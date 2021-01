21 Prozent Rabatt auf Samsung-Smartphones: So viel sparst du wirklich

21 Prozent auf alles – das klingt erst einmal nach guten Schnäppchen und neuen Bestpreisen, immerhin werden reduzierte Produkte um ein Fünftel günstiger. Wichtig zu wissen ist aber, dass Samsung als Hersteller immer den eigenen UVP, also meist den Ursprungspreis als Grundlage für die Rabattrechnung nimmt. Dennoch bringt die neue Aktion einige Schnäppchen hervor, die sich auch auf dem breiten Markt sehen lassen können.

Die Aktion mit den 21 Prozent Preisnachlass gilt im Samsung Online-Shop auf ausgewählte Produkte der Warengruppen Smartphones, Tablets, Wearables, Audio und Notebooks. Ende der Rabatt-Angebote ist am 12. Januar. Am 14. soll Samsung das neue Galaxy S21 vorstellen.

Galaxy A51, A42 5G und S20 günstiger

Durch den Rabatt kommen einige krumme, aber eben auch tiefe Preise für Samsung-Smartphones zustande. Allesamt Modelle aus dem Vorjahr, aber es sind Top-Handys und Bestseller mit dabei.

Hervorstechend ist der Deal zum aktuell beliebtesten Smartphone auf unserer Seite, dem Galaxy A51. Samsung senkt den Preis dank der Aktion auf 236,21 Euro. Das ist etwas mehr als der bisherige Bestpreis von kurz vor Weihnachten, der bei 219 Euro lag. Dennoch ist das Angebot gut, denn bei allen weiteren Händlern sind die Preise derzeit höher als bei Samsung.

→ Galaxy A51 bei Samsung kaufen

Auch das ganz neue und günstige 5G-Handy Galaxy A42 5G ist schon im Angebot. Samsung führt es mit 275,71 Euro. Das Handy dürfte dank fortschrittlicher Mobilfunktechnik zum kleinen Preis einer der heißesten Tipps auf dem unteren Mittelklasse-Markt sein. Das für 350 Euro gestartete Handy war noch nie günstiger als jetzt. Weitere A-Klassen-Angebote kannst du in der Liste auf der Seite auswählen.

Auch in der Oberklasse gibt es Angebote: So kostet das neue Galaxy S20 FE noch 587,43 Euro; mit 5G-Prozessor 712,57 Euro. Weitere Konfigurationen anderer S20-Geräte mit und ohne 5G kannst du auf der Angebote-Seite vornehmen. Beim S20 FE liegt der Samsung-Shop aber über der Konkurrenz. So bietet Galaxus das S20 FE 5G aktuell für 649,99 Euro an. In seiner noch kurzen Markt-Geschichte gab es das S20 FE mit 5G aber ebenfalls schon für rund 620 Euro.

Auch Smartphones aus den Note- und sogar den Flip- und Fold-Serien sind mit dem Rabatt im Angebot.

Tab S5e und Galaxy Books reduziert

Bei den Tablets gibt es nur ein Modell, das im Angebot ist. Das Galaxy Tab S5e ist insbesondere in der Variante mit LTE und größerem 128-GB-Speicher ein Preistipp: Mit 441,61 Euro unterbietet Samsung die aktuelle Marktkonkurrenz für das mobile Gerät.

→ Galaxy Tab S5e LTE kaufen

Bei den mobilen Laptops hast du in den Angeboten unter anderem die Wahl zwischen den 13,3-Zöllern Galaxy Book Flex (i5 +256 GB; 1.263,21 Euro) und Galaxy Book Ion (i5 + 256 GB; 1.105,21 Euro). Keines der angebotenen Notebooks rutscht durch den Rabatt aber unter die 1.000-Euro-Marke. Dennoch kann es sich je nach individueller Vorstellung um ein gutes Angebot handeln. Denn den aktuellen Bestpreis bieten die Samsung-Angebote im Marktvergleich schon. Sie unterbieten die Konkurrenz um je 100 Euro.

Die neuen Galaxy-Books schafften es unter anderem in unsere Liste der Top-Notebooks 2020. Weitere Notebook-Angebote zu größeren 15,6-Zöllern oder zum Galaxy Book S gibt es auch auf der Samsung-Shop-Seite. Auch hier gilt der 21-Prozent-Rabatt bis zum 11. Januar.

