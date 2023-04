Samsung S22 & Galaxy Watch 5 für 13 Euro – Über 700 Euro Ersparnis in dieser O2-Kombi

Wer sowohl ein neues Smartphone, als auch eine Smartwatch gebrauchen kann, sollte sich diesen Tarif-Deal von O 2 nicht entgehen lassen. Hier gibt es mit dem Galaxy S22 und der Galaxy Watch 5 nämlich eine perfekte Kombination für nur 13 Euro zu einem 50 GB Tarif von O 2 dazu. Einen weiteren Aufpreis bei den monatlichen Kosten von 37,99 Euro gibt es nicht, wodurch du bei dem Deal auf eine Ersparnis von über 700 Euro kommst.

O 2 Mobile M Boost – Vielsurfer Tarif zum Samsung-Handy

Bei einer Laufzeit von 36 Monaten fallen für den 50 GB starken Tarif von O 2 monatlich 37,99 Euro an. Dabei profitierst du zudem vom Grow-Vorteil, wodurch jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten hinzukommen kommen. Der Tarif passt sich also nachhaltig dem Zeitgeist und größeren Datenbedarf an. Gesurft wird außerdem mit einer starken Bandbreite von maximal 300 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro werden hingegen komplett gestrichen.

Besonders cool: Einzeln kostet dieser Tarif bei O 2 ebenfalls 37,99 Euro – du zahlst also quasi nur einen Aufpreis von 13 Euro für das Galaxy S22 und die Galaxy Watch 5. Dies sorgt für eine Ersparnis von über 700 Euro – auf die wir später noch genauer eingehen. Lediglich die Mindestvertragslaufzeit fällt mit 36 Monaten bei diesem Angebot ein Jahr länger aus.

Galaxy S22 & Galaxy Watch 5 – Spitzengeräte für 13 Euro

Auch wenn es mittlerweile schon das Galaxy S23 gibt – das Vorgängermodell erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. So belegt das Galaxy S22 etwa noch den achten Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 21.04.23). Dabei überzeugt das Samsung-Gerät mit dem hauseigenen Exynos 2200 Prozessor samt 8 GB RAM, welcher für eine stets angenehme Nutzererfahrung sorgt.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Gleichzeitig weiß auch das 6,1 Zoll große AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 422 ppi zu überzeugen. Durch die kompakte Größe liegt das Smartphone außerdem besser in der Hand, als viele größere Modelle. Für einen detaillieren Überblick über das Galaxy S22 lohnt sich ein Blick auf unseren Test zu dem Gerät.

Neben dem Galaxy S22 bekommst du mit der Galaxy Watch 5 aber auch noch eine tolle Smartwatch zum Tarif dazu. Die Uhr konnte, abseits von einer nicht optimalen Akku-Leistung, in unserem Test durchaus überzeugen und kommt mit sinnvollen Features wie einem EGK und Kompass daher.

Diese beiden tollen Samsung-Geräte gibt es bei dem Tarif-Deal von O 2 für lediglich 13 Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten. Im Netz musst du für das Galaxy S22 aktuell hingegen über 543 Euro blechen, während die Galaxy Watch 5 immerhin 211 Euro kostet.

Über 700 Euro? So viel sparst du bei dem Deal wirklich

Durch die Schnäppchen-Preise für die beiden Samsung-Geräte kommst du bei diesem Tarif-Bundle auf eine starke Ersparnis. Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten fallen Gesamtkosten in Höhe von 1.385 Euro an. Dem gegenüber steht jedoch ein Preisschild von 2.161 Euro – so viel kosten der Tarif plus das Galaxy S22 und die Smartwatch nämlich einzeln. Dadurch kommst du bei diesem Deal auf eine Ersparnis von satten 776 Euro.

→ Samsung Galaxy S22 & Watch 5 im Tarif-Bundle für 37,99 Euro im Monat (36 Monate)