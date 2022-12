Hingucker! Galaxy Z Flip3 für 79 Euro + Tarif im Telekom-Netz

Das Samsung Galaxy Z Flip3 5G sorgt mit seinem knickbaren Display definitiv für Aufsehen – doch auch abseits davon hat das Smartphone seine Vorzüge. Wenn du Interesse an dem Flip 3 hast und nebenbei auch einen neuen Mobilfunkvertrag der Telekom gebrauchen kannst, schau dir dieses Bundle im Tarifshop von MediaMarkt an!

Der Telekom-Tarif im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Mobilfunkvertrag selbst: Für 24,99 Euro im Monat bekommst du den Tarif Telekom green LTE mit einer Allnet Telefon-Flat und 10 GB monatlichem Datenvolumen mit maximal 25 Mbit/s im ausgezeichneten Telekom-Netz.

Die Vertragslaufzeit beträgt dabei 24 Monate. Zusätzlich zu den monatlichen Kosten in Höhe von 24,99 Euro kommen noch einmalig 39,99 Euro als Anschlussgebühr sowie 79 Euro für das Samsung Galaxy Z Flip3 5G hinzu. Der Versand ist kostenfrei.

Flip-Phone von Samsung: Mehr als nur ein Gimmick?

Während einige das faltbare Display vielleicht nur als Gimmick sehen, hat es durchaus auch richtige Vorteile. So ist das Samsung Galaxy Z Flip3 durch das Feature besonders klein und kompakt, während du auch im gefalteten Zustand alle wichtigen Informationen noch auf dem Display angezeigt bekommst. Mit der Selfie-Kamera lassen sich so ebenfalls Bilder knipsen. Außerdem ist das Smartphone wasserdicht nach IPx8-Zertifizierung.

Darüber hinaus steckt in dem Samsung Galaxy Z Flip3 aber natürlich auch noch mehr, denn auch die „inneren Werte“ können sich sehen lassen: Angetrieben wird es mit dem schnellen Snapdragon 888 Prozessor, verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 GB Speicherplatz. Das Display ist im ausgeklappten Zustand 6,7 Zoll groß und löst mit 1.080 x 2.640 Pixeln auf. Durch die Falt-Funktion gibt es dabei eine spürbare Falz in der Mitte des Bildschirms, doch daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Geknipst wird mit zwei 12-Megapixel-Kameras sowie einer 10-Megapixel-Frontkamera. Und für nur 79 Euro extra kann das Samsung Galaxy Z Flip3 in der Farbe Phantom Black deins sein!