemals mobilcom-debitel – kündigen. Auch wenn die Kostenfalle mittlerweile per Gesetz entschärft wurde und du danach monatlich aussteigen kannst, solltest du einen Blick auf dein Vertragsmanagement werfen.

Handys auch ohne Vertrag im Angebot

Die Tarife sind mit Vertrag teilweise genauso teuer oder nur unwesentlich teurer als aktuelle Angebote ohne Tarif-Bindung. Ziehst du in den Einzelfällen – beim S21 FE – den Geschenkwert der Buds Live noch mit ein, wird aus dem Bundle ein unschlagbarer Deal. Hast du wirklich keinen Bedarf am Tarif, lohnen sich auch die aktuellen Deals der „Samsung Deal Days“ bei MediaMarkt und Saturn, wo es die beiden Smartphones zu Bestpreisen gibt. Das S21 FE kostet 449 Euro, das S20 FE gibt’s für 385 Euro im Angebot.