Samsung Galaxy S24 inklusive Telekom-Tarif günstiger als Einzeln!

Vermutlich hat jeder ein altes Handy zu Hause herumfliegen, das für den Notfall aufgehoben wird. Du kannst natürlich warten, bis dieser Fall der Fälle eintritt, oder du verkaufst das alte Teil und machst es zu Geld. Bei klarmobil bekommst du nämlich ganze 100 Euro Trade-in-Bonus. Dadurch wird das folgende Angebot zum Samsung Galaxy S24 inklusive Handyvertrag für nur 19,99 Euro monatlich erst richtig interessant.

Daraus besteht der Deal zum Samsung Galaxy S24

Der Tarif selbst bietet dir eine Allnet-Flat im Telekom-Netz, mit der du telefonieren, simsen und surfen kannst. Du bekommst 20 GB Datenvolumen, allerdings ist die Geschwindigkeit auf 25 MBit/s begrenzt, und es handelt sich um einen 4G-Tarif. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Neben den günstigen monatlichen Kosten von 19,99 Euro zahlst du lediglich einmalig 99 Euro für das Samsung Galaxy S24. Bei diesem Betrag wurde der 100 Euro Trade-In-Bonus – auf den wir im Anschluss noch genauer eingehen – bereits abgezogen. Zusätzliche Gebühren wie ein Anschlusspreis oder Versandkosten? Gibt es hier nicht!

Wirf auch einen Blick in unseren Testbericht zum Galaxy S24

Der Trade-In-Bonus ist übrigens nicht der einzige Vorteil, den die Aktion mit sich bringt. Du bekommst auch zusätzlich noch den Restwert deines alten Smartphones gutgeschrieben. Um diese Aktion zu nutzen, gehst du wie folgt vor: Nachdem du das Samsung Galaxy S24 mit dem Trade-In-Angebot bestellt hast, erhältst du zwei E-Mails. Eine davon ist die Bestellbestätigung, die andere kommt vom Klarmobil-Partner DIS-connect und enthält einen Link. Über diesen Link meldest du dein altes Smartphone auf der Trade-In-Plattform an.

Dort wird dein Gerät genau bewertet, und du bekommst ein verbindliches Angebot. Wenn du mit dem vorgeschlagenen Restwert einverstanden bist, schickst du das Smartphone ein und bekommst den Betrag direkt auf dein Konto überwiesen. Wichtig dabei ist, dass das eingesendete Gerät den Vorgaben entspricht: Es muss funktionstüchtig, entsperrt und unbeschädigt sein. Zudem sollte es sich im Produktkatalog des Trade-In-Partners befinden. Sollte dein Gerät diese Bedingungen nicht erfüllen oder falsche Angaben gemacht worden sein, kann Klarmobil den gewährten Tauschbonus zurückfordern.

Lohnt sich das?

Dieser Ablauf mag auf den ersten Blick etwas aufwendig wirken, ist jedoch der Schlüssel, um dir den Deal zu sichern. Mit dem zusätzlichen Restwert deines Altgeräts senkst du die Gesamtkosten für das Samsung Galaxy S24 erheblich und machst den Tarif noch attraktiver. Für den Tarif zahlst du über die 24 Monate inklusive aller Einmalkosten insgesamt 578,76 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich verrät uns, dass du für das S24 in der angebotenen Variante je nach Händler einzeln sogar über 600 Euro zahlen musst. Je nachdem wie viel Ankaufswert du für dein altes Gerät noch bekommst, kannst du den Preis hier noch weiter drücken und kommst also in jedem Fall günstiger an das Gerät inklusive Telekom-Tarif als einzeln.