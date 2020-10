Samsung-Smartphone bei Lidl zum Sparpreis: Kein Angebot für jedermann

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Smartphone bist, das vor allem in puncto Grundausstattung glänzen kann und nicht viel Geld kostet, könnte das aktuelle Lidl-Angebot dein Interesse wecken. Lidl verkauft das Galaxy A10 von Samsung, ein klassisches Einsteiger-Smartphone. Was das Gerät kann und zu welchem Preis du es bekommst, zeigen wir dir.

Samsung Galaxy A10 bei Lidl

Das Galaxy A10 ist eines der Samsung-Smartphones, das des Öfteren zum kleinen Preis an den Mann gebracht werden soll – vor allem bei Discountern wie Lidl oder Aldi. Das Handy verkauft Lidl nun ab dem 19. Oktober 12 Prozent billiger an. Kostenpunkt: 147,44 Euro. Damit hat der Discounter zwar den aktuellen Bestpreis in petto, das beste Angebot aller Zeiten ist das aber nicht. Musst du bei anderen Händlern, wie etwa Amazon, mindestens 150 Euro zahlen, gab es das Galaxy A10 Ende August bereits bei Aldi für nur 115 Euro. An diese Preisgrenze schafft Lidl es bei weitem nicht.

Dennoch ist das Lidl-Angebot eine solide Offerte. Möchtest du noch ein wenig mehr Geld sparen, kannst du auf das Weihnachtsgeschäft warten. In diesen Wochen wird Technik in der Regel deutlich reduziert und Smartphones wie das Galaxy A10 zu Schnäppchenpreisen verschleudert.

Hintergründe zum Samsung-Smartphone

Du ahnst es bereits: Wenn ein Smartphone so günstig ist, dann kannst du lediglich eine Grundausstattung erwarten und kein Feuerwerk der Technik. Im Hinblick auf die gesamte A-Klasse von Samsung handelt es sich beim Galaxy A10 um eines der schwächsten Familienmitglieder. Du bekommst für 147,44 Euro eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite sowie eine Selfie-Knipse mit 5 Megapixeln. Diese wird hauptsächlich solide Fotos aufnehmen, wenn du dich in einer ausgeleuchteten Gegend befindest.

Samsung Galaxy A10 Software Android 9 Prozessor Exynos 7884 Display 6,2 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 168 g Farbe Einführungspreis 169 € Marktstart Juni 2019

Das TFT-Display ist 6,1 Zoll groß und löst mit 720 x 1.520 Pixeln auf. Unter der Haube arbeitet ein Octa-Core-Prozessor, dem 2 GB Arbeitsspeicherplatz zur Verfügung stehen. Für Bilder, Videos und Co. steht ein 32 GB internes Datendepot bereit, der mit microSD-Karte erweiterbar ist. Ab Werk kam das Galaxy A10 mit Android 9 auf den Markt. Mittlerweile ist das Smartphone aber mit Android 10 versorgt worden.

Für wen eignet sich das Samsung Galaxy A10?

Das Galaxy A10 ist ein solides Smartphone, das dich im Alltag zuverlässig begleiten wird. Der entscheidende Kauffaktor sollte sein: Was willst du mit deinem Handy veranstalten und welche Ansprüche hast du? Wenn du gerne zockst, viel mobil surfst und Fotos schießt, wird das Smartphone sehr schnell überlastet sein – nicht zuletzt durch den kleinen Arbeitsspeicher. Hier solltest du mindestens zu Mittelklasse-Smartphones greifen.

Möchtest du dein Handy hingegen nur für grundlegende Sachen, wie beispielsweise Nachrichten oder Telefonie, verwenden, wird das Galaxy A10 dir gute Dienste leisten. Denkbar wäre auch ein Einsatz als (berufliches) Zweithandy.

