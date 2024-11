Samsung Handy gratis zum Tarif? Genialer Deal für unter 10 Euro pro Monat

Das Samsung Galaxy A16 ist noch nicht lange auf dem Markt und punktet – wie bei Samsung Modellen aus der A-Reihe üblich – mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der beliebte Hersteller verpackt hier ordentliche Technik unter einem schicken 6,7 Zoll Super-AMOLED-Display. Zuletzt hatten wir schon über ein aktuelles Schnäppchen zu dem Smartphone berichtet. Und jetzt ist uns das A16 auch in einem äußerst preiswerten Tarif-Deal für unter 10 Euro pro Monat ins Auge gesprungen.

Gratis-Handy und Tarif für nur 10 Euro? Das steckt im Deal

Zu finden ist das Angebot in der Tarifwelt von MediaMarkt. Hier bekommst du das neue Samsung Galaxy A16 5G mit 128 GB Speicher quasi gratis zum Tarif. Doch dazu später mehr. Erstmal schauen wir uns den Mobilfunkvertrag genauer an.

Der sogenannte Super Select S Tarif bietet dir monatlich 10 GB LTE-Datenvolumen im O2-Netz, mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 50 MBit/s. Wer kein Vielsurfer ist, wird hiermit bestimmt auskommen können und die Geschwindigkeit reicht locker für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Video- oder Musik-Streaming. Ebenfalls Teil des Vertrags ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Preis-Check: So rechnet sich das vermeintliche Schnäppchen

Für all das fallen monatlich 9,99 Euro an. Du zahlst pro GB also nur etwa einen Euro. Hinzu kommen einmalig 9 Euro fürs Galaxy A16, weitere 4,95 Euro für den Versand sowie 39,99 Euro Anschlusspreis. Einen Großteil der Einmalkosten holst du dir über den 30-Euro-Wechselbonus aber umgehend wieder. Dadurch gibt’s das Samsung-Handy also tatsächlich quasi umsonst zum Tarif.

Insgesamt kommen über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten Gesamtkosten in Höhe von 263,70 Euro auf dich zu. Zum Vergleich: Das Galaxy A16 kostet einzeln im Netz momentan mindestens 169 Euro (zum Preisvergleich). Verrechnet man diese Kosten, bleiben für den Tarif effektiv nur noch rund 94 Euro bzw. auf den Monat gerechnet sogar lediglich 3,95 Euro übrig. Die Kosten sind also wirklich rundum überschaubar. Übrigens: Einen McAfee Virenschutz in einer 1-Jahres-Lizenz kommt ebenso noch umsonst on top.

Alternative: Tarif-Deal mit A16 & Samsung-Smartwatch

Darf’s zusätzlich zum Galaxy A16 auch noch eine schicke Samsung-Smartwatch sein? Dann solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen. Der inkludierte Tarif ist identisch, durch die beiliegende Galaxy Watch7 BT 40mm steigen die monatlichen Kosten allerdings auf 19,99 Euro. Und auch der Gerätepreis fällt mit 99 Euro deutlich höher aus. Die Watch ist mit einem aktuellen Wert von mindestens 213 Euro aber auch eine weitere hochwertige Beigabe.

→ Galaxy A16 & Galaxy Watch7 BT 40mm im Tarif-Bundle