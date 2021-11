Samsung-Smartphone bei Aldi Talk: Purer Preis-Tipp - aber nicht für alle

Während vor wenigen Tagen das Samsung Galaxy A03 überraschend neu vorgestellt wurde, geht bei Aldi Talk jetzt ein fast namensgleiches Modell zum Sonderpreis in den Verkauf: das Samsung Galaxy A03s. Die Mobilfunkmarke des Lebensmitteldiscounters bewirbt das Smartphone schon jetzt in der neuen Werbung für die kommende Kalenderwoche (6. bis 11. Dezember 2021). Zu haben ist es unter alditalk.de aber bereits jetzt. Lohnt sich das Angebot?

Vorsicht: Einsteiger-Ware!

Ehe wir uns den finanziellen Details des Aldi-Angebots zuwenden, zunächst ein kurzer Blick auf die technischen Spezifikationen. Und der zeigt recht schnell: Das Samsung Galaxy A03s möchte an der einen oder anderen Stelle zwar quantitativ viel bieten, doch unter dem Strich bleibt es ein lupenreines Einsteiger-Smartphone. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang unter anderem die drei Kameras auf der Rückseite. Das klingt nach viel, doch letztlich handelt es sich um eines der einfachsten Triple-Cam-Setups (13 Megapixel Hauptkamera + 2 Megapixel Makrokamera + 2 Megapixel Tiefenkamera), das aktuell erhältlich ist. Die Frontkamera löst mit bis zu 5 Megapixeln auf.

Auch die Tatsache, dass ein Achtkern-Prozessor verbaut ist (Octa Core) klingt zunächst einmal nach viel Leistung. In der Praxis ist der MediaTek Helio P35 aber eher ein schwacher Vertreter seiner Zunft. Wiederum gut sind in der Einsteigerklasse 3 GB Arbeitsspeicher einzustufen. Weniger üppig: 32 GB Speicherplatz für persönliche Daten. Immerhin ist aber eine Speichererweiterung per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB gegeben. Und das TFT-Display? Das ist 6,5 Zoll groß, bietet aber keine Full-HD-Auflösung. Stattdessen müssen 720 x 1.600 Pixel reichen. 5G-Unterstützung ist nicht gegeben, dafür aber NFC für mobiles Bezahlen an Bord. WLAN lässt sich nur im 2,4-GHz-Bereich nutzen, Bluetooth steht in Version 5.0 zur Verfügung.

Samsung Galaxy A03s Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 198 g Farbe Schwarz Einführungspreis 150 € Marktstart September 2021

Was kostet das Samsung Galaxy A03s bei Aldi Talk?

Angeboten wird das Samsung Galaxy A03s mit seinem 5.000 mAh großen Akku bei Aldi Talk zu einem Preis von 129 Euro. Ein guter Preis? Absolut! Aktueller Bestpreis sogar. Denn im günstigsten Fall musst du für das Smartphone in anderen Onlineshops momentan mindestens 139 Euro bezahlen. Wenn du also aktuell nach einem Einsteiger-Smartphone suchst, sei es für den eigenen Nachwuchs, als Zweithandy oder weil du einfach nicht all den technischen Schnickschnack teurer Oberklasse-Modelle benötigst, ist das Samsung Galaxy A03s bei Aldi Talk ein richtig gutes Angebot.

Übrigens: Nutzen kannst du das Handy auf Basis von Android 11 mit jeder SIM-Karte deiner Wahl, sofern sie im Nano-Format vorliegt. Es liegt aber auch ein Starterset für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk bei – 10 Euro Startguthaben inklusive.

