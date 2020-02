Das Zocker-Bundle aus Samsung S10, Vodafone-Vertrag (green LTE) und Sonys PlayStation 4 Pro kostet einmalig 49 Euro und monatlich 31,99 Euro. An sich ist das angesichts einer Allnet-Flat, Vodafone-LTE-Zugang und 18 GB Datenvolumen schon ganz in Ordnung. Die PlayStation 4, die einfach so mit beiliegt, macht das Angebot aber wirklich gut.

S10, PS4 und Vodafone-LTE: Alle Kosten im Überblick

Wir schauen uns das Angebot in der MediaMarkt-Tarifewelt detailliert an:

Samsung Galaxy S10 – 49 Euro 128 GB, Dual-SIM Verfügbar in Schwarz, Weiß, Grün, Blau (Silber ist ausverkauft) Testbericht

PlayStation 4 Pro – gratis 1 TB Speicher 1 Controller Farbe „Jet Black“

green LTE Aktion – 31,99 Euro pro Monat Allnet-Flat (Anrufe und SMS in alle dt. Netze) 18 GB Datenvolumen LTE mit bis zu 50 MBit/s Vodafone-Netz EU-Roaming weltweite freenet Hotspot-Flat Anschlussgebühr: 39,99 Euro Keine Versandkosten



Macht insgesamt: 39,99 + 49 Euro + 24 x 31,99 Euro = 856,75 Euro

Zum Vergleich:

Zusammengenommen kommst du mit den Gesamtkosten für das Vertragsbundle aktuell also günstiger weg und hast dazu noch einen nicht zu verachtenden 18-GB-LTE-Vertrag im Vodafone-Netz.

Wichtig: Kündigen nicht vergessen

Bei dem Tarif handelt es sich um ein Aktionsangebot, das nur für kurze Zeit gilt. Zwar schließt du den Vertrag zu den genannten Konditionen ab, wenn du jedoch nicht kündigst, erhöht sich die Grundgebühr nach zwei Jahren (ab dem 25. Monat) auf 36,99 Euro monatlich. Bei unserem Partner remind.me kannst du dir bequem einen Kündigungswecker stellen.

Das Angebot gilt in der MediaMarkt Tarifewelt solange der Vorrat reicht und endet spätestens am 16. März. Bei Saturn ist der identische Deal bereits am 29. Februar zuende. Möglich, dass das Angebot jeweils noch verlängert wird.

Galaxy S10 und PS4 Pro: Details zur Hardware

Noch mehr Infos zum Samsung Galaxy S10 gibt’s hier:

Samsung Galaxy S10 (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,1 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 157 g Farbe Einführungspreis 899 € Marktstart 8. März 2019

Die PlayStation 4 Pro ist eine verbesserte PS4. Mit größerem 1-TB-Speicher ist sie insbesondere für Cloud- und Download-Spiele besser geeignet und kann eine größere Spielebibliothek mitnehmen. Dazu unterstützt die Konsole 4K-Gaming und ist generell auch als Multimedia-Plattform nutzbar. So gibt es PlayStation-Apps für Streamingdienste wie Netflix oder Spotify.

Noch mehr Deals Deine Technik. Deine Deals. - Angebote aus der digitalen Welt

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.