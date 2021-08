Samsung Galaxy Z Fold3 vorbestellen: Diese Extras gibt’s jetzt noch dazu

Samsungs Neuheiten starten auf dem Markt. Anfang August wurden neue Smartphones und einige weitere Geräte vorgestellt. Am 27. August kommen das Galaxy Z Fold3 und das Z Flip3 dann auf den Markt (Das sind die wichtigsten Unterschiede). Vorbesteller können sich die neuen Geräte direkt zu Beginn sichern – und profitieren bis zum offiziellen Marktstart noch von „Pre-Sale“-Aktionen. In diesem Falle Gratis-Zugaben und bei Gelegenheit auch Trade-In-Vorteile. Eben, wenn ein altes Gerät in Zahlung gegeben wird.

Bis zu 800 Euro zahlt Samsung hierbei für das abgegebene Smartphone. Teilnahmeberechtigt sind etwa iPhones ab dem iPhone 7, aber auch ältere Samsung-Geräte wie das Galaxy Note 3 oder S7. Also in der Tat einige Geräte, die ein langes Smartphone-Leben hinter sich haben. Für ältere, eingesendete Handys gibt es in der Regel 100 Euro.

Die maximalen 800 Euro Trade-in-Bonus gibt es nur bei neuen und teuren Smartphones. So zum Beispiel bei der Abgabe eines iPhone 12 Pro Max in allen Speicher-Variationen und auch beim Samsung Galaxy Fold 2, also der Vorgänger-Version des jetzt neuen Foldables. Für dessen Vorgänger, das Galaxy Z Fold 5G, gibt es immerhin noch 600 Euro Cashback.

Diesen Vorteil gibt’s nur für Vorbesteller

Während es den Trade-In-Bonus für Käufer beider neuen Smartphone-Modelle gibt, können Vorbesteller des teureren Galaxy Z Fold3 auch von Gratis-Zugaben profitieren. Saturn legt dem Fold3 ein „Note-Package“ zur Seite, stattet die Käufer also mit allem, was Business-User, die von der Note-Serie kommen, benötigen können. Das Set besteht aus einem S Pen Eingabestift, dem Galaxy Flip Cover und einem Schnellladegerät (25W).

Außerdem gibt es ein Jahr lang kostenlosen Service über Samsungs Schutz-Programm CarePlus, der Versicherungsleistungen bei Schäden und Diebstahl umfasst. Im Grunde stellt CarePlus eine erweiterte Standard-Garantie dar.

→ Galaxy Z Fold 3 vorbestellen

→ Galaxy Z Flip3 vorbestellen

Zusätzlich haben alle Vorbesteller – egal ob Fold oder Flip – bei MediaMarkt und Saturn die Chance, ein BMW-Cabrio zu gewinnen. Da das Bestellaufkommen aufgrund der hohen Preise der beiden Modelle zunächst geringer erwartet wird, als es beispielsweise bei S-Klassen-Modellen der Fall ist, könnte man davon ausgehen, dass die Gewinnchance hier höher ist. Letzten Endes wird aber nur ein Auto verlost. Nur ein Kunde macht also wirklich ein gutes Geschäft. Eingrenzend: Das Auto-Gewinnspiel findet nur unter Käufern statt, die ihr Galaxy Z3 über MediaMarkt und Saturn bestellen – egal ob mit oder ohne Vertrag.

Galaxy Z Fold und Z Flip auch mit Vertrag schon bestellbar

In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es die neuen Samsung-Geräte auch schon in Kombination mit Verträgen. Tarife bei allen drei Netzbetreibern stehen zur Auswahl. Das Z Flip3 gibt es dabei bereits ab 1 Euro. Das Z Fold kostet einmalig mindestens 499 Euro. Die Tarifkosten staffeln sich entsprechend. Bei geringeren Einmalkosten musst du teilweise mit Grundgebühren von bis zu 70 Euro monatlich rechnen. Andersherum: Willst du monatlich nur 15 Euro zahlen, kostet das Smartphone schon mehr als 850 Euro.