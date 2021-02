Gratis-Tablet mitnehmen: Samsung Galaxy S21 für 1 Euro bei O2

Die neuen Top-Deals bei O2 richten sich vorrangig an Selbstständige. Dieser Kundenstamm kann von eigenen Vorteilen profitieren und die neuen Galaxy-S21-Smartphones von Samsung einerseits zu günstigeren Konditionen und andererseits mit einigen Extras im Vertragsbundle kaufen.

Die Aktionsangebote rund um die S21-Serie gelten laut O2-Informationen erst einmal bis Anfang März. Selbstständige können aktuell sogar noch mehr herausholen und erhalten doppeltes Datenvolumen (Boost-Tarif) zum selben Preis.

Galaxy S21 mit Tablet im Kombi-Deal

Das Basis-Modell, das Samsung Galaxy S21, gibt es bei O2 für einmalig 1 Euro. Dabei kaufst du das Gerät im Verbindung mit dem Tarif O2 Free M. Der bietet dir monatlich 20 GB Datenvolumen mit maximaler Geschwindigkeit (LTE Max) und kostet 51,99 Euro pro Monat. Für 10 Euro Aufpreis buchst du außerdem 5G-Zugang hinzu.

Nach wie vor gibt es bei O2 die Daueraktion, bei der es keine Anschluss- (normalerweise 39,99 Euro) und Versandkosten (4,99 Euro) gibt. Du zahlst einmalig also wirklich nur den einen, symbolischen Euro für das Smartphone.

Günstig on top gibt es in diesem Aktionsangebot ein Tablet. Da der Tarif in dieser Zusammenstellung ohne Tablet 49,99 Euro kostet, schlägt dies mit nur 2 Euro pro Monat zu Buche – also insgesamt 48 Euro. Einmalkosten gibt es für das Tablet nicht. Zum Vergleich: Den Neuwert des Tablets gibt O2 mit 159 Euro an. Wer ohnehin ein Tablet benötigt, hat in diesem Zuge eine günstige Gelegenheit dazu. Bei dem Tablet handelt es sich um das Galaxy Tab A8 – allerdings um die WLAN-Version. Du kannst das Gerät also nicht mit einer weiteren SIM-Karte deines Tarifs unterwegs über das Mobilfunknetz online gehen lassen.

→ Hier geht’s zum Angebot

Plus und Ultra: Weitere Samsung Galaxy S21-Aktions-Angebote

Die O2-Aktionsangebote gelten auch in Verbindung mit den noch besseren S21-Modellen, dem S21+ und dem S21 Ultra. Diese Modelle sind technisch noch einen Schritt weiter – beim Ultra-Modell insbesondere bei der Kamera, sonst generell beim Arbeitsspeicher.

Auch bei den Angeboten mit dem Samsung Galaxy S21+ und Ultra ist je ein Tablet – ebenfalls ein Galaxy Tab A8 – ohne Aufpreis mit dabei. Die Einmalkosten betragen auch hier 1 Euro. Monatlich wird es beim identisch ausgestatteten Tarif – O2 Free M mit 20 GB – teurer.

→ Galaxy S21+ für 61,99 Euro pro Monat

→ Galaxy S21 Ultra für 66,99 Euro pro Monat

Bei Marktpreisen für die S21-Modelle von 849, 939 und 1.190 Euro sowie 135 Euro für das Tablet, ergeben sich Effektivpreise zwischen 11 und 17 Euro für die Tarife. Den günstigsten mit 11,03 Euro für den O2 Free M gibt es im Bundle des normalen S21 ohne Plus oder Ultra-Zusatz. Was die drei Samsung-Modelle im Detail unterscheidet, erklären wir im Vorstellungsartikel sowie im detaillierten Datenblatt-Vergleich.

Kein Tablet? Aktionsdeal auch mit LTE-Smartwatch möglich

Wenn du kein Tablet gebrauchen kannst, gibt es das Galaxy S21 auch in Kombination mit einer Smartwatch, der Galaxy Watch 3 LTE. Im Tarif O2 Free L Boost (59,99 Euro pro Monat, 120 GB) gibt es die Uhr gratis dazu. Der Tarif bringt dich sogar ins 5G-Netz.

Bei gleichem Kostenmodell – einmalig 1 Euro, keine Versand- und Anschlusskosten – sinken hier auch die Effektivkosten deutlicher. Nach Abzug der gedachten Kosten für das S21 und die Smartwatch bleiben noch 9,69 Effektivpreis pro Monat. Dass aber nur für die Einordnung: Auf der Monatsrechnung stehen hier stets die genannten 59,99 Euro.

Im Boost-Tarif kannst du außerdem mehrere SIM-Karten in einem Vertrag ohne Aufpreis nutzen. Praktisch für die Smartwatch – die kann dank LTE nämlich auch autark genutzt werden und braucht für vollen Funktionsumfang nicht immer ein Smartphone in Reichweite.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.