In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es das Galaxy S21 jetzt in der aufgebohrten 256-GB-Variante in einem Spezial-Angebot. Neben dem Speicher-Plus gibt es eine Sport-Smartwatch, die Galaxy Fit2, gratis dazu. Der zugehörige Tarif bringt dich ins Telekom-Netz – für 30 Euro Grundgebühr pro Monat. Auch einen interessanten Galaxy-A51-Deal haben wir gefunden. Mehr dazu weiter unten im Artikel.

Das Angebot beinhaltet Handy, Vertrag und Gratis-Zugabe in einem Paket und ist neben MediaMarkt auch bei Saturn im Tarife-Shop erhältlich.

Galaxy S21 mit 10 GB Telekom-LTE und Gratis-Fitnessuhr

Der Tarif, den die Tarife-Shops in das Paket packen, ist ein green LTE von mobilcom-debitel. Realisiert wird er im Telekom-Netz – und das mit LTE-Zugang (LTE25). Inklusive sind 10 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat für Anrufe und eine freenet–Hotspot-Flat, die dir kostenlosen WLAN-Zugang an vielen Orten weltweit gewährleistet.

Zu den Kosten: Der Tarif kostet 29,99 Euro pro Monat und einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr. Das Smartphone – ein Samsung Galaxy S21 mit 256 GB Speicher – kostet einmalig 99 Euro. Ohne Aufpreis legt der Händler die Samsung Galaxy Fit2 in Schwarz dazu. Versandkosten entstehen keine.

S21 Deal im Preis-Check: So gut ist der Deal

Du zahlst also 24 Monate lang die Grundgebühr von knapp 30 Euro sowie die Einmalpauschalen für Hardware und Anschluss. Unter dem Strich landest du damit bei 858,75 Euro. Zerlegen wir das Angebot in seine Einzelteile, stehen ihm aktuelle Marktpreise von 828 Euro für das neue S21 (256 GB) und runde 39 Euro für die Fitnessuhr gegenüber. Das macht nach Adam Riese schon ein Hardware-Gegengewicht von über 860 Euro – und da ist der Tarif noch nicht mit dabei.

Der Effektivpreis ist somit negativ (-34 Cent pro Monat). Wichtig: Selbstredend überweist dir niemand Geld zurück, sondern du zahlst, was auf der Rechnung steht. Allerdings zeigt das Rechenbeispiel, dass der Deal mit Vertrag günstiger ist, als der Einzelkauf ohne Vertrag.

Außerdem empfehlen wir dir eine rechtzeitige Kündigung vor Vertragsende. Denn der Deal kommt vor allem durch Rabatte zustande, die nur in den ersten 24 Monaten gültig sind. Danach steigt der Tarifpreis wieder auf 31,99 Euro – und das Galaxy S21 gilt ab dann bereits als abbezahlt. Diese Kostenfalle gilt es also zu vermeiden. Ein weiterer Kompromiss: Der Tarif lässt dich aktuell noch nicht in das 5G-Netz der Telekom, dies ist nur den teuren Netzbetreiber-Verträgen vorbehalten. Das S21 unterstützt den neuen Standard bereits – ist also auch für die Zukunft nach den zwei Vertragsjahren gerüstet.

A51: Die günstige Alternative – mit Gratis-Switch

Die günstige Alternative zur S-Klasse ist die A-Serie von Samsung. Und auch hier gibt es ein Angebot – wahrhaftig zum halben Preis. Für einmalig 49,99 Euro und monatlich 14,99 Euro gibt es das Galaxy A51 mit einem 3-GB-Vertrag im Vodafone-Netz. An sich schon ein ordentliches Angebot – rein vom Preis her. Verbessert wird der Deal durch die Gratis-Zugabe einer Nintendo Switch Lite. Gegenwert: Mehr als 200 Euro.

