Amazon hat seit Anfang Juli die „Sommerangebote“ gestartet. Das heißt für dich: Noch bis zum morgigen 15. Juli kannst du jeden Tag bis zu 40 Prozent bei einem Kauf sparen. Die reduzierten Artikel gibt Amazon über die Tagesangebote an dich weiter – teilweise auch über die Blitzpreise, die nur sehr kurz zu ergattern sind. Am heutigen 14. Juli lohnt sich ein Blick in die Amazon Tagesangebote ganz besonders. Wir zeigen dir, warum.

Lego Technic mit heftigem Rabatt

Die vergleichsweise teuren Lego-Sets der Technic-Reihe werden immer mal wieder und teils deutlich günstiger angeboten. Bei Amazon sind einige Sets jetzt im Tagesangebot aufgetaucht. Dabei gibt es ungewöhnlich hohe Rabatte von bis zu 44 Prozent. Ein Top-Gear-Rallyeauto (76 Euro), der X-treme Off-Roader (155,96 Euro) und ein Liebherr-Bagger (312,90 Euro) sind dabei im Angebot. Wichtig zu wissen: Die drei Modelle gehören der Control+-Serie an und verfügen somit über die Möglichkeit der App-Steuerung. Gerade in Bezug auf die Ursprungspreise von bis zu 450 Euro – etwa beim Liebherr-Bagger – lässt sich bei den Lego-Technic-Deals einiges an Geld sparen.

Doch auch klassische (Technic-)Sets sind im Angebot. So gibt es den 42095 Stunt-Racer für weit unter 50 Euro. Alleine die verbauten Motoren und Steuereinheiten sind den Preis wert. Hier kannst du also bedenkenlos zuschlagen. Den prozentual höchsten Rabatt gibt es jedoch auf die 76148 aus den Marvel Super Heroes. Hier sind satte 44 Prozent drin. Auf die 75272 – Den Sith TIE Fighter aus der beliebten Star Wars Serie gibt es 36 Prozent und das Set Harry Potter 75958 – Beauxbatons Kutsche: Ankunft in Hogwarts wird mit einem Rabatt von knapp 40 Prozent und damit für unter 30 Euro verhökert.

Garmin-Uhren im Angebot

Die Smartwatches von Garmin sind vor allem bei Sportlern beliebt. Jetzt gibt es eine ganze Auswahl der Uhren rabattiert in den Amazon Tagesdeals. Bis zu 40 Prozent sind die Preise gefallen. Die Garmin fenix 5S Plus sticht mit ihrem Rabatt von 45 Prozent noch einmal gesondert heraus.

–> Garmin-Smartwatches kaufen

LG-TVs in den Tagesangeboten

Fernseher sind in den heutigen Tagesangeboten ebenfalls vertreten. Hier hat Amazon vier LG-TVs rabattiert. Vom relativ simplenLG 49UM7000PLA mit 49 Zoll Diagonale und LCD-Technik für unter 300 Euro bis hin zum ebenfalls LCD-gestützten LG 82UM7600PLB mit mächtigen 82 Zoll spannen sich die Preise bis 1.530 Euro. Letzterer hat einen Streichpreis von 2.600 Euro.

–> LG-TVs kaufen

Im Amazon Tagesangebot: GoPro Hero7 mit Rabatt

Der Händler verhökert schon seit vergangener Woche eine GoPro zum Schleuderpreis. Wer im Urlaub oder Alltag viel Action braucht und sich dabei gerne filmt, kann beherzt zur GoPro Hero7 in Schwarz greifen. Amazon verkauft die Kamera für rund 235 Euro – und unterbietet damit mit mindestens 45 Euro andere Händler.

Noch verfügbar: Smartphone-Angebote von Samsung

Das Galaxy S20 ist bei Amazon günstiger zu haben, will heißen: Zum Preis von rund 730 Euro. Den besten Preis kann Amazon allerdings nicht mehr halten – andere Händler unterbieten ihn um mindestens 50 Euro. Beim Amazon-Deal bekommst du allerdings 3 Jahre Garantie dazu. Die Amazon-Deal-Seite mit dem Titel „Smartphones & Zubehör reduziert“ fördert neben dem S20 auch das S20+ in verschiedenen Konfigurationen (ab 828,56 Euro) und das S20 Ultra sowie das S20 5G zu Angebotspreisen zutage. Zubehör von Tile ist ebenfalls reduziert.

→ Zu den S20-Angeboten

Nochmal Samsung: Das Samsung Galaxy M31, nominell ein Einsteiger-Smartphone – immerhin mit technischen Highlights wie 6 GB RAM, 64 GB Speicherplatz und einem großen 6.000-mAh-Akku gesegnet – ist weiter im Angebot. Im Angebot bei Amazon kostet das Samsung-Smartphone mit Riesen-Akku 229 Euro – statt sonst 279 Euro.

→ Zum Galaxy M31-Angebot

Amazon Tablets und Zubehör mit satten Rabatten

Last but not least sind auch Geräte von Amazon selbst in den Tagesangeboten zu finden. Generell gibt es mit einem Gutscheincode 25 Prozent Extra-Rabatt auf zahlreiche Zubehör-Artikel für die Fire-, Kindle- und Echo-Produkte des Konzerns. Darunter viele Hüllen, aber auch die Alexa-Sprachfernbedienung. Außerdem sind noch Fire-Tablets in den Tagesangeboten zu finden: Etwa das Fire HD 10 für 99,91 Euro statt sonst rund 200 Euro oder das Fire HD 8 Tablet, das 77,97 Euro kostet. Es handelt sich jeweils um die Vorgänger-Versionen der aktuellen Serie. Reduziert ist letztlich auch der Echo Dot der 3. Generation mit Alexa-Integration, der aktuelle 53,60 Euro kostet. Krumme Preise sind auch hierbei auf die MwSt-Senkung zurückzuführen.

Weitere Angebote in Kürze:

