Samsung-Handy im Preissturz: Nach einem Monat schon 30 Prozent günstiger

Mit dem Samsung Galaxy Z Flip 4 befindet sich ein gerade einen Monat altes Samsung-Handy im Preissturz. Bereits jetzt kannst du das Smartphone rund 30 Prozent günstiger kaufen als zu Verkaufsbeginn. Wenn du schon länger an dem Modell interessiert warst, kannst du nun über 300 Euro sparen.

Samsung-Handy im Preissturz: Samsung Galaxy Z Flip 4 30 Prozent günstiger

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 startete mit einem Verkaufspreis von 1.099 Euro in Deutschland in den Vorverkauf. Mittlerweile kannst du das Smartphone bereits ab 765 Euro erwerben. Verblüffend dabei ist, dass das Samsung-Handy erst seit knapp einem Monat erhältlich ist. Hat dich der Preis bisher davon abgehalten, dir das faltbare Smartphone zu sichern, kannst du inzwischen über 300 Euro sparen. Dadurch wird das neue Smartphone-Modell zum spontanen Schnäppchen. Auf Wunsch bieten viele Mobilfunkanbieter wie O₂ auch viele Tarifdeals mit dem neuen Smartphone an. Im Vergleich zum spontanen Preissturz des Samsung-Handys sind diese jedoch teurer. Sie lohnen sich daher hauptsächlich, wenn du gleichzeitig in einen neuen Vertrag sowie ein passendes Smartphone investieren möchtest.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 besitzt Android 12 als Betriebssystem. Angetrieben wird das Smartphone von einem Qualcomm Snapdragon 8+ der ersten Generation. Es verfügt über ein 6,7 Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.640 Pixeln. Beim internen Speicherplatz des Modells kannst du in der Konfiguration zwischen 128 GB, 256 GB sowie 512 GB wählen. Alle Speicherplatz-Ausführungen werden dabei mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert. Das Galaxy Z Flip 4 kannst du in den Farben Graphite, Pink Gold, Blue und Bora Purple erwerben. Im Vergleich zum Vorgängermodell wartet es mit einem besseren Akku auf, dessen Kapazität von 3.300 mAh auf 3.700 mAh angehoben wurde. Ähnlich sah es bei der Aufrüstung der Kamera des Samsung-Handys aus. Das Galaxy Z Flip4 verfügt nun sowohl über eine 12-Megapixel-Hauptkamera als auch eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Ergänzt werden diese durch eine 10-Megapixel-Frontkamera.