Beliebtes Samsung S20 FE mit Telekom-LTE für unter 20 Euro + Geschenk

Im MediaMarkt-Tarifeshop ist ein Angebot zum Samsung Galaxy S20 FE aufgeploppt, das einen näheren Blick wert ist. Das Handy gibt’s dabei für 1 Euro, der Tarif bringt dich ins Telekom-Netz und als Weihnachtsgeschenk gibt es vom Händler noch Samsung Galaxy Buds2, also kabellose In-Ear-Kopfhörer, gratis dazu.

Unser Top-Tipp ist die Tarif-Kombi mit Telekom-Netz. Das preislich identische Angebote gibt es aber auch als Variante mit Vodafone- oder O2-Tarif. Jeweils mit unterschiedlichen Datenvolumina.

Galaxy S20 FE mit Telekom-LTE für 20 Euro

In diesem Deal ist die Grundgebühr in den ersten 24 Monaten um je 7 Euro reduziert. Was aus dem Tarif „green LTE Telekom“ ein 19,99-Euro-Schnäppchen macht. Mit dabei ist eine Allnet-Flat (Anrufe) sowie 6 GB Datenvolumen monatlich (LTE25). Das Samsung Galaxy S20 FE ist für 1 Euro mit eingepreist. Weitere Positionen sind der obligatorische Anschlusspreis (390,99 Euro) sowie einmalige 3,95 Euro Versandkosten für das Smartphone.

Vertragspartner in diesem Angebot ist mobilcom-debitel. Von MediaMarkt beziehungsweise Saturn gibt es noch die Gratis-Zugabe obendrauf. Diese besteht aus den Samsung Galaxy Buds2. Das sind die aktuellen In-Ears von Samsung, die sonst rund 100 Euro kosten. Die Kopfhörer sind beispielsweise ideal als Begleiter beim Sport.

So kommen wir zur folgenden Rechnung: Anschluss, Einmalpreise und 24 monatliche Rechnungen kosten dich über die zwei Jahre gesehen insgesamt 524,70 Euro. Das Smartphone kostet beim Händler Coolblue derzeit 469 Euro, die Kopfhörer sind bei Amazon für 109 Euro erhältlich. Alleine der Hardware-Gegenwert übersteigt somit schon deine Kosten für das Angebot mit Vertrag. Und selbst wenn du die Kopfhörer komplett als Geschenk ansiehst, bleibt ein Effektivpreis von 2,32 Euro für den Tarif mit Telekom-Netzzugang.

Im preislich identischen Angebot mit Vodafone-Netz hast du sogar nur 5 GB Datenvolumen inklusive. Das O2-Angebot bietet mit 12 GB das größte monatliche Datenpaket. Bei allen erlischt der Rabatt nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Danach wird der Tarif wieder teurer und du solltest rechtzeitig kündigen. Durch das neue Telekommunikationsgesetz kannst du bei Vergessen der Kündigung anschließend aber monatlich aussteigen – die Kostenfalle ist also entschärft.