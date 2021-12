Samsung Galaxy Tab S7 mit gratis Keyboard-Cover (mit Gewinnspiel)

Nicht nur als Weihnachtsgeschenk für jemand anderen ist das Galaxy Tab S7 ein Top-Tablet. Vielleicht möchtest du es dir auch selber unter den Weihnachtsbaum legen – und womöglich gewinnst du es sogar bei unserer Verlosung. Das Tablet eignet sich sowohl für sämtliche produktive Aufgaben als auch fürs Gaming oder sonstigen Entertainment-Spaß.

Galaxy Tab S7: leistungsstarkes Tablet für jede Situation

Das Android-Tablet Galaxy Tab S7 kommt in einem minimalistischen Design und ist hochwertig verarbeitet. Filme gucken, Videocalls führen oder zocken: Auf dem 11-Zoll-großen Bildschirm, der mit 1.600 × 2.560 Pixeln hoch auflöst, macht alles davon Spaß. Unter dem Gehäuse steckt ein Qualcomm-Snapdragon 865+ Octa-Core-Prozessor, der für eine hohe Performance sorgt. Ergänzt wird er durch 6 Gigabyte Arbeitsspeicher. An internem Speicherplatz stehen dir 128 Gigabyte zur Verfügung, die sich aber mit einer microSD-Karte erweitern lassen – ein klarer Vorteil zur Konkurrenz von Apple.

Neben dem leistungsstarken Prozessor und dem verbauten Grafikchip ist das Galaxy Tab S7 durch einen weiteren Faktor fürs Gaming optimiert. Und zwar durch seine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz. Dadurch sehen schnelle Bewegungen besonders flüssig aus. Das macht sich insbesondere bei actiongeladenen Games bezahlbar – aber auch beim alltäglichen Scrollen und Videos schauen. Dabei bringt dich der große 8.000-mAh-Akku problemlos durch einen ganzen Tag und ermöglicht laut Hersteller rund 15 Stunden Videowiedergabe am Stück. Das Tablet ist in den Farben Mystic Black, Mystic Silver und Mystic Bronze erhältlich und mit dabei ist ein Eingabestift, der deiner Kreativität keine Grenzen setzt. Der S-Pen hält magnetisch an der Rückseite des Samsung–Tablets und lädt dabei gleichzeitig auf. So bist du immer vorbereitet für jedes spontane Projekt.

Keyboard-Cover fürs Galaxy Tab S7: Mediamarkt schenkt dir eins

Noch bis zum 26. Dezember bekommst du beim Kauf des Galaxy Tab S7 WiFi-Tablets bei Mediamarkt das Book Cover Keyboard kostenfrei dazu. Diese Schutzhülle mit eingebauter Tastatur und Touchpad macht aus dem Tablet eine Notebook-Alternative – und ermöglicht auch das Schreiben längerer Texte ohne Probleme. Der S-Pen passt in ein Extra-Fach des Book Covers und ist so immer mit dabei.

Social-Media-Gewinnspiel

Noch bis zum 21. Dezember verlosen wir in Zusammenarbeit mit MediaMarkt außerdem ein Galaxy Tab S7. Mit etwas Glück kannst du das Tablet schon bald dein Eigen nennen. Alles, was du dafür tun musst: Gehe auf unsere Facebook-Seite und kommentiere den Gewinnspiel-Post mit deinem Lieblings-Emoji – und schon steht dein Name im Lostopf. Wir wünschen dir viel Glück!